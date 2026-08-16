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24 ಬಾರಿಯ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್​ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್​ ವಿಜೇತ ಜೊಕೊವಿಕ್​ಗೆ ಭಾರಿ ಮುಖಭಂಗ; ಸಿನ್ಸಿನಾಟಿಯಿಂದ ಔಟ್!!

ಸಿನ್ಸಿನಾಟಿ ಓಪನ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೆನಿಸ್ ತಾರೆ ನೊವಾಕ್ ಜೊಕೊವಿಕ್ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸೋಲನುಭವಿಸಿ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ನೊವಾಕ್​ ಜೊಕೊವಿಕ್
ನೊವಾಕ್​ ಜೊಕೊವಿಕ್ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 16, 2026 at 3:45 PM IST

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ಸಿನ್ಸಿನಾಟಿ ಓಪನ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೆನಿಸ್ ತಾರೆ ನೊವಾಕ್ ಜೊಕೊವಿಕ್ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲೆ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಗಂಟೆ 44 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 24 ಬಾರಿಯ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿರುವ ಜೊಕೊವಿಕ್ ಅವರನ್ನು 25 ವರ್ಷದ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಥಿಯಾಗೊ ಅಗಸ್ಟಿನ್ ಟಿರಾಂಟೆ 2-6, 6-4, 6-4 ಸೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಟಿರಾಂಟೆ ವಿಶ್ವ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ 50ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ಮೂರು ಬಾರಿ ಸಿನ್ಸಿನಾಟಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಐದನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿರುವ ಜೊಕೊವಿಕ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾನಿಕ್ ಸಿನ್ನರ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಆಗಸ್ಟ್ 30 ರಿಂದ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಯುಎಸ್ ಓಪನ್‌ನಲ್ಲಿ ಜೊಕೊವಿಕ್ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನ್ಸಿನಾಟಿಯಲ್ಲಿನ ಈ ಸೋಲು ಜೊಕೊವಿಕ್ ಅವರ ಸಿದ್ಧತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ.

ಮೊದಲ ಸೆಟ್ ಗೆದ್ದ ಜೊಕೊವಿಕ್

ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜೊಕೊವಿಕ್ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಕಂಡುಬಂದರು. ಅದ್ಬುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು 6-2 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗೆ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದೇ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಎರಡನೇ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಬಿಸಿಲಿನ ಶಾಖ ಮತ್ತು ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್​ ನಿಂದಾಗಿ ಎರಡನೇ ಸೆಟ್​ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಅವರು ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾದಂತೆ ಕಂಡು ಬಂದಿತು ಇದೇ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲೇ ವಾಂತಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಬಳಿಕ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿತು.

ಬಳಿಕ ಆಟ ಪುನರಾರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಜೊಕೊವಿಕ್ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಟಿರಾಂಟೆ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸೆಟ್​ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.

ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಆತಂಕ: ಆದಾಗ್ಯೂ ಯುಎಸ್​ ಓಪನ್​ ಟೂರ್ನಿಗೂ ಮೊದಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಳವಳವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲವಾಗಿದ್ದು, ತೀವ್ರ ಶಾಖವಿರಲಿದೆ. ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಾಗೊದೆ. ಆದರೆ ಸಿನ್ಸಿನಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಜೊಕೊವಿಕ್​ ಅನುಭಸಿದ ಸಂಕಷ್ಟ ನೋಡಿರುವ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳಿಗೆ ಯುಎಸ್​ ಓಪನ್​ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

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TAGGED:

CINCINNATI OPEN
CINCINNATI OPEN 2026
TENNIS
ನೊವಾಕ್​ ಜೊಕೊವಿಕ್
NOVAK DJOKOVIC

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