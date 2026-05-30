ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್: 24 ಬಾರಿಯ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್ ವಿಜೇತ ನೊವಾಕ್ ಜೊಕೊವಿಕ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ
Published : May 30, 2026 at 10:58 AM IST
ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 24 ಬಾರಿಯ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್ ವಿಜೇತ ನೊವಾಕ್ ಜೊಕೊವಿಕ್, 19 ವರ್ಷದ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಆಟಗಾರ ಜೊವೊ ಫೋನ್ಸೆಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಐದು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಈ ಕಠಿಣ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲ ಎರಡು ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಫೋನ್ಸೆಕಾ ಅದ್ಭುತ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿ ಜೊಕೊವಿಕ್ ಅವರನ್ನು 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.
25ನೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಕನಸು ಮತ್ತೆ ಭಗ್ನ: ಈ ಹೀನಾಯ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ, ದಾಖಲೆಯ 25ನೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ನೊವಾಕ್ ಜೊಕೊವಿಕ್ ಅವರ ಕಾಯುವಿಕೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಅನುಮಪಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಿನ್ನರ್ ನಿರ್ಗಮನ, 39 ವರ್ಷದ ಜೊಕೊವಿಕ್ಗೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ 25ನೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಇದು ಒಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸರ್ಬಿಯಾದ ತಾರೆ ಪ್ರಿ-ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು.
GAME, SET AND MATCH: FONSECA 🇧🇷 #RolandGarros pic.twitter.com/FnHoYmPkNL— Roland-Garros (@rolandgarros) May 29, 2026
ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಮೂರನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಜೊಕೊವಿಕ್ ಮೊದಲ ಎರಡು ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಕಂಡುಬಂದಿತು, ನಂತರ ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಡವಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಅನಗತ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ನೊವಾಕ್ ತಮ್ಮ ಸೋಲಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ 11ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ರುಬ್ಲೆವ್ (ರಷ್ಯಾ) ಪ್ರಿ-ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದರು ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಬೋರ್ಗೆಸ್ (ಪೋರ್ಚುಗಲ್) ಅವರನ್ನು 7-5, 7-6 (7-2), 7-6 (7-2) ಅಂಕಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಎಂಟನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಡಿ ಮಿನೌರ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ) ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಬಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಡಬಲ್ಸ್ನ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಯೂಕಿ ಮತ್ತು ಮೈಕೆಲ್ ವೀನಸ್ ಜೋಡಿ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಜೋಡಿಯಾದ ಬೊಲೆಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವವಾಸ್ಸೋರಿ ವಿರುದ್ಧ 3-6, 4-6 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡರು. ಶ್ರೀರಾಮ್ ಬಾಲಾಜಿ ಮತ್ತು ಡೆಮೊಲೈನರ್ (ಬ್ರೆಜಿಲ್) ಜೋಡಿ ಜಾಕೋಬ್ ಮತ್ತು ವಾಲ್ನರ್ (ಜರ್ಮನಿ) ಜೋಡಿಯನ್ನು 7-5, 6-2 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿ ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ತಲುಪಿತು.
ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಇಗಾ ಸ್ವಿಯೆಟೆಕ್ ಪ್ರಿ-ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಲಿನೆಟ್ (ಪೋಲೆಂಡ್) ಅವರನ್ನು 6-4, 6-4 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿದರು. ತನ್ನ ಎದುರಾಳಿಯ ಸರ್ವ್ ಅನ್ನು ಏಳು ಬಾರಿ ಮುರಿದು, ಸ್ವಿಯೆಟೆಕ್ ಸುಲಭ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಮಾರ್ಟಾ ಕೋಸ್ಟ್ಯುಕ್ (ಉಕ್ರೇನ್) ಕೂಡ ಪ್ರಿ-ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದರು ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಮಾರ್ಟಾ ವಿಕ್ಟೋರಿಜಾ ಗೊಲುಬಿಕ್ (ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್) ಅವರನ್ನು 6-4, 6-3 ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು.
THE MOMENT JOÃO FONSECA BEAT NOVAK DJOKOVIC AT ROLAND GARROS.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 29, 2026
The first teenager to ever beat Novak in a Grand Slam.
And he did it on his mom’s birthday.
We just had a front row seat to history.
The superstar has arrived.
🇧🇷🥹🥹🥹🥹🥹 pic.twitter.com/wT5qNfHVZz
ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಟಾ ಕ್ಲೇ ಕೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸತತ 15ನೇ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಳನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಸ್ವಿಟೋಲಿನಾ (ಉಕ್ರೇನ್), ಎಂಟನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಆಂಡ್ರೀವಾ (ರಷ್ಯಾ), ಮತ್ತು 18 ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಸಿರ್ಸ್ಟಿಯಾ (ರೊಮೇನಿಯಾ) ಕೂಡ ಪ್ರಿ-ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಿಟೋಲಿನಾ ನೀಮಿಯರ್ (ಜರ್ಮನಿ) ವಿರುದ್ಧ 6-2, 6-3 ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದರು, ಆಂಡ್ರೀವಾ ಬೌಜ್ಕೋವಾ (ಜೆಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯ) ವಿರುದ್ಧ 6-4, 6-2 ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದರು ಮತ್ತು ಸಿರ್ಸ್ಟಿಯಾ ರೀರಾ (ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ) ವಿರುದ್ಧ 6-0, 6-0 ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದರು. ಹತ್ತನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಮುಚೋವಾ (ಜೆಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯ) ಆಘಾತಕಾರಿ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು, ಜಿಲ್ ಟೀಚ್ಮನ್ (ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್) ವಿರುದ್ಧ 1-6, 5-7 ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋತರು.
