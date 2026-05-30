ETV Bharat / sports

ಫ್ರೆಂಚ್​ ಓಪನ್​: 24 ಬಾರಿಯ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್​ ವಿಜೇತ ನೊವಾಕ್ ಜೊಕೊವಿಕ್​ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ

ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್​ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 24 ಬಾರಿಯ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್​ ವಿಜೇತ ನೊವಾಕ್ ಜೊಕೊವಿಕ್, 19 ವರ್ಷದ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಆಟಗಾರ ಜೊವೊ ಫೋನ್ಸೆಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ನೊವಾಕ್​ ಜೊಕೊವಿಕ್​
ನೊವಾಕ್​ ಜೊಕೊವಿಕ್​ (AP Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 30, 2026 at 10:58 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್​ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 24 ಬಾರಿಯ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್​ ವಿಜೇತ ನೊವಾಕ್ ಜೊಕೊವಿಕ್, 19 ವರ್ಷದ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಆಟಗಾರ ಜೊವೊ ಫೋನ್ಸೆಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಐದು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಈ ಕಠಿಣ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲ ಎರಡು ಸೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಫೋನ್ಸೆಕಾ ಅದ್ಭುತ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿ ಜೊಕೊವಿಕ್ ಅವರನ್ನು 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್‌ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.

25ನೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಕನಸು ಮತ್ತೆ ಭಗ್ನ: ಈ ಹೀನಾಯ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ, ದಾಖಲೆಯ 25ನೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ನೊವಾಕ್ ಜೊಕೊವಿಕ್ ಅವರ ಕಾಯುವಿಕೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಅನುಮಪಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಿನ್ನರ್ ನಿರ್ಗಮನ, 39 ವರ್ಷದ ಜೊಕೊವಿಕ್​ಗೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ 25ನೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್​ ಸ್ಲಾಮ್​ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಇದು ಒಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸರ್ಬಿಯಾದ ತಾರೆ ಪ್ರಿ-ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು.

ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಮೂರನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಜೊಕೊವಿಕ್ ಮೊದಲ ಎರಡು ಸೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಕಂಡುಬಂದಿತು, ನಂತರ ಸೆಟ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಎಡವಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಅನಗತ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ನೊವಾಕ್ ತಮ್ಮ ಸೋಲಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ 11ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ರುಬ್ಲೆವ್ (ರಷ್ಯಾ) ಪ್ರಿ-ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದರು ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಬೋರ್ಗೆಸ್ (ಪೋರ್ಚುಗಲ್) ಅವರನ್ನು 7-5, 7-6 (7-2), 7-6 (7-2) ಅಂಕಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಎಂಟನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಡಿ ಮಿನೌರ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ) ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಬಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಡಬಲ್ಸ್​ನ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಯೂಕಿ ಮತ್ತು ಮೈಕೆಲ್ ವೀನಸ್ ಜೋಡಿ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಜೋಡಿಯಾದ ಬೊಲೆಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವವಾಸ್ಸೋರಿ ವಿರುದ್ಧ 3-6, 4-6 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡರು. ಶ್ರೀರಾಮ್ ಬಾಲಾಜಿ ಮತ್ತು ಡೆಮೊಲೈನರ್ (ಬ್ರೆಜಿಲ್) ಜೋಡಿ ಜಾಕೋಬ್ ಮತ್ತು ವಾಲ್ನರ್ (ಜರ್ಮನಿ) ಜೋಡಿಯನ್ನು 7-5, 6-2 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿ ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ತಲುಪಿತು.

ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ, ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಇಗಾ ಸ್ವಿಯೆಟೆಕ್ ಪ್ರಿ-ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಲಿನೆಟ್ (ಪೋಲೆಂಡ್) ಅವರನ್ನು 6-4, 6-4 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿದರು. ತನ್ನ ಎದುರಾಳಿಯ ಸರ್ವ್ ಅನ್ನು ಏಳು ಬಾರಿ ಮುರಿದು, ಸ್ವಿಯೆಟೆಕ್ ಸುಲಭ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಮಾರ್ಟಾ ಕೋಸ್ಟ್ಯುಕ್ (ಉಕ್ರೇನ್) ಕೂಡ ಪ್ರಿ-ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದರು ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಮಾರ್ಟಾ ವಿಕ್ಟೋರಿಜಾ ಗೊಲುಬಿಕ್ (ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್) ಅವರನ್ನು 6-4, 6-3 ಸೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು.

ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಟಾ ಕ್ಲೇ ಕೋರ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸತತ 15ನೇ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಳನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಸ್ವಿಟೋಲಿನಾ (ಉಕ್ರೇನ್), ಎಂಟನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಆಂಡ್ರೀವಾ (ರಷ್ಯಾ), ಮತ್ತು 18 ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಸಿರ್ಸ್ಟಿಯಾ (ರೊಮೇನಿಯಾ) ಕೂಡ ಪ್ರಿ-ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಿಟೋಲಿನಾ ನೀಮಿಯರ್ (ಜರ್ಮನಿ) ವಿರುದ್ಧ 6-2, 6-3 ಸೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದರು, ಆಂಡ್ರೀವಾ ಬೌಜ್ಕೋವಾ (ಜೆಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯ) ವಿರುದ್ಧ 6-4, 6-2 ಸೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದರು ಮತ್ತು ಸಿರ್ಸ್ಟಿಯಾ ರೀರಾ (ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ) ವಿರುದ್ಧ 6-0, 6-0 ಸೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದರು. ಹತ್ತನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಮುಚೋವಾ (ಜೆಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯ) ಆಘಾತಕಾರಿ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು, ಜಿಲ್ ಟೀಚ್‌ಮನ್ (ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್) ವಿರುದ್ಧ 1-6, 5-7 ಸೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋತರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಟ್ರೋಫಿ ಕನಸಿಗೆ ಕೊಳ್ಳಿ ಇಟ್ಟ ಗುಜರಾತ್! ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ

TAGGED:

NOVAK DJOKOVIC
JOAO FONSECA
FRENCH OPEN NOVAK DJOKOVIC
ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್​ 2026
FRENCH OPEN 2026

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.