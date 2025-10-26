ಸಚಿನ್-ವಿರಾಟ್ ಅಲ್ಲ, ಈತ ಭಾರತದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕ್ರಿಕೆಟರ್: ಯೋಗರಾಜ್ ಸಿಂಗ್
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ಯಾರೆಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ತಂದೆ ಯೋಗರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಉತ್ತರ ಹೀಗಿತ್ತು.
Published : October 26, 2025 at 2:33 PM IST|
Updated : October 26, 2025 at 2:48 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ತಂದೆ ಯೋಗರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಸದಾ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ವಿಚಾರದಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಗ ಯುವಿ ಕುರಿತು ಆಸಕ್ತಿಕರ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಯಾರೆಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ, "ನೀವು ಆಲ್ರೌಂಡರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್, ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್, ವಿವಿಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್, ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ. ಅವನಿಗೂ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕ ಗಳಿಸಿರುತ್ತಿದ್ದ. ಯುವಿಗೆ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿತ್ತು" ಎಂದರು.
2011ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಯೋಗರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಭಾವುಕರಾಗಿದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಯುವರಾಜ್, ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಯೋಗರಾಜ್, ನನ್ನ ಮಗ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಾ ಪ್ರಾಣ ಚೆಲ್ಲಿದರೂ ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದಿದ್ದರು.
"ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರೂ, ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯಾಗಿ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇರ್ತಿತ್ತು. ನನ್ನ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಈಗಲೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಯುವರಾಜ್ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ರಕ್ತ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬಯಸಿದ್ದೆ. ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ. 'ಸಾವಿಗೆ ಹೆದರಬೇಡ ಅದು ನಿನ್ನ ಏನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದು ಬಾ' ಎಂದಿದ್ದಾಗಿ ಯೋಗರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಯುವಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನ: ಯುವರಾಜ್ 2007ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮತ್ತು 2011ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು. 2011ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಂತರ ಯುವಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅವರು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. 2019ರಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದರು. 2000ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಯುವಿ, ತಮ್ಮ ಸುದೀರ್ಘ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 40 ಟೆಸ್ಟ್, 304 ಏಕದಿನ ಮತ್ತು 58 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 1,900 ರನ್, ಏಕದಿನದಲ್ಲಿ 8,701 ಮತ್ತು ಟಿ20 ಗಳಲ್ಲಿ 1,177 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
