ಚೊಚ್ಚಲ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಗೆದ್ದ ಲಿಂಡಾ ನೊಸ್ಕೋವಾಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ₹48 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತ!!
ಶನಿವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಜೆಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಲಿಂಡಾ ನೊಸ್ಕೋವಾ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 12, 2026 at 10:21 AM IST
Wimbledon 2026: ಶನಿವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ 2026ರ ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಿಂಡಾ ನೊಸ್ಕೋವಾ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಸೆಂಟರ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ದೇಶ ಜೆಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಟೆನಿಸ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಕರೋಲಿನಾ ಮುಚೋವಾ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 21 ವರ್ಷದ ಲಿಂಡಾ ನೊಸ್ಕೋವಾ 2-1 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.
ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಲಿಂಡಾ ನೊಸ್ಕೋವಾ ಮೊದಲ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದು ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಮುಚೋವಾ ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿ ಸೆಟ್ ಗೆದ್ದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು 1-1 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸಮಬಲಗೊಳಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಲಿಂಡಾ ಮೂರನೇ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿ ಸೆಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಗೆದ್ದರು. ವಿಂಬಲ್ಡನ್ 2026ರ ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಲಿಂಡಾ ನೊಸ್ಕೋವಾ ಬರೋಬ್ಬರಿ 46 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
Linda Noskova is the champion 🏆— Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2026
She defeats Karolina Muchova 6-2, 5-7, 6-3 to win her first Grand Slam. #Wimbledon pic.twitter.com/NJvtqHbVay
ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಲಿಂಡಾ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ: ಮೊದಲ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನೊಸ್ಕೋವಾ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು 32 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 6-2 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ನಂತರ ಕರೋಲಿನಾ ಮುಚೋವಾ ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನೊಸ್ಕೋವಾ ವಿರುದ್ಧ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಆ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು 7-5 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು 1-1 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸಮಬಲಗೊಳಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೂರನೇ ಸೆಟ್ ರೋಚಕತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ 21 ವರ್ಷದ ಲಿಂಡಾ ನೊಸ್ಕೋವಾ ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಗಮನಾರ್ಹ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿ 6-3 ಅಂತರದಿಂದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.
17 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪಂದ್ಯ: ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ 17 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಜೆಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯದವರಾಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ 2009ರ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಒಂದೇ ದೇಶದ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, 1971ರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಸಂಭವಿಸಿತು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಯವೊನೆ ಗೂಗ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಗಿನ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮಾರ್ಗರೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದಾಗ ಗೂಗ್ಲಿಂಗ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು.
" i would not be standing here without her" ❤️#Wimbledon pic.twitter.com/EW2bBNW2lw— Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2026
ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ವಿಂಬಲ್ಡನ್ 2026 ರ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಫೈನಲ್ನತ್ತ ಇರಲಿವೆ, ಅಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಜಾನಿಕ್ ಸಿನ್ನರ್ ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಜ್ವೆರೆವ್ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಪಂದ್ಯವು ಇಂದು ರಾತ್ರಿ 8:30ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
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