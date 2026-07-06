ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್! ಐದು ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್ಗೆ ಸಿಡಿಲಾಘಾತ: ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಔಟ್
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಐದು ಬಾರಿಯ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡು ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
Published : July 6, 2026 at 10:51 AM IST
2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ನಾರ್ವೆ ತಂಡ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಐದು ಬಾರಿಯ ವಿಜೇತ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ತಂಡವನ್ನು 2-1 ಅಂತರದ ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ನಾರ್ವೆಯ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಎರ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಲೆಂಡ್ 79ನೇ ಮತ್ತು 90ನೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅದ್ಭುತ ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ನೇಮರ್ ಜೂನಿಯರ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಮೂಲಕ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಪರ ಏಕೈಕ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು, ಆದರೆ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಇದು ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಆಟಗಾರ ಗೋಲು ಗಳಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲ: ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮತ್ತು ನಾರ್ವೆ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲಾರ್ಧವು ಗೋಲುರಹಿತವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಗೋಲು ಗಳಿಸಲು ಹಲವು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವು. 79ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ, ಎರ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಲೆಂಡ್ ಅದ್ಭುತ ಹೆಡರ್ ಮೂಲಕ ನಾರ್ವೆ ಪರ ಮೊದಲ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ 1-0 ಮುನ್ನಡೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ನಂತರ 90ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹಾಲೆಂಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ತಂಡದ ಮುನ್ನಡೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಈ ಎರಡು ಗೋಲುಗಳ ನಂತರ, ಬ್ರೆಜಿಲ್ ತಂಡ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತು.
Erling Haaland's brace sends Norway to the quarter-finals! 👊#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 5, 2026
ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬ್ರೆಜಿಲ್: ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ನಾರ್ವೇ ಆಟಗಾರ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಅಜರ್, ಮಥಿಯಾಸ್ ಕುನ್ಹಾ ಅವರನ್ನು ಫೌಲ್ ಮಾಡಿದರು, VAR ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್ಗೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅನುಭವಿ ನಾರ್ವೆ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ಓರ್ಜನ್ ನೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ಬ್ರೂನೋ ಗೈಮರೇಸ್ ನೆಟ್ಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದ ಚೆಂಡನ್ನು ಅದ್ಭುತ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ನೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಆಟಗಾರರ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಡೆದರು ಮತ್ತು ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು.
ಎರ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಲೆಂಡ್ 7 ಗೋಲು: ಪಂದ್ಯದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ, ಯುವ ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ಆಟಗಾರ ಆಂಡ್ರಿಕ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕೇವಲ 52 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು, ಆದರೆ ಚೆಂಡಿನ ಮೇಲಿನ ಅವರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳಪೆಯಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಗೋಲು ಅವಕಾಶ ಕೈತಪ್ಪಿತು. ಅದರ ನಂತರ, ನಾರ್ವೆ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟ ಮುಂದುವರೆಸಿತು. ಅಲ್ಲದೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗೋಲುಗಳೊಂದಿಗೆ, ಎರ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಲೆಂಡ್ ಈಗ 2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಏಳು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ 3ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಿಯನ್ ಎಂಬಪ್ಪೆ 9 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಇವರಿಗಿಂತ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ.
🏴 England advance to the final eight.#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 6, 2026
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು
ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ಟೂರ್ನಿಯ ಸಹ-ಆತಿಥೇಯ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ವಿರುದ್ಧ 3-2 ಅಂತರದಿಂದ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯಿತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಜೇಯವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆದಿದ್ದ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಓಟ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಕೆಂಪು ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆದ ನಂತರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 10 ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಆಡಿತು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲಿಲ್ಲ.
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