ಕಾಲಿಲ್ಲ, ಕೈಗಳಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬಿಲ್ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣೆ: ವಿಧಿಗೆ ಸವಾಲು ಎಸೆದ ಬಿಲ್ಲುಗಾರ್ತಿ ಪಾಯಲ್​ ನಾಗ್​

ಕೈ-ಕಾಲುಗಳಿಲ್ಲದ ಒಡಿಶಾದ ಪಾಯಲ್​ ನಾಗ್​ ಅವರು ಪ್ಯಾರಾ ಅಥ್ಲೀಟ್​​ ಗೇಮ್ಸ್​ಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2026 ರ ಟೋಕಿಯೋ ಪ್ಯಾರಾ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್, 2028 ರ ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

PAYAL NAG PARA ARCHER
ಆರ್ಚರಿ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪಾಯಲ್​ ನಾಗ್ (ETV Bharat)
ಬಾಲಂಗೀರ್ (ಒಡಿಶಾ): ಆಕೆಗೆ ಎರಡು ಕೈಗಳಿಲ್ಲ. ಕಾಲುಗಳೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಆಕೆ ಬಿಲ್ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣೆ. ಆಕೆ ಬಿಟ್ಟ ಬಾಣ ನಿಖರವಾಗಿ, ನೇರವಾಗಿ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೇಧಿಸುತ್ತದೆ. ದೈಹಿಕ ನ್ಯೂನತೆಯನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿನಿಂತು ಆಕೆ ಆರ್ಚರಿಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.

ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ ಹೊರಟಿರುವುದು ಒಡಿಶಾದ ಬಾಲಂಗೀರ್​ನ ಪಾಯಲ್​ ನಾಗ್​ ಅವರ ಯಶೋಗಾಥೆ. 17 ವರ್ಷದ ಈ ಛಲಗಾತಿ ತೋಳಿಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳಿಲ್ಲದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಬಿಲ್ಲುಗಾರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಅಚ್ಚೊತ್ತಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದೆ ಪಾಯಲ್​ ನಾಗ್​
ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದೆ ಪಾಯಲ್​ ನಾಗ್​ (ETV Bharat)

ಪಾಯಲ್​ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ಯಾರಾ ಆರ್ಚರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಕೆ ಗುರಿಯಿಟ್ಟು ಬಿಡುವ ಒಂದೊಂದು ಬಾಣವೂ ತನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ವಿಧಿಯಾಟದ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಕನಸನ್ನು ಬೆಂಬತ್ತಿ ಹೊರಟ ರಾಮಬಾಣದಂತಿದೆ.

ಕೈ-ಕಾಲು ಕಳೆದ ವಿಧಿಯಾಟ: 2015ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 6 ರಂದು ಪಾಯಲ್ ನಾಗ್​ ಅವರ ಜೀವನವೇ ಬದಲಾದ ವರ್ಷ. ಆಗ ಆಕೆಗೆ ಕೇವಲ ಐದು ವರ್ಷ. ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ 11 ಸಾವಿರ ವೋಲ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ತನ್ನ ಎರಡು ಕೈಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಆಘಾತ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಬಡಗಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಆಕೆಯ ಪೋಷಕರು ದುಡಿಮೆಗೆಂದು ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದ ರಾಯ್‌ಪುರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು. ಪಾಯಲ್​ ಅವರನ್ನು ಬಾಲಂಗೀರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುರಿಬಹಲ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ನ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಅಜ್ಜಿಯ ಜೊತೆ ಬಿಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅಜ್ಜಿ ನಿಧನರಾದಾಗ, ಪಾಯಲ್ ಅನಾಥರಾದರು.

ಒಡಿಶಾದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅನು ಗಾರ್ಗ್ ಅವರ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿದ ಪಾಯಲ್​
ಒಡಿಶಾದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅನು ಗಾರ್ಗ್ ಅವರ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿದ ಪಾಯಲ್​ (ETV Bharat)

ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಶೂನ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಪಾಯಲ್​ ಅವರಿಗೆ ಬಾಲಂಗೀರ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ನೆರವಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ಆಕೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿ ಗಿರಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿತು. ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಕೆಯಲ್ಲಿನ ಅಪರೂಪದ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರು.

ಬಾಯಿಯಿಂದ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವ ಕಲಾವಿದೆ: ಕೈಕಾಲುಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಪಾಯಲ್​ ಅವರು ಬಣ್ಣದ ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ಗಳಿಂದ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬಿಡಿಸುವ ಕಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕ ದಿಲೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಡಿಯೋ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಪಾಯಲ್ ತನ್ನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ಒಡಿಶಾದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅನು ಗಾರ್ಗ್ ಅವರ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿ, ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನವೀನ್ ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಪಾಯಲ್​​ಗೆ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಕೈ ಜೋಡಿಸಲು 9 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ, ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೈಗೂಡಲಿಲ್ಲ.

ವೃತ್ತಿಪರ ಬಿಲ್ಲುಗಾರಿಕೆ ತರಬೇತಿ: ತನಗೆ ಎದುರಾದ ಸವಾಲುಗಳಿಂದ ಪಾಯಲ್ ಧೃತಿಗೆಡಲಿಲ್ಲ. ಕೈ-ಕಾಲು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಬಿಲ್ಲುಗಾರಿಕೆ ಕಲಿಯಲು ಆಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿದಳು. 2022 ರಲ್ಲಿ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಆಕೆಯನ್ನು ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಜಮ್ಮುವಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು.

ಬಿಲ್ಲುಗಾರ್ತಿ ಪಾಯಲ್​ ನಾಗ್
ಬಿಲ್ಲುಗಾರ್ತಿ ಪಾಯಲ್​ ನಾಗ್ (ETV Bharat)

ಇದೀಗ, ಪಾಯಲ್ ಅವರು ಕತ್ರಾದ ಶ್ರೀಮಾತಾ ವೈಷ್ಣೋ ದೇವಿ ಶ್ರೈನ್ ಬೋರ್ಡ್ (SMVDSB) ಬಿಲ್ಲುಗಾರಿಕೆ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಭವಿ ಬಿಲ್ಲುಗಾರರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು. ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 11 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 6ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ಯಾರಾ ಆರ್ಚರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ 2024ರ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಶೀತಲ್ ದೇವಿ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದರು.

"ನನಗೆ ತೋಳುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸವಾಲಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ನನ್ನ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯವನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿನಿಂತು, ಅದನ್ನೇ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ," ಎಂದು ಪಾಯಲ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

'ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾಳೆ': ಪಾಯಲ್​ ಅವರಿಗೆ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಕೋಚ್ ಕುಲದೀಪ್ ವೇದ್ವಾನ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಪಾಯಲ್​ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯೂತ್ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಶ್ವ ರ‍್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2026 ರ ಟೋಕಿಯೋ ಪ್ಯಾರಾ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಮತ್ತು 2028 ರ ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಪಾಯಲ್​ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.

