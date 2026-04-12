ಅಚ್ಚರಿ! ಬೆಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ ಐಪಿಎಲ್ ಕಮಿಟಿ; ಕಾರಣ ಏನು?
ಅಂಪೈರ್ ಜೊತೆ ವಾಗ್ವಾದಕ್ಕಿಳಿದು ಅವಾಚ್ಯ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಪ್ಲೇಯರ್ಗೆ ಭಾರೀ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : April 12, 2026 at 5:40 PM IST
ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಆಟಗಾರ ನಿತೀಶ್ ರಾಣಾ ಅವರಿಗೆ ಭಾರಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂಪೈರ್ ಜೊತೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ಅವರ ಪಂದ್ಯ ಶುಲ್ಕದ ಶೇಕಡಾ 25 ರಷ್ಟು ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಅಶಿಸ್ತಿನ ವರ್ತನೆಗೆ ಒಂದು ಡಿಮೆರಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ವಾಸ್ತವಾಗಿ, ಸಿಎಸ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿತೀಶ್ ಮೀಸಲು ಬೆಂಚ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ; ಅವರು ಆಡುವ XI ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಅಥವಾ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಬೆಂಚ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪ.
ಸಿಎಸ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದ 213 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ 189 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಟ್ರಿಸ್ಟಾನ್ ಸ್ಟಬ್ಸ್ (60) ಏಕಾಂಗಿ ಪ್ರಯತ್ನದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 19ನೇ ಓವರ್ನ ಎರಡನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ, ಓವರ್ಟನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಎಸೆತವು ಸ್ಟಂಪ್ಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಪೈರ್ ಅದನ್ನು ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಓವರ್ಟನ್ ತಕ್ಷಣವೇ ಮೂರನೇ ಅಂಪೈರ್ ರಿವ್ಯೂಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಸ್ಟಬ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಗ್ಲೌಸ್ ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಮನವಿಯತ್ತ ಅಂಪೈರ್ ಗಮನ ಹರಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂಪೈರ್ ಸ್ಟಬ್ಸ್ ಮನವಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಿಲ್ಲ.
ನಂತರ ದೆಹಲಿಯ ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರ ಹೇಮಾಂಗ್ ಬದಾನಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂಪೈರ್ ಬಳಿ ಬಂದು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದರು. ರಿವ್ಯೂ ಮೂಲಕ ಮೂಲ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದು ಎಸೆತವು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿತು. ಮುಂದಿನ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ, ಶಾಟ್ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಾಗ, ಸ್ಟಬ್ಸ್ ಹೊಡೆದ ಚೆಂಡನ್ನು ಮಿಡ್-ಆಫ್ನಲ್ಲಿ ನೂರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆದರು.
ಇದರಿಂದ ನಿರಾಶೆಗೊಂಡ ಅವರು ಔಟ್ ಆಗಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೋಣೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಕೋಪದಿಂದ ತಮ್ಮ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅನ್ನು ಎಸೆದರು. ಈ ಘಟನೆಗೂ ಸ್ಟಬ್ಸ್ಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಬೆಂಚ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ನಿತೀಶ್ ರಾಣಾ ಇದೇ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂಪೈರ್ ಜೊತೆ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಸಿದರು. ವಾಗ್ವಾದದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವಾಚ್ಯ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಫರಿಯ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ, ನಿತೀಶ್ ರಾಣಾ ಅವರಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು.
ರಾಣಾ ಐಪಿಎಲ್ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 2.3 ಅನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ, ಇದು 'ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಂಧಿಸುವದು ಅಶ್ಲೀಲ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ".
ಸಿಎಸ್ಕೆ ನಾಯಕನಿಗೂ ಬಿತ್ತು ದಂಡ: ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಾಯಕ ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಅವರಿಗೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಓವರ್ ದರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯವು ಸುಮಾರು ಆರರಿಂದ ಏಳು ನಿಮಿಷಗಳಷ್ಟು ವಿಳಂಬವಾದ ಕಾರಣ, ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಅವರಿಗೆ ₹12 ಲಕ್ಷ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
