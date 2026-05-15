ಸ್ಟಾರ್​ ಬಾಕ್ಸರ್​ ನಿಖತ್​ ಜರೀನ್​ಗೆ ​ಆಘಾತ; ಕಾಮನ್​ವೆಲ್ತ್​ - ಏಷ್ಯನ್​ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಿಂದ ಔಟ್​!!

ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್​ ಬಾಕ್ಸರ್ ನಿಖತ್​ ಜರೀನ್​ ​ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಟ್ರಯಲ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡು ಈ ವರ್ಷ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 15, 2026 at 3:44 PM IST

ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ನಿಖತ್ ಜರೀನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಟ್ರಯಲ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡು ಈ ವರ್ಷ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಿಂದಲೂ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಪಟಿಯಾಲದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎನ್‌ಐಎಸ್)ಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹಿಳೆಯರ 51 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಖತ್ ಹರಿಯಾಣದ ಸಾಕ್ಷಿ ಚೌಧರಿ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕ್ಷಿ, ನಿಖತ್ ಅವರನ್ನು 1-4 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು.

ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿರದ ಕಾರಣ ನಿಖತ್‌ಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರಾಸೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ನಿಖತ್​ ಬಲಿಷ್ಠ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸೋಲು ಕಾಮನ್​ವೆಲ್ತ್​ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಿಂದ ಹೊರಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಅವರು ಎರಡು ಬಾರಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್​ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ, ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿರುವ 29 ವರ್ಷದ ನಿಖತ್ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳಪೆ ಫಾರ್ಮ್‌ನಿಂದಾಗಿ ನಿಖತ್​ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು ಜರೀನ್​ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿರುವ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಯ್ಕೆ ಟ್ರಯಲ್ಸ್​ನ ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಹೂಡಾ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕ್ಷಿ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ 54 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದರೂ 51 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಉಳಿದಂತೆ ನೀತು ಘಂಘಾಸ್ ಮತ್ತು ಹಿತೇಶ್ ಗುಲಿಯಾ ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಮಂಗೋಲಿಯಾದ ಉಲಾನ್‌ಬತಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಷ್ಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದವರು ಮಾತ್ರ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಖತ್ ಈ ಟೂರ್ನಿಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ವು ಯು ವಿರುದ್ಧ 0-5 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋತರು. ಇದರ ನಂತರ, ಬಾಕ್ಸರ್ ಪಟಿಯಾಲದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಸವಾಲು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು.

ಭಾರತೀಯ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆ

ನಿಖತ್ ಜರೀನ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಭಾರತದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅಗ್ರ ಬಾಕ್ಸರ್ ನೀತು ಗಂಗಾಸ್ ಕೂಡ ಟ್ರಯಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ನೀತು ಅವರನ್ನು ಯುವ ಬಾಕ್ಸರ್​ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಮಹಿಳೆಯರ 51 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಹೊಸಬರು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿನ್ ಸಿವಾಚ್ (ಪುರುಷರ 60 ಕೆಜಿ), ಪ್ರೀತಿ ಪವಾರ್ (ಮಹಿಳೆಯರ 54 ಕೆಜಿ) ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾ ಗಂಗಾಸ್ (ಮಹಿಳೆಯರ 60 ಕೆಜಿ) ಏಷ್ಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

