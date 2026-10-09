33 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 0 ರನ್! 10 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಆಟಗಾರನ ಖಾತೆ ಸೇರಿತು ಕೆಟ್ಟ ದಾಖಲೆ
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 9, 2026 at 5:13 PM IST
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಮರಳಿದ್ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ನಿಕ್ ಮ್ಯಾಡಿನ್ಸನ್ ತಮ್ಮ ಪುನರಾಗಮನದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಡರ್ಬನ್ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮ್ಯಾಡಿನ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇಲೆವೆನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, 34 ವರ್ಷದ ಡ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಓಪನರ್ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. ಅವರನ್ನು ಮಾರ್ಕೊ ಜಾನ್ಸನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 33 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಆಡಿಯೂ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂಬ ಕೆಟ್ಟ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು.
ಅನಗತ್ಯ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಮ್ಯಾಡಿನ್ಸನ್
ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 33 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ರನ್ ಗಳಿಸದೆ ಔಟಾದ ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಕೆಟ್ಟ ದಾಖಲೆ ನಿಕ್ ಹೆಸರಿಗೆ ಸೇರಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, 2000ನೇ ಇಸವಿಯ ಬಳಿಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಆಡಿ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟಾಗಿದ್ದು ಸಹ ಇದೆ ಮೊದಲು.
A 33 ball duck for Nic Maddinson. 😂😂 https://t.co/S6vTbygQ4h— Faiz Fazel (@theFaizFazel) October 9, 2026
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟಾದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು
- 39 ಎಸೆತ - ಡ್ಯಾರೆನ್ ಮರ್ರೆ (NZ) vs SL, ಡ್ಯುನೆಡಿನ್, 1995
- 36 - ಟ್ರೆವರ್ ಗ್ರಿಪ್ಪರ್ (ZIM) vs WI, ಕಿಂಗ್ಸ್ಟನ್, 2000
- 33 - ನಿಕ್ ಮ್ಯಾಡಿನ್ಸನ್ (AUS) vs SA, ಡರ್ಬನ್, 2026
- 30 - ಮಾರ್ಕ್ ಡೆಕ್ಕರ್ (ZIM) vs SL, ಬುಲವಾಯೊ, 1994
- 29 - ಬ್ರಿಯಾನ್ ಲಕ್ಹರ್ಸ್ಟ್ (ENG) vs AUS, ಸಿಡ್ನಿ, 1971
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಮರಳಿದ ಮ್ಯಾಡಿನ್ಸನ್
ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ ಬದಲಿಗೆ ಮ್ಯಾಡಿನ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯ್ತು. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಅವರು ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾಡಿನ್ಸನ್ ಈ ಹಿಂದೆ 2016-17ರ ದೇಶೀಯ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 27 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಮ್ಯಾಡಿನ್ಸನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪರ ಆರು ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2025 ರಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡದ ಮ್ಯಾಡಿಸನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಟೀಕೆಗಳು ಸಹ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಹೇಡನ್ ಸಹ ಆಯ್ಕೆದಾರರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು. 2025ರ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡದ ಬ್ಯಾಟರ್ನನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದರು ಮತ್ತು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಆಟಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದರು. ಆಯ್ಕೆದಾರರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೇಡನ್, ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 35ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಬ್ಯಾಟರ್ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ರನ್ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಕೇವಲ ಕನಸು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇಂತಹ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಅವಮಾನಕರ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆಯ್ಕೆದಾರರು 45ರ ಸರಾಸರಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
NIC MADDINSON 'S FIRST INNINGS v SA: Runs - 0. Balls - 33. Minutes - 49. A DUCK TO FORGET FOR NIC MADDINSON. 😳 https://t.co/ux7rZd3p9D— Rana Ahmad. (@AhmadRana056) October 9, 2026
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇಲೆವೆನ್
ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್, ನಿಕ್ ಮ್ಯಾಡಿನ್ಸನ್, ಮಾರ್ನಸ್ ಲ್ಯಾಬುಶೇನ್, ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ರೆನ್ಶಾ, ಅಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಬ್ಯೂ ವೆಬ್ಸ್ಟರ್, ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮಿನ್ಸ್ (ನಾಯಕ), ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್, ನಾಥನ್ ಲಿಯಾನ್ ಮತ್ತು ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್.
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ: ಐಡೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ರಮ್, ರಿಯಾನ್ ರಿಕೆಲ್ಟನ್, ಡೇವಿಡ್ ಬೆಡಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್, ಟೆಂಬಾ ಬವುಮಾ (ನಾಯಕ), ಟ್ರಿಸ್ಟಾನ್ ಸ್ಟಬ್ಸ್, ವಿಯಾನ್ ಮುಲ್ಡರ್, ಕೈಲ್ ವೆರೈನ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಮಾರ್ಕೊ ಜಾನ್ಸೆನ್, ಕೇಶವ್ ಮಹಾರಾಜ್, ಸೈಮನ್ ಹಾರ್ಮರ್ ಮತ್ತು ಆನ್ರಿಕ್ ನಾರ್ಟ್ಜೆ.
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