ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್! ಮೊರಾಕೊ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್ಗೆ ಆಘಾತ; ನೇಮರ್ ಔಟ್!!
ಬ್ರೆಜಿಲ್ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಾಗರ ನೇಮರ್ ಜೂನಿಯರ್ ಸ್ನಾಯು ಗಾಯದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಾಳೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮೊರಾಕೊ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಂಡ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : June 13, 2026 at 3:56 PM IST
FIFA World cup 2026: ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ನೇಮರ್ ಜೂನಿಯರ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ತಾರೆಯ ಈ ಆಟ ನೋಡಲು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, 2026ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ನೇಮರ್ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರನಾಗಿರುವ 34 ವರ್ಷದ ಆಟಗಾರನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯು ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವಾಗಿದೆ. ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3:30 ಕ್ಕೆ (IST) ಮೊರಾಕೊವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಬ್ರೆಜಿಲ್, ನೇಮರ್ ಇಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನೇಮರ್ ಗುಂಪು ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆಯೇ?
ನೇಮರ್ ಸ್ನಾಯು ಗಾಯದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ತಂಡದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಕೋಚ್ ಕಾರ್ಲೊ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರ ಚೇತರಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು FIFA ಮೂಲಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಗುಂಪು ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ಸಹ ವರದಿಗಳಿವೆ. ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಐದು ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಭರವಸೆಗಳು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರಲಿವೆ. ಗ್ರೂಪ್ ಎಫ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ಬ್ರೆಜಿಲ್, ಜೂನ್ 19 ರಂದು ಹೈಥಿ ಮತ್ತು ಜೂನ್ 24 ರಂದು ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಆ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
🚨🇧🇷 BREAKING: Neymar Jr to miss Brazil vs Morocco opening game but back next week.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2026
“Neymar is working very hard to recover as quickly as possible. The expectation is that he will recover and rejoin the group next week”. pic.twitter.com/8aFLuHyo11
ಕಳೆದ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಟೋಸ್ ಪರ ಆಡುವಾಗ ನೇಮರ್ ಬಲಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾಯು ಗಾಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದರು. ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಮುನ್ನ ಪನಾಮ ಮತ್ತು ಈಜಿಪ್ಟ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸ್ನೇಹಪರ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಆಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಆಟಗಾರ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅವರು ಪೂರ್ಣ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮರಳಿ ಪಡೆಯದ ಕಾರಣ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
"ನೇಮರ್ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ವಾರದ ವೇಳೆಗೆ ಅವರು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅವರು ತಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನೇಮರ್ ಅವರ ಅನುಭವವು ಆರನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ಅವರಿಲ್ಲದೆ ಹೇಗೆ ಆಡಬೇಕೆಂದು ತಂಡವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಆಟದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಕೋಚ್ ಕಾರ್ಲೊ ಅನ್ಸೆಲೋಟಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ದೊಡ್ಡ ತಂಡಗಳನ್ನು ಮಣಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಬಲಿಷ್ಠ ಮೊರಾಕೊವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಯಾವ ತಂತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
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