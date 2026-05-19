ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ನೇಮಾರ್: ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕೆ
Published : May 19, 2026 at 1:44 PM IST
ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ನೇಮರ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರ ಕಾರ್ಲೊ ಅನ್ಸೆಲೋಟಿ 26 ಸದಸ್ಯರ ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೇಮಾರ್ ಸಹ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ರಿಯೊ ಡಿ ಜನೈರೊದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೋಚ್ ಆನ್ಸೆಲೋಟಿ, ನೇಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲಾಗಿಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. "ಅವರು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆಡಲಿ ಅಥವಾ 90 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಆಡಲಿ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದಲೇ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರನ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಪರ 128 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲುಗಳನ್ನು (79 ಗೋಲುಗಳು) ಗಳಿಸಿರುವ ನೇಮಾರ್, ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2023 ರಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅವರು ಗಂಭೀರ ಗಾಯದಿಂದ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಕ್ಲಬ್ ಸ್ಯಾಂಟೋಸ್ಗೆ ಮರಳಿದ್ದ ನೇಮಾರ್, ಗಾಯಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು 38 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 17 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದರು. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೇಮಾರ್ ಅವರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಫಾರ್ಮ್ಗಿಂತ ಅವರ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದಿದೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಚೆಲ್ಸಿ ಆಟಗಾರರಾದ ಜೋವೊ ಪೆಡ್ರೊ, ಆಂಡ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಟೋಸ್ ಮತ್ತು ಅನುಭವಿ ಡಿಫೆಂಡರ್ ಥಿಯಾಗೊ ಸಿಲ್ವಾ ಈ ಬಾರಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಟಗಾರರಾದ ರೊಡ್ರಿಗೋ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟೆವೆಜ್ ಕೂಡ ಗಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರೆಮಿಯೊ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ವೆವರ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಬೋರ್ನ್ಮೌತ್ ವಿಂಗರ್ ರಯಾನ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಜೂನ್ 13 ರಂದು ಮೊದಲ ಫೈಟ್: ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಯಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರೆಜಿಲ್, ಜೂನ್ 13 ರಂದು ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮೊರಾಕೊ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಇದೇ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಹೈಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ತಂಡಗಳು
ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ಗಳು: ಅಲಿಸನ್, ಎಡರ್ಸನ್, ವೆವರ್ಟನ್.
ಡಿಫೆಂಡರ್ಸ್: ಅಲೆಕ್ಸ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ರೊ, ಡ್ಯಾನಿಲೋ, ಲಿಯೊ ಪೆರೇರಾ, ಬ್ರೆಮರ್, ಇಬಾನೆಜ್, ವೆಸ್ಲಿ, ಮಾರ್ಕ್ವಿನೋಸ್, ಗೇಬ್ರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಗಲ್ಹೇಸ್, ಡೌಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ರೊ.
ಮಿಡ್ಫೀಲ್ಡರ್ಗಳು: ಬ್ರೂನೋ ಗೈಮಾರೆಸ್, ಕ್ಯಾಸೆಮಿರೊ, ಡ್ಯಾನಿಲೋ ಸ್ಯಾಂಡ್ರೊ, ಫ್ಯಾಬಿನ್ಹೋ, ಲ್ಯೂಕಾಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ವೆಟಾ.
ಫಾರ್ವರ್ಡ್ಗಳು: ಎಂಡ್ರಿಕ್, ಗೇಬ್ರಿಯಲ್ ಮಾರ್ಟಿನೆಲ್ಲಿ, ಇಗೊರ್ ಥಿಯಾಗೊ, ಮಾಟ್ಯೂಸ್ ಕುನ್ಹಾ, ರಫಿನ್ಹಾ, ವಿನಿಸಿಯಸ್ ಜೂನಿಯರ್, ಲೂಯಿಸ್ ಹೆನ್ರಿಕ್, ನೇಮರ್, ರಯಾನ್.
ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ತಂಡಗಳು: ಕೆನಡಾ, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ, ಯುಎಸ್ಎ ಆತಿಥೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಇರಾಕ್, ಇರಾನ್, ಜಪಾನ್, ಜೋರ್ಡಾನ್, ಕೊರಿಯಾ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್, ಕತಾರ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್, ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ, ಕಾಬೊ ವರ್ಡೆ, ಕಾಂಗೋ DR, ಕೋಟ್ ಡಿ'ಐವೋರ್, ಈಜಿಪ್ಟ್, ಘಾನಾ, ಮೊರಾಕೊ, ಸೆನೆಗಲ್, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಟುನೀಶಿಯಾ, ಕುರಾಕೊ, ಹೈಟಿ, ಪನಾಮ, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ, ಬ್ರೆಜಿಲ್, ಕೊಲಂಬಿಯಾ, ಈಕ್ವೆಡಾರ್, ಪರಾಗ್ವೆ, ಉರುಗ್ವೆ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ, ಬೆಲ್ಜಿಯಂ, ಬೋಸ್ನಿಯಾ ಮತ್ತು ಹರ್ಜೆಗೋವಿನಾ, ಕ್ರೊಯೇಷಿಯಾ, ಜೆಕಿಯಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಜರ್ಮನಿ, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ನಾರ್ವೆ, ಪೋರ್ಚುಗಲ್, ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್, ಸ್ಪೇನ್, ಸ್ವೀಡನ್, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್, ಟರ್ಕಿ ತಂಡಗಳು ಸಹ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿವೆ.
