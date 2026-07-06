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ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ಗೆ ನೇಮಾರ್ ವಿದಾಯ! ಇವರ ಸಂಪತ್ತು ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದ್ರೆ ದಂಗಾಗ್ತೀರ!!

ಬ್ರೆಜಿಲ್​ ಫುಟ್ಬಾಲ್​ ದಂತಕಥೆ ಜೂನಿಯರ್​ ನೇಮಾರ್​ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್​ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್​ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ ನೇಮಾರ್
ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್​ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ ನೇಮಾರ್ (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 6, 2026 at 11:14 AM IST

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2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ನ ಕನಸು ನಿನ್ನೆ ಭಗ್ನಗೊಂಡಿದೆ. ನಾರ್ವೆ ತಂಡ ಐದು ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಅನ್ನು 2-1 ಅಂತರದ ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರದಬ್ಬಿತು. ಈ ಸೋಲಿನ ನಂತರ, ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ದಂತಕಥೆ ನೇಮರ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಇದು ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರನ ಅದ್ಭುತ ಯುಗಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿತು.

ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ, ನೇಮರ್ ಕಣ್ಣೀರಿನೊಂದಿಗೆ, "ನಾನು ನನ್ನ ಕೈಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಆದರೆ ಇದೀಗ ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಸ್ಥಳದಿಂದಲೇ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು.

ಹಾಲೆಂಡ್ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಪಂದ್ಯವು ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿಯ ಮೆಟ್‌ಲೈಫ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ನಾರ್ವೆಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿತು, ಆದರೆ ನಾರ್ವೆಯ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ನಿಂತು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಿತು. 79ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ, ಆಂಡರ್ಸ್ ಸ್ಕ್ಜೆಲ್ಡ್ರಪ್ ನೀಡಿದ ಅದ್ಭುತ ಪಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಲೆಂಡ್ ಹೆಡ್ಡರ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಾರ್ವೆಗೆ 1-0 ಮುನ್ನಡೆ ಒದಗಿಸಿತು. ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ, ಹಾಲೆಂಡ್ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ 2-0 ಮುನ್ನಡೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಇದು ನಾರ್ವೆಯ ಗೆಲುವನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿತು.

ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಮೂಲಕ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ಬ್ರೆಜಿಲ್: ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆಯ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಾರ್ವೆಯ ಲಿಯೋ ಒಸ್ಟಿಗಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸೆಮಿರೊ ಅವರನ್ನು ಫೌಲ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ಗೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯದ 10ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನೇಮರ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿಯನ್ನು ಗೋಲಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರು. ಈ ಗೋಲು ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ಗೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಡದಿದ್ದರೂ, ಅದು ಅವರ ಸೋಲಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ, ನಾರ್ವೆ ತನ್ನ 88 ವರ್ಷಗಳ ಫುಟ್ಬಾಲ್​ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್-ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.

80 ಗೋಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ ನೇಮರ್: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೇಮರ್ ಗಳಿಸಿದ ಗೋಲು ಅವರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 80ನೇ ಗೋಲಾಯ್ತು. ಅವರು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಪರ ಒಟ್ಟು 130 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ 80 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 59 ಬಾರಿ ಅಸಿಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ನ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಟಾಪ್ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ, ನೇಮರ್ 2013ರ ಫಿಫಾ ಕಾನ್ಫೆಡರೇಷನ್ಸ್ ಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. 2016ರ ರಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರು ತಂಡವನ್ನು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದ್ದರು.

ನೇಮರ್​ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು?

ಈ ದಂತಕಥೆಯ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ನೆಟ್ ವರ್ತ್ ಪ್ರಕಾರ, ನೇಮಾರ್ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ US$450 ಮಿಲಿಯನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ 3,750 ಕೋಟಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕ್ಲಬ್‌ಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ, ಪೂಮಾ ಜೊತೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು $30 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯದ ಶೂ ಒಪ್ಪಂದ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲ್, ಮಿಯಾಮಿ ಮತ್ತು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ನಲ್ಲೂ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ.

2013 ರಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾ ಸೇರಿದ ನಂತರ, ನೇಮರ್ ಲಾ ಲಿಗಾ, ಕೋಪಾ ಡೆಲ್ ರೇ ಮತ್ತು ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಗೆದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇವರ ಗಳಿಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗ ತೊಡಗಿತು, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅವರು PSGಗೆ ತೆರಳಿದರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು 2017 ರಲ್ಲಿ 222 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುರೋ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು. ಇದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ನೇಮಾರ್​ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 70-80 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುರೋಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​! ಐದು ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಬ್ರೆಜಿಲ್​ಗೆ ಸಿಡಿಲಾಘಾತ: ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಔಟ್

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