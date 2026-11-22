ಬರೋಬ್ಬರಿ 200+ ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ವೇಗಿ
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ವೇಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಕೆಟ್ಟ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 22, 2026 at 8:58 PM IST
IND vs NZ Test Records: ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಿವೀಸ್ ಪಡೆ 368 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಭಾರತ ತಂಡ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 2 ಶತಕ 4 ಅರ್ಧಶತಕ ಸಹಾಯದಿಂದ 720/9 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತು ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರೆ, ಜೈಸ್ವಾಲ್, ಗಿಲ್, ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ಜುರೇಲ್ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಿವೀಸ್ ಬೌಲರ್ ಕಳಪೆ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಡಫಿ 33 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 201 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಅನಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರು. ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಮೂರನೇ ಕಿವೀಸ್ ಬೌಲರ್ ಡಫಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ, ಡೇನಿಯಲ್ ವೆಟ್ಟೋರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೀಫನ್ ಬೂಕ್ ಕೂಡ 200 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಡಫಿ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 100 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಅನಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಡಫಿ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಬೌಲರ್ ಹೊಂದಿರದ ಕೆಟ್ಟ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
🚨 Breaking Jacob Duffy concedes 201 runs against India, registering the most expensive bowling figures of his Test career. 🇳🇿 The New Zealand pacer enters an unwanted record list. #INDvNZ #JacobDuffy #TestCricket #NewZealandCricket #Futurecric https://t.co/GoTCs4HVRU— Futurecric (@Futurecriclive) November 22, 2026
ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ 100 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಏಕೈಕ ಬೌಲರ್ ಎಂಬ ಕಳಂಕ ಡಫಿಗೆ ಅಂಟಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಜನವರಿ 24, 2023 ರಂದು, ಇಂದೋರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಡಫಿ 10 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 100 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಈಗ, ಅವರು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 201 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದಾರೆ. ಜಾಕೋಬ್ ಡಫಿ 33 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6.09 ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರ ಒಂದು ಏಕೈಕ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡೆದರು.
ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಬೌಲರ್ಗಳ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ
ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಬೌಲರ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಡಫಿ ಈಗ ಜಂಟಿ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಬ್ರೆಟ್ ಲೀ ಅವರನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2004ರ ಸಿಡ್ನಿ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಲೀ 201 ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು, ಆದರೆ ಅವರು ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಟೆಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಒಟ್ಟಾರೆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಚಕ್ ಫ್ಲೀಟ್ವುಡ್-ಸ್ಮಿತ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು 1938ರಲ್ಲಿ ದಿ ಓವಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 298 ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು.
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