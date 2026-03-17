ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾಗೆ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು!!
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಎರಡನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡ 68 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.
Published : March 17, 2026 at 4:55 PM IST
NZ vs SA T20 Match: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಯ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡ 68 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ನ ಸೆಡ್ಡನ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಿವೀಸ್ ನೀಡಿದ್ದ 175 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ್ದ ಹರಿಣ ಪಡೆ 107 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಕಿವೀಸ್ ತಂಡ 5 ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು 1-1 ರಿಂದ ಸಮಬಲಗೊಳಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಹೀನಾಯ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತ್ತು.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್: ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಪರ, ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ಡೆವೊನ್ ಕಾನ್ವೇ ಮತ್ತು ಟಾಮ್ ಲ್ಯಾಥಮ್ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 48 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ ಲ್ಯಾಥಮ್ ಕೇವಲ 11 ರನ್ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು, ಕಾನ್ವೇ ತಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರೆಸಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು. ಅವರು 49 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 60 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡವು 124 ರನ್ಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು.
Devon Conway (60) leads the charge in Hamilton! 👏— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) March 17, 2026
ಕಾನ್ವೇ ಜೊತೆಗೆ, ನಿಕ್ ಕೆಲ್ಲಿ 21 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್ 20 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಜೋಶ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ಸನ್ ಅಜೇಯ 26 ಮತ್ತು ಕೋಲ್ ಮೆಕ್ಕೊಂಚಿ ಅಜೇಯ 18 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಕಿವೀಸ್ ಪಡೆ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 175 ರನ್ ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪರ, ವಿಯಾನ್ ಮುಲ್ಡರ್ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡರೇ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಕೋಟ್ಜೀ, ಒಟ್ನೀಲ್ ಬಾರ್ಟ್ಮನ್, ಕೇಶವ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಜ್ ಲಿಂಡೆ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತರು.
176 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 6.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 31 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕಳಪೆ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ವಿಯಾನ್ ಮುಲ್ಡರ್ (16), ಕಾನರ್ ಎಸ್ಟರ್ಹುಯಿಜೆನ್ (8), ಮತ್ತು ಟೋನಿ ಡಿ ಜಾರ್ಜಿ (1) ಅಲ್ಪ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಔಟಾದರು. ಇದರ ಬಳಿಕವೂ ತಂಡದ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ ಮುಂದುವರೆಯಿತು, ನಂತರ ರೂಬಿನ್ ಹರ್ಮನ್ (19), ಜೇಸನ್ ಸ್ಮಿತ್ (12), ಮತ್ತು ಡಯೇನ್ ಫಾರೆಸ್ಟರ್ (10) ಕೂಡ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪರ ಜಾರ್ಜ್ ಲಿಂಡೆ ಮಾತ್ರ 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಮೂರು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 33 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಹೈಸ್ಕೋರರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು.
Series level! Lockie Ferguson and Ben Sears bag three wickets apiece to seal a strong victory at Seddon Park. 👌— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) March 17, 2026
ಆದರೆ ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ತಂಡವು 15.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 106 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ತಂಡದ ಆರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಎರಡಂಕಿ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪರ, ಲಾಕಿ ಫರ್ಗುಸನ್ ಮತ್ತು ಬಾನ್ ಸಿಯರ್ಸ್ ತಲಾ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ನಾಯಕ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್, ಕೋಲ್ ಮೆಕಾಂಚಿ ಮತ್ತು ಜೇಮ್ಸ್ ನೀಶಮ್ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿಸಿದರು.
3ನೇ ಪಂದ್ಯ ಯಾವಾಗ?: ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಮೂರನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯವು ಮಾರ್ಚ್ 20 ರಂದು ಆಕ್ಲೆಂಡ್ನ ಈಡನ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
