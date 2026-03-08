ETV Bharat / sports

ಅಚ್ಚರಿ! ದಿಢೀರ್​ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಪ್ಲೇಯರ್; ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ!!

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್​ ಪ್ಲೇಯರ್​ ಇಂದು ದಿಢೀರ್​ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ಪ್ಲೇಯರ್​ ನಿವೃತ್ತಿ
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ಪ್ಲೇಯರ್​ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 8, 2026 at 5:18 PM IST

|

Updated : March 8, 2026 at 6:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ತಂಡಗಳು ಇಂದು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವೂ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್​ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಒಂದೆಡೆ ಭಾರತ ತಂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಬಾರಿ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರೇ, ಕಿವೀಸ್​ ಪಡೆ ಚೊಚ್ಚಲ ಬಾರಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಫೈನಲ್​ ತಲುಪಿರುವ ಕಾರಣ ಇಂದು ಯಾರು ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೋಡಲು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತುರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೇ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್​ ವೇಗದ ಬೌಲರ್​ ದಿಢೀರ್​ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

20ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಈ ಪ್ಲೇಯರ್​ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲರ್​ ಆಗಿದ್ದ ಇವರು ಇದುವರೆಗೆ 125 ಏಕದಿನ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಇವರು ನಾಲ್ಕು ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. 2013, 2017, 2022 ಮತ್ತು 2025ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ದಿಢೀರ್​ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್​ ಪ್ಲೇಯರ್​ ಆಗಿದ್ದ ಲಿಯಾ ತಹುಹು ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನಹರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದು ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಹುಹು 2011ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಕಿವೀಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ 15 ವರ್ಷಗಳ ಏಕದಿನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 103 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಸ್ವತಃ ಲಿಯಾ ತಹುಹು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಹಿಂದೆ "2024 ರಲ್ಲಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವುದು ನಮಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ನನ್ನ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಲಿಯಾ ತಹುಹು ಅವರು ಏಕದಿನ ಮಾದರಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು ಟಿ20 ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಪುರುಷರ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ತಂಡ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಖಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳಿಗೆ ಲಿಯಾ ತಹುಹು ಅವರ ದಿಢೀರ್​ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಘಾತ ನೀಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​! ಭಾರತ vs ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾದರೇ ಯಾರಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ?

Last Updated : March 8, 2026 at 6:23 PM IST

TAGGED:

IND VS NZ FINAL
CRICKETER LEA TAHUHU
RETIREMENT
NEW ZEALAND TEAM
NEW ZEALAND PLAYER RETIREMENT

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.