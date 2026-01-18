ETV Bharat / sports

ಕೊಹ್ಲಿ ಶತಕ ವ್ಯರ್ಥ; 37 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಗೆದ್ದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ 41 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡು ಸರಣಿ ಕೈಚೆಲ್ಲಿದೆ.

ಭಾರತ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ​
ಭಾರತ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ​ (IANS)
January 18, 2026

IND vs NZ 3rd ODI: ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಸರಣಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ ಪಂದ್ಯ ಇಂದು ಇಂದೋರ್‌ನ ಹೋಲ್ಕರ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಕಿವೀಸ್​ ಪಡೆ ಭಾರತವನ್ನು 41 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸರಣಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಭಾರತ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಇದಾಗಿದೆ.

ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್​ ಮಾಡಿದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡ 8 ವಿಕೆಟ್​ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 50 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 337 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಭಾರತ ಕಳಪೆ ಆರಂಭ ಪಡೆಯಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್​ ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಮಿಂಚಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೇವಲ 11 ರನ್​ಗಳಿಸಿ ಹೊರನಡೆದರು. ನಂತರ ನಾಯಕ ಗಿಲ್​ ಸಹ 23 ರನ್​ ಗಳಿಸಿ ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. 45 ರನ್​ಗಳಿಗೆ 2 ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಇದಾದ ಕೆಲ ಹೊತ್ತಿನ್ನಲ್ಲೇ ಶ್ರೇಯಸ್​ ಅಯ್ಯರ್​ (4) ಮತ್ತು ಕೆಎಲ್​ ರಾಹುಲ್​ (1) ಸಹ ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು.

70ರ ಗಡಿ ತಲುಪುವಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಭಾರತ 4 ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಈ ವೇಳೆ 5ನೇ ವಿಕೆಟ್​ಗೆ ನಿತಿಶ್​ ಕುಮಾರ್​ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರು 88 ರನ್​ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟ ಆಡಿದರು. ನಿತೀಶ್​ ಕುಮಾರ್​ ಅರ್ಧಶತಕವನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. 58 ರನ್​ಗಳಿಸಿದ್ದ ವೇಳೆ ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಬಳಿಕ ಬಂದ ಜಡೇಜಾ 12 ರನ್​ಗೆ ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಮತ್ತು ಕೊಹ್ಲಿ 7ನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ 69 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 99 ರನ್​ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟ ಆಡಿದರು.

ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಇಬ್ಬರು ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲುವ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು. ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರಾಣಾ 43 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 4 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 4 ಸಿಕ್ಸರ್​ ಸಹಾಯದಿಂದ 52 ರನ್​ ಬಾರಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸಿಕ್ಸರ್​ ಬಾರಿಸುವ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಹೆನ್ರಿ ನಿಕೋಲಸ್​ಗೆ ಕ್ಯಾಚ್​ ನೀಡಿ ಪೇವಿಲಿಯನ್​ ಸೇರಿದರು. ನಂತರ ಸಿರಾಜ್ ಡಕೌಟ್ ಆದರು. ಈ ವೇಳೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡಯ್ಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ 45ನೇ ಓವರ್​ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚೌಟ್​ ಆಗಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ಕುಲ್ದೀಪ್ (5) ಯಾದವ್​ ರನೌಟ್​ ಆಗುವ ಮೂಲಕ 296 ರನ್​ಗಳಿಗೆ ಭಾರತದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.​

ಕೊಹ್ಲಿ ಶತಕ ವ್ಯರ್ಥ: ಭಾರತದ ಪರ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಂತಿಮವರೆಗೆ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಿಸಲು ಹೋರಾಡಿದರು. ಅವರು 108 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 10 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 3 ಸಿಕ್ಸರ್​ ಸಹಾಯದಿಂದ 124 ರನ್​ ಸಿಡಿಸಿದರು. 45.4ನೇ ಓವರ್​ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಟನ್​ ಕ್ಲೆರ್ಕ್ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್​ ಆನ್​ ನತ್ತ ಸಿಕ್ಸರ್​ ಬಾರಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿ ಮಿಚೆಲ್​ ಕೈಗೆ ಕ್ಯಾಚ್​ ನೀಡಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಅಮೋಘ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಸಹ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಭಾರತ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕೈಚೆಲ್ಲಿತು.

37 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಸರಣಿ ಗೆದ್ದ ಕಿವೀಸ್: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡವು 1988-89ರಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗಾಗಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು. ಅಂದಿನಿಂದ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗಾಗಿ ಏಳು ಬಾರಿ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದೆ ಆದರೆ ಎಂದಿಗೂ ಸರಣಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ 37 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಭಾರತ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲಬಾರಿಗೆ ಸರಣಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಮಿಚೆಲ್​, ಫಿಲಿಪ್​ ಶತಕದಾಟ: ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಕೇವಲ ಆರು ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕಳಪೆ ಆರಂಭ ಪಡೆಯಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಹೆನ್ರಿ ನಿಕೋಲ್ಸ್ (0) ಅವರನ್ನು ಅರ್ಶ್‌ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಡೆವೊನ್ ಕಾನ್ವೇ (5) ಅವರನ್ನು ಪೆವಿಲಿಯನ್​ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ನಂತರ, ಡ್ಯಾರಿಲ್ ಮಿಚೆಲ್ ಮತ್ತು ವಿಲ್ ಯಂಗ್ ಮೂರನೇ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 53 ರನ್‌ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು, ಇದನ್ನು ಮುರಿಯುವಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಯಂಗ್ 30 ರನ್‌ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿ ಔಟಾದರು. ಅದರ ನಂತರ, ಡ್ಯಾರಿಲ್ ಮಿಚೆಲ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ ದಾಖಲೆಯ 219 ರನ್‌ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟ ಆಡಿದರು.

ಮಿಚೆಲ್ 107 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 10 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 2 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಶತಕ ಪೂರೈಸಿದರು. ಇದು ಮಿಚೆಲ್ ಅವರ ಸತತ ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಶತಕವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ರಾಜ್‌ಕೋಟ್ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಿಚೆಲ್ 131* ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಮತ್ತೊಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಸಹ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. 83 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶತಕ ಪೂರೈಸಿದರು, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಮೂರು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು. ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡುವ ಇವರು ಜೊತೆಯಾಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್​ ಹಾಕಿದರು. ಫಿಲಿಪ್ಸ್ 88 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 106 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದರ ನಂತರ, ಡ್ಯಾರಿಲ್ ಮಿಚೆಲ್ 131 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 137 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಕೆಳ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳ ಅಲ್ಪಮೊತ್ತದ ರನ್​ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಪರಿಣಾಮ ತಂಡವು 50 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್‌ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 337 ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.

ಟಿ20 ಸರಣಿ: ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳು ಜ.21 ರಿಂದ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಲಿವೆ.

