ಫಿನ್ ಅಲೇನ್ ಶತಕದಾಟ; ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮಣಿಸಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದೆ.
Published : March 4, 2026 at 10:20 PM IST
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವನ್ನು 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಫೈನಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಹರಿಣ ಪಡೆ ಜಾನ್ಸೆನ್ ಅವರ ಆಕರ್ಷಕ ಅರ್ಧಶತಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನೆರವಿನಿಂದ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 169 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಗೆಲುವಿಗೆ 170 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು.
ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಿಬ್ಬರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನೆರವಿನಿಂದ ಕೇವಲ 1 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 12.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲೇ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿತು. ತಂಡದ ಪರ ಫಿನ್ ಅಲೇನ್ 33 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 10 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 8 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಜೇಯವಾಗಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರೇ, ಟಿಮ್ ಸೈಫರ್ಟ್ 33 ಎಸೆತಳಲ್ಲಿ 7 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ 58 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರು ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 117 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದರು. ಇನ್ನು ರಾಚಿನ್ ರವೀಂದ್ರ ಅಜೇಯವಾಗಿ 13 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ತಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ 10ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
𝙊𝙣𝙚 𝙨𝙩𝙚𝙥 𝙘𝙡𝙤𝙨𝙚𝙧 𝙩𝙤 𝙝𝙞𝙨𝙩𝙤𝙧𝙮 🇳🇿— ICC (@ICC) March 4, 2026
New Zealand are through to the #T20WorldCup 2026 Final 🤩 pic.twitter.com/mu40jg4k3C
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಹರಿಣ ಪಡೆ, ಕಳಪೆ ಆರಂಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಮಾರ್ಕೊ ಜಾನ್ಸೆನ್, ಬ್ರೆವಿಸ್, ಸ್ಟಬ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲದಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 12 ರನ್ಗಳಿಗೆ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಡಿಕಾಕ್ 10 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರೇ, ರಿಕಲ್ಟನ್ ಡಕೌಟ್ ಆದರು. ಬಳಿಕ ಮಾಕ್ರಮ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೆವಿಸ್ 42 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟ ಆಡಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸುಧಾರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು.
ಆದಾಗ್ಯೂ ಮಾರ್ಕ್ರಮ್ 18 ರನ್ಗಳಿಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. 34 ರನ್ಗಳಿಸಿದ ಬ್ರೆವಿಸ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಬಳಿಕ ಬಂದವರಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಸ್ಟನ್ ಸ್ಟಬ್ಸ್ (29 ರನ್), ಮಾರ್ಕೊ ಜಾನ್ಸೆನ್ (55) ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೇ ಉಳಿದ ಯಾವುದೇ ಆಟಗಾರರ ಎರಡಂಕಿ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ತಲುಪಲೂ ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಜಾನ್ಸೆನ್ 30 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 5 ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು 2 ಬೌಂಡರಿ ಸಹಾಯದಿಂಸ ಅಜೇಯವಾಗಿ 55 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪರ ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆನ್ರಿ, ಮೆಕಾನಿಚೆ, ರವೀಂದ್ರ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
ನಾಳೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ತಂಡ ಭಾನುವಾರ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಲಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಐಪಿಎಲ್ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ CSK ತಂಡದ ನಾಯಕ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿಗೆ ಬಿತ್ತು ದಂಡ!