ಫಿನ್​ ಅಲೇನ್​ ಶತಕದಾಟ; ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮಣಿಸಿ ಫೈನಲ್​ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ನ ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ತಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ 9 ವಿಕೆಟ್​ಗಳ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಫೈನಲ್​ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದೆ.

ಫಿನ್​ ಅಲೇನ್​ ಮತ್ತು ಟಿಮ್​ ಸೈಫರ್ಟ್​
ಫಿನ್​ ಅಲೇನ್​ ಮತ್ತು ಟಿಮ್​ ಸೈಫರ್ಟ್​
Published : March 4, 2026 at 10:20 PM IST

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವನ್ನು 9 ವಿಕೆಟ್​ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ತಂಡ ಫೈನಲ್​ಗೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್​ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ಹರಿಣ ಪಡೆ ಜಾನ್ಸೆನ್​ ಅವರ ಆಕರ್ಷಕ ಅರ್ಧಶತಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ನೆರವಿನಿಂದ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 169 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ಗೆಲುವಿಗೆ 170 ರನ್​ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು.

ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ತಂಡ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳಿಬ್ಬರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ನೆರವಿನಿಂದ ಕೇವಲ 1 ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 12.5 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲೇ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿತು. ತಂಡದ ಪರ ಫಿನ್​ ಅಲೇನ್​ 33 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 10 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 8 ಸಿಕ್ಸರ್​ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಜೇಯವಾಗಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರೇ, ಟಿಮ್​ ಸೈಫರ್ಟ್​ 33 ಎಸೆತಳಲ್ಲಿ 7 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 2 ಸಿಕ್ಸರ್​ ಸಹಾಯದಿಂದ 58 ರನ್​ ಬಾರಿಸಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರು ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್​ಗೆ 117 ರನ್​ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದರು. ಇನ್ನು ರಾಚಿನ್​ ರವೀಂದ್ರ ಅಜೇಯವಾಗಿ 13 ರನ್​ ಗಳಿಸಿದರು. ತಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ 10ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ತಂಡ ಫೈನಲ್​ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಟಾಸ್​ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ಹರಿಣ ಪಡೆ, ಕಳಪೆ ಆರಂಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಮಾರ್ಕೊ ಜಾನ್ಸೆನ್​, ಬ್ರೆವಿಸ್, ಸ್ಟಬ್ಸ್​​ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಬಲದಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಆರಂಭಿಸಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 12 ರನ್​ಗಳಿಗೆ 2 ವಿಕೆಟ್​ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಡಿಕಾಕ್ 10 ರನ್​ ಗಳಿಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರೇ, ರಿಕಲ್ಟನ್​ ಡಕೌಟ್​ ಆದರು. ಬಳಿಕ ಮಾಕ್ರಮ್​ ಮತ್ತು ಬ್ರೆವಿಸ್​ 42 ರನ್​ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟ ಆಡಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಸುಧಾರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು.

ಆದಾಗ್ಯೂ ಮಾರ್ಕ್ರಮ್ 18 ರನ್​ಗಳಿಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. 34 ರನ್​ಗಳಿಸಿದ ಬ್ರೆವಿಸ್​ ಸುಲಭವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಬಳಿಕ ಬಂದವರಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಸ್ಟನ್​ ಸ್ಟಬ್ಸ್​ (29 ರನ್​), ಮಾರ್ಕೊ ಜಾನ್ಸೆನ್​ (55) ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೇ ಉಳಿದ ಯಾವುದೇ ಆಟಗಾರರ ಎರಡಂಕಿ ಸ್ಕೋರ್​ ಅನ್ನು ತಲುಪಲೂ ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಜಾನ್ಸೆನ್ 30 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 5 ಸಿಕ್ಸರ್​ ಮತ್ತು 2 ಬೌಂಡರಿ ಸಹಾಯದಿಂಸ ಅಜೇಯವಾಗಿ 55 ರನ್​ ಗಳಿಸಿದರು. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ಪರ ಮ್ಯಾಟ್​ ಹೆನ್ರಿ, ಮೆಕಾನಿಚೆ, ರವೀಂದ್ರ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.​

ನಾಳೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಸ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ತಂಡ ಭಾನುವಾರ ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಲಿದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

