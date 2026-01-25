ಅಚ್ಚರಿ! ಒಂದೂ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲದೇ U19 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್
ಅಂಡರ್ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲದೇ ಸೂಪರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
Published : January 25, 2026 at 4:33 PM IST
Under19 World Cup: ಸದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಂಡರ್ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೂಪರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಡಿರುವ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಸೂಪರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಥಾನ ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ತಂಡಗಳು ಸಹ ತಾವಾಡಿದ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿ ಸೂಪರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದಿವೆ. ಅಚ್ಚರಿ ಎಂದರೇ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲದೆ ಸೂಪರ್ ಸಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡದುಕೊಂಡಿದೆ. ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಸೂಪರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಸೂಪರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಗೆ ತಲುಪಿದ್ದು ಹೇಗೆ?: ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೆಂದರೆ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಒಂದೂ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲದೆ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಸೂಪರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು ಎಂಬು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ಕಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದೆ ಇದಕ್ಕೀಗ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕಿವೀಸ್ ತಂಡ ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದೆ. ಜನವರಿ 18 ರಂದು ಯುಎಸ್ಎ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಪಮದ್ಯ ಮಳೆಗಾಹುತಿಯಾಗಿತ್ತು ಪರಿಣಾಮ ಎರಡೂ ತಂಡಗಖಳಿಗೆ ತಲಾ ಒಂದು ಅಂಕ ನೀಡಲಾಯ್ತು.
ಜನವರಿ 20 ರಂದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯವೂ ಮಳೆಯಿಂದ ರದ್ದಾಯ್ತು. ಆಗಲೂ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಯ್ತು. ಅಂತಿಮ ಗುಂಪು ಹಂತದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಭಾರತವನ್ನು ಎದುರಿಸಿ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಸೋಲು ಅವರ ಸೂಪರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿಲ್ಲ. ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ನಂತರ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಯುಎಸ್ಎಗಿಂತ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಂದಿದ್ದು, ಸೂಪರ್ ಸಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.
ಸೂಪರ್ ಸಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ - ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಫೈಟ್: ಗ್ರೂಪ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದೂ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲದೆ ಸೂಪರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ ನಂತರ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಈಗ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ, ಇದು ಜನವರಿ 27 ರಂದು ಹರಾರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಬಳಿಕ ಜ.30 ರಂದು ತನ್ನ 2ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವೂ ಬುಲವಾಯೊದ ಕ್ವೀನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸೂಪರ್ ಸಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 6 ತಂಡಗಳ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಿದ್ದು ಅಗ್ರ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ತಲುಪಲಿವೆ. ಸಮಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ತಂಡಗಳು ಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲಿವೆ. ಫೆ,6 ರಂದು ಫೈನಲ್ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಚಾಂಪಿಯನ್ಗಳ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿದೆ.
