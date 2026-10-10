ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಗೂ ಮೊದಲೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತ
ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಗೂ ಮುನ್ನ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ.
Published : October 10, 2026 at 1:28 PM IST
ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಗೂ ಮುನ್ನ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಕ್ ಚಾಪ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಜ್ಯಾಕ್ ಫೋಕ್ಸ್ ನಂತರ, ಈಗ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ವೇಗಿ ವಿಲಿಯಂ ಒ'ರೂರ್ಕೆ ಸಹ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಎಡಗಾಲಿನ ಮಂಡಿರಜ್ಜು ಮತ್ತು ಕಾಲಿನ ಗಾಯದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ರೂರ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಸರಣಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯಲಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
News | Will O’Rourke will miss the upcoming tour against India as a precaution, as he continues rehabilitate injuries to his left hamstring and calf. Full story ➡️ https://t.co/WmzQmxq11V #NZvIND https://t.co/Wxr1gjLfx4— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) October 9, 2026
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಕೋಚ್ ರಾಬ್ ವಾಲ್ಟರ್, "ವಿಲ್ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಮುಖ ತವರು ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅವರ ಎರಡೂ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಹೇರದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಸರಣಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡುವುದು ಉತ್ತಮವೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ".
ಮುಂದಿನ ಸರಣಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ಮೊದಲು ರೂರ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 9 ರಂದು ಪರ್ತ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಲಿಯಂ ಒ'ರೂರ್ಕೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಏಳು ತಿಂಗಳು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದ ಓ ರೂರ್ಕೆ
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬೆನ್ನು ನೋವಿನಿಂದ ಒ'ರೂರ್ಕೆ ಏಳು ತಿಂಗಳು ಕಾಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದರು. ನಂತರ, ಈ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆಡಿದರು, ನಾಟಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೂರನೇ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಕೊನೆಯ ದಿನದಂದು ಅವರ ಮಂಡಿರಜ್ಜು ಗಾಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದರು. ನಂತರ ಆಗಸ್ಟ್ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಲಿನ ಗಾಯಕ್ಕೂ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದರು.
ಟಿ20 ಸರಣಿಯಿಂದ ಚಾಪ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಫೌಲ್ಕ್ಸ್ ಔಟ್
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20ಐ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸರಣಿಗೆ ಕಿವೀಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಾರ್ಕ್ ಚಾಪ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಜ್ಯಾಕ್ ಫೌಲ್ಕ್ಸ್ ಸರಣಿ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೆ ಗಾಯದಿಂದ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರು ಹೊರಗುಳಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಜೋಶ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲೇರ್ ಟಿಕ್ನರ್ ಅವರನ್ನು ಟಿ20 ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
🚨 Will O’Rourke to miss the home series against India as he continues rehabilitate injuries to his left hamstring and calf. https://t.co/PBpwoJlBur— Cricbuzz (@cricbuzz) October 10, 2026
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಭಾರತ ತಂಡಗಳು ಐದು ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳು, ಐದು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿವೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22 ರಂದು ಕ್ರೈಸ್ಟ್ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಟಿ20 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸರಣಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
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