ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಿಎಸ್ಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿತು ಆತಂಕ!
ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಎರಡನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಬೌಲರ್ ಕಳಪೆ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 24, 2026 at 12:13 PM IST
ರಾಯ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಟಿ20ಐನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಆರ್ಭಟಿಸಿದರು. ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ (82) ಮತ್ತು ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ (76) ಕಿವೀಸ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪಡೆಯನ್ನು ಚೆಂಡಾಡಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ ಇನ್ನೂ 28 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ 209 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿತು. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಇಶಾನ್ ಸ್ಫೋಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಕಿವೀಸ್ ಬೌಲರ್ ಖಾತೆಗೆ ಕೆಟ್ಟ ದಾಖಲೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಯ್ತು.
ಕೆಟ್ಟ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಫೋಕ್ಸ್: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 23 ವರ್ಷದ ವೇಗಿ ಜ್ಯಾಕ್ ಫೋಕ್ಸ್ ಕಳಪೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಕೆಟ್ಟ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಕಾನಮಿದರದಲ್ಲಿ ರನ್ ನೀಡಿದ ಬೌಲರ್ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಫೋಕ್ಸ್ 3 ಓವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 22.23 ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ 67 ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಅವರು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಮೂರು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 24, 25 ಮತ್ತು 18 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರು.
ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ವಿಶ್ವ ಟಿ20 ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ನೀಡಿದ ಬೌಲರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಈ ಕೆಟ್ಟ ದಾಖಲೆ ಸೆರ್ಬಿಯಾದ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಡಿಜಾ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಅವರು ಬಲ್ಗೇರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 21ರ ಎಕಾನಮಿ ದರದಲ್ಲಿ 63 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋ ಬಾಲ್ ಮತ್ತು ಐದು ವೈಡ್ಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು. ಇದೀಗ ಫಾಕ್ಸ್ ಈ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದೆ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 11 ರನ್: ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮೂರನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಫಾಕ್ಸ್ ಒಂದೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 11 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯುವಾಗ, ಫಾಕ್ಸ್ನ ಕಾಲುಗಳು ನಾನ್-ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ನ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟಂಪ್ಗಳಿಗೆ ತಾಕಿತು. ಅಂಪೈರ್ ಅದನ್ನು ನೋ-ಬಾಲ್ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಇಶಾನ್ ಈ ಚೆಂಡನ್ನು ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರು. ಬಳಿಕ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಅನ್ನು ತಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸತತವಾಗಿ ಎರಡು ವೈಡ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದರು. ಬಳಿಕ ಇಶಾನ್ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡನ್ನು ಬೌಂಡರಿಗೆ ಬಾರಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದೇ ಲೀಗಲ್ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 11 ರನ್ಗಳು (4nb, wd, wd, 4) ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು.
ಸಿಎಸ್ಕೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿತು ಆತಂಕ: ಒಂದೆಡೆ ಭಾರತ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೇ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಐಪಿಎಲ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಳಿಗೆ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಡೆದ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡ ಫಾಕ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿತು. 75 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಳಪೆ ದಾಖಲೆ ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಫಾಕ್ಸ್ 2024ರಲ್ಲಿ T20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 18 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ T20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ 18 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಎಕಾನಮಿ ದರ 9.39 ಆಗಿದೆ.
