ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಿಎಸ್​ಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿತು ಆತಂಕ!

ಭಾರತ ​ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಎರಡನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ಬೌಲರ್​ ಕಳಪೆ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಸಿಎಸ್​ಕೆ ತಂಡ
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಸಿಎಸ್​ಕೆ ತಂಡ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 24, 2026 at 12:13 PM IST

2 Min Read
ರಾಯ್‌ಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಟಿ20ಐನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮೂಲಕ ಆರ್ಭಟಿಸಿದರು. ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ (82) ಮತ್ತು ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ (76) ಕಿವೀಸ್​ ಬೌಲಿಂಗ್​ ಪಡೆಯನ್ನು ಚೆಂಡಾಡಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಬಲದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ ಇನ್ನೂ 28 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ 209 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿತು. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಇಶಾನ್ ಸ್ಫೋಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ​ ಕಿವೀಸ್​ ಬೌಲರ್​ ಖಾತೆಗೆ ಕೆಟ್ಟ ದಾಖಲೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಯ್ತು.

ಕೆಟ್ಟ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಫೋಕ್ಸ್​: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 23 ವರ್ಷದ ವೇಗಿ ಜ್ಯಾಕ್ ಫೋಕ್ಸ್ ಕಳಪೆ ಬೌಲಿಂಗ್​ ಮೂಲಕ ಕೆಟ್ಟ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಕಾನಮಿದರದಲ್ಲಿ ರನ್ ನೀಡಿದ ಬೌಲರ್ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಫೋಕ್ಸ್ 3 ಓವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 22.23 ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ 67 ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಅವರು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಮೂರು ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 24, 25 ಮತ್ತು 18 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರು.

ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ವಿಶ್ವ ಟಿ20 ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ನೀಡಿದ ಬೌಲರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಈ ಕೆಟ್ಟ ದಾಖಲೆ ಸೆರ್ಬಿಯಾದ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಡಿಜಾ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಅವರು ಬಲ್ಗೇರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 3 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 21ರ ಎಕಾನಮಿ ದರದಲ್ಲಿ 63 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋ ಬಾಲ್ ಮತ್ತು ಐದು ವೈಡ್‌ಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು. ಇದೀಗ ಫಾಕ್ಸ್ ಈ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಒಂದೆ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 11 ರನ್​: ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನ ಮೂರನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ ಫಾಕ್ಸ್ ಒಂದೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 11 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಓವರ್‌ನ ಮೊದಲ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯುವಾಗ, ಫಾಕ್ಸ್‌ನ ಕಾಲುಗಳು ನಾನ್-ಸ್ಟ್ರೈಕರ್‌ನ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟಂಪ್‌ಗಳಿಗೆ ತಾಕಿತು. ಅಂಪೈರ್ ಅದನ್ನು ನೋ-ಬಾಲ್ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಇಶಾನ್ ಈ ಚೆಂಡನ್ನು ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರು. ಬಳಿಕ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಅನ್ನು ತಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸತತವಾಗಿ ಎರಡು ವೈಡ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದರು. ಬಳಿಕ ಇಶಾನ್ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡನ್ನು ಬೌಂಡರಿಗೆ ಬಾರಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದೇ ಲೀಗಲ್​ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 11 ರನ್‌ಗಳು (4nb, wd, wd, 4) ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು.

ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿತು ಆತಂಕ: ಒಂದೆಡೆ ಭಾರತ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೇ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಐಪಿಎಲ್​ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಳಿಗೆ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಡೆದ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ತಂಡ ಫಾಕ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿತು. 75 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಳಪೆ ದಾಖಲೆ ಸಿಎಸ್​ಕೆ ತಂಡ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಫಾಕ್ಸ್ 2024ರಲ್ಲಿ T20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 18 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ T20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ 18 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಎಕಾನಮಿ ದರ 9.39 ಆಗಿದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

