ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧದ 4ನೇ ಮತ್ತು 5ನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಬದಲಾವಣೆ: ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಬ್ರೆಟ್ ರಾಂಡೆಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ
ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾಲ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
By PTI
Published : November 12, 2026 at 8:08 AM IST
ಮೌಂಟ್ ಮೌಂಗನುಯಿ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್: ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯಲಿರುವ ನಾಲ್ಕನೇ ಮತ್ತು ಐದನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಬ್ರೆಟ್ ರಾಂಡೆಲ್ ಅವರನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸರಣಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಂದ್ಯ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಸರಣಿಯ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯ ಭಾನುವಾರ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರದ್ದಾದ ನಂತರ, ಭಾರತ ತಂಡವು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 2-0 ಅಂತರದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ.
31 ವರ್ಷದ ರಾಂಡೆಲ್, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಎ ತಂಡದ ಪರ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 145 ವೃತ್ತಿಪರ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಅವರು ಡರ್ಬಿಶೈರ್ ಪರ ಕೌಂಟಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಐದನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಜೋಶ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ಸನ್ ಕೂಡ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ರಾಬ್ ವಾಲ್ಟರ್, ರಾಂಡೆಲ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾಲ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ರೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಿದೆ. ಅವರು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಅರ್ಹವಾಗಿಯೇ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರಣಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬ್ರೆಟ್ ಮತ್ತು ಜೋಶ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದು ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಗತಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಗೆ ಭಾರಿ ಸನ್ನದ್ಧತೆ, ಕೆಲ ಬದಲಾವಣೆ: ನವೆಂಬರ್ 19 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಚುರುಕುಗೊಂಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯು ಕೋಚಿಂಗ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ನಾರ್ದರ್ನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ನ ಕೋಚ್ ಮಿಚ್ ರೆನ್ವಿಕ್ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ (S&C) ಕೋಚ್ ಕೋರಿ ಮೈಲೀಸ್ ಅವರು, ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗಾಗಿ ರಾಬ್ ವಾಲ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಟಿನ್ ಗಪ್ಟಿಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಯಮಿತ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಜಾಕೋಬ್ ಓರಾಮ್, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಲ್ಯೂಕ್ ರೊಂಚಿ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕೋಚ್ ಕ್ರಿಸ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ಸನ್ ಅವರು ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಾಗಿ ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ಗೆ ತೆರಳಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ನವೀಕೃತ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ODI ತಂಡ:
ಪಂದ್ಯ 4: ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್ ( ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್), ಫಿನ್ ಅಲೆನ್, ಮೈಕೆಲ್ ಬ್ರೇಸ್ವೆಲ್, ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್, ಜಾಕೋಬ್ ಡಫಿ, ಮ್ಯಾಟ್ ಫಿಶರ್, ಡೀನ್ ಫಾಕ್ಸ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್, ಮಿಚ್ ಹೇ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ), ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆನ್ರಿ, ಕೈಲ್ ಜೇಮಿಸನ್, ನಿಕ್ ಕೆಲ್ಲಿ, ಬ್ರೆಟ್ ರಾಂಡೆಲ್, ಟಿಮ್ ಸೀಫರ್ಟ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ), ವಿಲ್ ಯಂಗ್
ಪಂದ್ಯ 5: ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್ (ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ), ಫಿನ್ ಅಲೆನ್, ಮೈಕೆಲ್ ಬ್ರೇಸ್ವೆಲ್, ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್, ಜೋಶ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ಸನ್, ಜಾಕೋಬ್ ಡಫಿ, ಮ್ಯಾಟ್ ಫಿಶರ್, ಡೀನ್ ಫಾಕ್ಸ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್, ಮಿಚ್ ಹೇ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ), ನಿಕ್ ಕೆಲ್ಲಿ, ಬ್ರೆಟ್ ರಾಂಡೆಲ್, ಟಿಮ್ ಸೀಫರ್ಟ್ (ವಿಕೆ), ಬ್ಲೇರ್ ಟಿಕ್ನರ್, ವಿಲ್ ಯಂಗ್
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