IND vs NZ ಟೆಸ್ಟ್: ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ನಿಕೋಲ್ಸ್
ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮೊದಲ ದಿನದಂದೇ ಕಿವೀಸ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 19, 2026 at 1:24 PM IST
IND vs NZ 1st Test Day 1 Highlights: ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಇಂದಿನಿಂದ (ನವೆಂಬರ್ 19) ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ನ ಬೇಸಿನ್ ರಿಸರ್ವ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ದಿನದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 243 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪರ, ಹೆನ್ರಿ ನಿಕೋಲ್ಸ್ 113 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರೆ, ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ 94 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಬ್ಬರೂ 173 ರನ್ಗಳ ಅಜೇಯ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಕುಸಿದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕಿವೀಸ್ ಕಳಪೆ ಆರಂಭ
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಕಿವೀಸ್ ಪಡೆ ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಮೂರನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಟಾಮ್ ಲ್ಯಾಥಮ್ ಅವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಕೇವಲ 2 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದ ಲ್ಯಾಥಮ್ ಖಾತೆ ತೆರೆಯದೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಮರಳಿದರು. ಇದಾದ ಕೆಲ ಹೊತ್ತಲ್ಲೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಎರಡನೇ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿತು.
ಅನ್ಶುಲ್ ಕಾಂಬೋಜ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಡೆವೊನ್ ಕಾನ್ವೇ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ 51 ಆಗಿದ್ದಾ ಮೂರನೇ ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿತು. ಆಕಾಶ್ ದೀಪ್ ಅವರು ರಾಚಿನ್ ರವೀಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ರಾಚಿನ್ 50 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 15 ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಅವರು ಹೆನ್ರಿ ನಿಕೋಲ್ಸ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 39 ರನ್ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಊಟದ ವಿರಾಮಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದರು. 21ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬುಮ್ರಾ, ಡ್ಯಾರಿಲ್ ಮಿಚೆಲ್(1 ರನ್) ಅವರನ್ನು ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಭೋಜನ ವಿರಾಮ ಬಳಿಕ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಐದನೇ ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗೊಂಡಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡ 70 ರನ್ಗಳಿಗೆ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತ್ತು.
Despite early strikes from India, New Zealand batters recovered well on Day 1 in Wellington 👏 #WTC27 | 📝: https://t.co/R4zvuSfbyN https://t.co/DkG4SAD3Rg— ICC (@ICC) November 19, 2026
ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾದ ಹೆನ್ರಿ - ಫಿಲಿಪ್ಸ್
ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಿವೀಸ್ ತಂಡ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಹೆನ್ರಿ ನಿಕೋಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ತಂಡವನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಿದರು. ಇಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿ ಆರನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 173 ರನ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಂಡವನ್ನು 200 ಗಡಿ ದಾಟಿಸಿದರು. ಕೊನೆಯ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ, ಹೆನ್ರಿ ನಿಕೋಲ್ಸ್ ತಮ್ಮ 12ನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಶತಕ ಮತ್ತು ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಶತಕವನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದರು. ಅವರು 113 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ, ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಶತಕವನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫಿಲಿಪ್ಸ್ 182 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 94 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಬುಮ್ರಾ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಗೆ ಪರದಾಡಿದ ಕಿವೀಸ್
ಭಾರತದ ಪರ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಬೌಲರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು 17 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 52 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಮೂರು ನಿರ್ಣಾಯಕ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರು. ಯುವ ವೇಗಿ ಅನ್ಶುಲ್ ಕಾಂಬೋಜ್ 18 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 57 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು, ಆದರೆ ಆಕಾಶ್ ದೀಪ್ 15 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 33 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತರು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ (16 ಓವರ್ಗಳು, 58 ರನ್ಗಳು) ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಹೆನ್ರಿ ನಿಕೋಲ್ಸ್
ನಿಕೋಲ್ಸ್ ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ಐದು ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದು ಬೇಸಿನ್ ರಿಸರ್ವ್ನಲ್ಲಿ ಹೆನ್ರಿ ನಿಕೋಲ್ಸ್ ಅವರ ಐದನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಶತಕವಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಟೆಸ್ಟ್ ಶತಕಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ದಂತಕಥೆಗಳಾದ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಕ್ರೋವ್ ಮತ್ತು ಕೇನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ಅವರ ದಾಖಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಕೋಲ್ಸ್ ಸರಾಸರಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಇಬ್ಬರು ದಂತಕಥೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಟಿನ್ ಕ್ರೋವ್ ಅವರ 17 ಮತ್ತು ಕೇನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ಅವರ 30 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರೇ ನಿಕೋಲ್ಸ್ ಕೇವಲ 15 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಒಂದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
A crucial knock from Henry Nicholls as New Zealand continue their recovery against India on Day 1️⃣ 🤩 #WTC27 | 📝: https://t.co/R4zvuSfbyN https://t.co/jjigjFbY23— ICC (@ICC) November 19, 2026
ಬೇಸಿನ್ ರಿಸರ್ವ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಟೆಸ್ಟ್ ಶತಕಗಳು
- ಹೆನ್ರಿ ನಿಕೋಲ್ಸ್: 5 ಶತಕಗಳು (15 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್)
- ಮಾರ್ಟಿನ್ ಕ್ರೋವ್: 5 ಶತಕಗಳು (17 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್)
- ಕೇನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್: 5 ಶತಕಗಳು (30 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್)
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪರ ಒಂದೇ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಟೆಸ್ಟ್ ಶತಕಗಳು
ಕೇನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್: 7 ಶತಕಗಳು (ಸೆಡ್ಡನ್ ಪಾರ್ಕ್, ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್)
ರಾಸ್ ಟೇಲರ್: 6 ಶತಕಗಳು (ಸೆಡ್ಡನ್ ಪಾರ್ಕ್, ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್)
ಹೆನ್ರಿ ನಿಕೋಲ್ಸ್: 5 ಶತಕಗಳು (ಬೇಸಿನ್ ರಿಸರ್ವ್, ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್)
ಮಾರ್ಟಿನ್ ಕ್ರೋವ್: 5 ಶತಕಗಳು (ಬೇಸಿನ್ ರಿಸರ್ವ್, ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್)
ಕೇನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್: 5 ಶತಕಗಳು (ಬೇಸಿನ್ ರಿಸರ್ವ್, ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್)
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