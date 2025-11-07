ETV Bharat / sports

ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ 7 ಆಟಗಾರರು ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ; ಅನುಭವಿಗೆ ತಂಡದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಸ್ಥಾನ

ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗಾಗಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ತನ್ನ 14 ಸದಸ್ಸರ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಕೇನ್​ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್​
ಕೇನ್​ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್​ (AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 7, 2025 at 2:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

New Zealand Squad: ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ 3 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳ ತವರು ಸರಣಿಗೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತನ್ನ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಅನುಭವಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಕೇನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್‌ಗೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಸರಣಿಯು ನವೆಂಬರ್ 16 ರಂದು ಕ್ರೈಸ್ಟ್‌ಚರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆನ್ರಿ ಮರಳಿರುವುದರಿಂದ ಬ್ಲಾಕ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ತಂಡವು ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ, ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಗೆದ್ದ ಕಿವೀಸ್​ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅದೇ ಫಾರ್ಮ್​ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರು ಇಲ್ಲದೇ ತಂಡ ಸರಣಿ ಆಡಲಿದೆ.

ಈ ಏಳು ಆಟಗಾರರು ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಬ್ಬಾಸ್, ಫಿನ್ ಅಲೆನ್, ಲಾಕಿ ಫರ್ಗುಸನ್, ಆಡಮ್ ಮಿಲ್ನೆ, ವಿಲ್ ಒ'ರೂರ್ಕ್, ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೆನ್ ಸಿಯರ್ಸ್ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆಟಗಾರರು ಮಂಡಿರಜ್ಜು, ಬೆನ್ನು ನೋವು, ತೊಡೆಸಂದು ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಹೊರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ವೇಗಿ ಬ್ಲೇರ್ ಟಿಕ್ನರ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ 14 ಜನರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಟಿಕ್ನರ್ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಕೋಚ್ ರಾಬ್ ವಾಲ್ಟರ್, 32 ವರ್ಷದ ಟಿಕ್ನರ್​ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅರ್ಹರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. 'ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಿಕ್ಸ್‌ನಿಂದ ನಾವು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಅವರ ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್​ ಮತ್ತು ಬೌನ್ಸರ್​ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಾಡುತ್ತಾರೆ. "ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡವೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ ತಂಡವಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಟವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಲ್ಲ ಅನೇಕ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಏಕದಿನ ತಂಡ: ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್ (ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್), ಮೈಕೆಲ್ ಬ್ರೇಸ್‌ವೆಲ್, ಮಾರ್ಕ್ ಚಾಪ್‌ಮನ್, ಡೆವೊನ್ ಕಾನ್ವೇ, ಜಾಕೋಬ್ ಡಫಿ, ಜ್ಯಾಕ್ ಫೌಲ್ಕೆಸ್, ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆನ್ರಿ, ಕೈಲ್ ಜೇಮಿಸನ್, ಟಾಮ್ ಲ್ಯಾಥಮ್, ಡ್ಯಾರಿಲ್ ಮಿಚೆಲ್, ರಾಚಿನ್ ರವೀಂದ್ರ, ನಾಥನ್ ಸ್ಮಿತ್, ಬ್ಲೇರ್ ಟಿಕ್ನರ್, ವಿಲ್ ಯಂಗ್

ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್-ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಸರಣಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

  • ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ - ಕ್ರೈಸ್ಟ್‌ಚರ್ಚ್, ನವೆಂಬರ್ 16
  • ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ - ನೇಪಿಯರ್, ನವೆಂಬರ್ 19
  • ಮೂರನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ - ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್, ನವೆಂಬರ್ 22

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: WPL 2026: ಆರ್​ಸಿಬಿ ಸೇರಿ 5 ತಂಡಗಳು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ, ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಪ್ಲೇಯರ್​ಗಳ ಪಟ್ಟಿ

TAGGED:

NZ VS WI ODI SERIES
NEW ZEALAND SQUAD ANNOUNCED
ODI CRICKET
NEW ZEALAND SQUAD

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಫಾಸ್ಟ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ

ಗಗನಯಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಏಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ ಇಸ್ರೋ: ವಿ.ನಾರಾಯಣನ್

"ಸರ್​.. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್​ ಕೇರ್​ನ ರಹಸ್ಯವೇನು"? ಹರ್ಲಿನ್​ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮೋದಿ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ ನೋಡಿ

ಕೊರಗರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯ ಇಳಿಕೆ: ಇದು ಭಾರತದ ಮೂಲನಿವಾಸಿಗಳ ಸಮುದಾಯವೇ ನಾಶವಾಗುವ ಆತಂಕದ ಕಥೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.