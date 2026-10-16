ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ "ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ" ಹೊಸ ಸ್ವರೂಪದ ಕ್ರಿಕೆಟ್; ನಿಯಮಗಳು ಹೇಗಿರಲಿವೆ?
ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ವರೂಪವೊಂದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಸರಣಿಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಪುರುಷ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಒಂದೇ ತಂಡದ ಪರ ಆಡುವುದನ್ನು ಸಹ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಕೆಳಗಿದೆ.
Published : October 16, 2026 at 4:41 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು/ಮುಂಬೈ: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 'ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ' ಎಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಾದರಿಯ ಸರಣಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಟೆಸ್ಟ್, ಏಕದಿನ ಹಾಗೂ ಟಿ-ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಾದರಿಯ ಬಳಿಕ ನಾಲ್ಕನೇ ಮಾದರಿಯ ಈ ಟೂರ್ನಿ ನವೆಂಬರ್ 14 ರಿಂದ ಕೊಲಂಬೊದ ಸಿಂಹಳೀಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸರಣಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಪುರುಷ ಆಟಗಾರರು ಒಂದೇ ತಂಡದಿಂದ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಟೂರ್ನಿಗಾಗಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆಯಾದ 13 ರಿಂದ 21 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ 160 ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, 4 ಖಂಡಗಳ ತಂಡಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಏನಿದು 'ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ'?
ಈ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಗಳು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 80 ಓವರ್ಗಳ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಪ್ರತಿ ತಂಡಕ್ಕೂ ಎರಡು ಬಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ 40 ಓವರ್ಗಳನ್ನ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಿಳಿ ಉಡುಪು ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಆಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ 40 ಓವರ್ಗಳನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಫ್ಲಡ್ಲೈಟ್ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದ ಉಡುಪು ಹಾಗೂ ಬಿಳಿ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಆಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಒಂದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಚೆಂಡು ಎರಡನ್ನೂ ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಡೆಯುವ ಟಾಸ್ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆ. ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ನಾಯಕ ಮೊದಲು ಪುರುಷರೋ ಅಥವಾ ಮಹಿಳಾ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಆಡಬೇಕೋ ಎಂಬುದನ್ನೂ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ರನ್ಗಳು ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೂ ಸಹ ಮುಂದುವರಿಯಲಿವೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಜಂಟಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳ ಸ್ಕೋರ್ ಆಧರಿಸಿ ವಿಜೇತರನ್ನ ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಗೌರವ್ ಬಹಿರ್ವಾನಿ ಅವರು ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಟೂರ್ನಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯವರ ಬಾಲ್ಯದ ತರಬೇತುದಾರರಾದ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾ ನೇತೃತ್ವದ ಜಾಗತಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಈ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇವರೊಂದಿಗೆ ಎಬಿ ಡಿ ವಿಲಿಯರ್ಸ್, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಹೇಡನ್ ಮತ್ತು ಸರ್ ಕ್ಲೈವ್ ಲಾಯ್ಡ್ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಈ ಟೂರ್ನಿಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 14 ರಿಂದ 29 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯು ಸೋನಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದ್ದು, ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಅನುಭವ ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
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