ಫೀಫಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಕನಸಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ: ಪನಾಮಾ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಲು ಬ್ಲ್ಯೂ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪಡೆ ಸಜ್ಜು
ಭಾರತ ತಂಡದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಖಾಲಿದ್ ಜಮೀಲ್, ನಾಯಕ ಗುರುಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಂಧು, ಪನಾಮಾ ತಂಡದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಥಾಮಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್ಸ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
Published : September 24, 2026 at 7:21 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಪನಾಮಾದಂಥಹ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ನಾಳೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಫೀಫಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಕನಸನ್ನ ನನಸಾಗಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿನ ಹೊಸ ಆರಂಭ ಎಂದು ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ಗುರುಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಂಧು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶ್ರೀ ಕಂಠೀರವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25ರಂದು (ನಾಳೆ) ನಡೆಯಲಿರುವ ಫೀಫಾ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೌಹಾರ್ದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಖಾಲಿದ್ ಜಮೀಲ್, ನಾಯಕ ಗುರುಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಂಧು, ಪನಾಮಾ ತಂಡದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಥಾಮಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್ಸೆನ್ ಹಾಗೂ ಮಿಡ್ಫೀಲ್ಡರ್ ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಹಾರ್ವಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
"ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಅನುಭವವಿರುವ ಪನಾಮಾದಂತಹ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ತವರು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಆಡುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಭಾರತ ತಂಡದ ಫೀಫಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಾಳಿನ ಪಂದ್ಯವು ನಮಗೊಂದು ಹೊಸ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಗುರುಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಂಧು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರ ಗೈರುಹಾಜರಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಅವರು, "ಆಟಗಾರರು ಬರುವುದು ಮತ್ತು ಹೋಗುವುದು ಸಹಜ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ಭಾರತ ತಂಡದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಖಾಲೀದ್ ಜಮೀಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಪನಾಮಾ ತಂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚಿನ ಫೀಪಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅವರ ಬಳಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತರಬೇತುದಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಅನುಭವಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಆಡುವುದು ನಮ್ಮ ಆಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಸಿಕ್ಕಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ತಂಡದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕಾರ್ಲೋ ಆಂಸೆಲೊಟ್ಟಿ ಅವರ 'ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲ್ಲ' ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಖಾಲಿದ್ ಜಮೀಲ್ ಅವರು, "ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮ್ಮ ಗಮನ ನಾಳಿನ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಇದೆ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಜೊತೆಗೆ, ಸಂದೇಶ್ ಝಿಂಗನ್, ರಾಹುಲ್ ಭೆಕೆ ಅವರಂಥ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರ ಗೈರುಹಾಜರಿಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು "ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರ ಬಾಗಿಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ ಬಲವಾದ ತಂಡ ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಪನಾಮಾ ತಂಡದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಥಾಮಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್ಸೆನ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ಇದ್ದರೂ, ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಲೀಗ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಪನಾಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಯುವ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೇದಿಕೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಕೆಲವು ಯುವ ಆಟಗಾರರು ನಾಳಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪನಾಮಾ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಹಾರ್ವಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರಯಾಣದ ಆಯಾಸವಿದ್ದರೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಅಮೆರಿಕದ ಎಂಎಲ್ಎಸ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಟಗಾರರ ಆಗಮನದಿಂದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಅವರು, ನಾಳಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಂಭೀರತೆಯಿಂದ ಎದುರಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ತಂದುಕೊಡಲು ಶ್ರಮಿಸುವುದಾಗಿ ಆಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪನಾಮಾ ತಂಡಗಳು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ.ಇದೇ ವರ್ಷ ಯೂನಿಟಿ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಜಮೈಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಿದ ನಂತರ ಭಾರತ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಎರಡನೇ ಕಾಂಕಕಾಫ್ (CONCACAF) ರಾಷ್ಟ್ರ ಪನಾಮಾ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಫಿಫಾ ಪುರುಷರ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ 44ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಪನಾಮಾ ಕಳೆದ ಜೂನ್ 27ರಂದು ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿತ್ತು. ಯುವ ಮತ್ತು ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರ ಬಲದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಪನಾಮಾ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ಪಡೆ ಸವಾಲು ಎದುರಿಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತ ತಂಡ: ಅಲ್ಬಿನೋ ಗೋಮ್ಸ್, ಗುರುಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಂಧು, ಪ್ರಭುಸುಖಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಗಿಲ್, ಸೋಮ್ ಕುಮಾರ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಸಿಂಗ್ ಟೆಕ್ಚಮ್, ಆಕಾಶ್ ಮಿಶ್ರಾ, ಅನ್ವರ್ ಅಲಿ, ಬಿಜೋಯ್ ವರ್ಗೀಸ್, ಹ್ಮಿಂಗ್ಥನ್ಮಾವಿಯಾ ರಾಲ್ಟೆ, ಜೇ ಗುಪ್ತಾ, ಪ್ರಂವೀರ್, ರಿಕಿ ಮೀಟೆ ಹಾಬಾಮ್, ಅನಿರುದ್ಧ್ ಥಾಪಾ, ಆಶಿಕ್ ಕುರುನಿಯನ್, ಫಾರೂಖ್ ಚೌಧರಿ, ಲಾಲೆಂಗ್ಮಾವಿಯಾ ರಾಲ್ಟೆ, ಮ್ಯಾಕಾರ್ಟನ್ ನಿಕ್ಸನ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸನನ್, ರಿಕಿ ಶಾಬಾಂಗ್, ಸಹಲ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್, ಎಡ್ಮಂಡ್ ಲಾಲ್ರಿಂಡಿಕಾ, ಇರ್ಫಾನ್ ಯಾದ್ವಾಡ್, ಮನ್ವಿರ್ ಸಿಂಗ್, ರಹೀಮ್ ಅಲಿ, ರಿಯಾನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್, ವಿಕ್ರಮ್ ಪರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್
ಮ್ಯಾನೇಜರ್: ಖಾಲಿದ್ ಜಮೀಲ್
ಪನಾಮಾ ತಂಡ: ಒರ್ಲ್ಯಾಂಡೊ ಮೊಸ್ಕ್ವೆರಾ, ಮಾರ್ಕೋಸ್ ಡಿ ಲಿಯಾನ್,ಎಡ್ಡಿ ರಾಬರ್ಟ್ಸ್, ಸೀಸರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮನ್, ಜಾರ್ಜ್ ಗುಟಿರೆಜ್, ಜೈರ್, ಅಮೀರ್ ಮುರಿಲ್ಲೊ, ಒಮರ್ ವೇಲೆನ್ಸಿಯಾ, ಮಾರ್ಟಿನ್ ಕ್ರುಗ್, ಜಿಯೋವಾನಿ ರಾಮೋಸ್, ಜೋಸೆಫ್ ಜೋನ್ಸ್, ಎಡ್ವರ್ಡೊ ಆಂಡರ್ಸನ್, ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಹಾರ್ವಿ, ಅಡಾಲ್ಬರ್ಟೊ ಕರಾಸ್ಕ್ವಿಲ್ಲಾ, ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್ ಮಾರ್ಟಿನೆಜ್, ಜೋಸ್ ಲೂಯಿಸ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ವಿಕ್ಟರ್ ಗ್ರಿಫಿತ್, ಡೈವಿಸ್ ಮುರಿಲ್ಲೊ, ಅಜಾರಿಯಾಸ್ ಲೊಂಡೊನೊ, ರಾಫೆಲ್ ಮೊಸ್ಕ್ವೆರಾ, ಜಿಯೋವಾನಿ ಹರ್ಬರ್ಟ್, ಜೋಸ್ ಫಜಾರ್ಡೊ, ಮಿಜಾಹಿರ್ ಜಿಮೆನೆಜ್, ಟೋಮಸ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್
ಮ್ಯಾನೇಜರ್: ಥಾಮಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್ಸನ್
ಸ್ಥಳ: ಶ್ರೀ ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ
ಸಮಯ: ಸಂಜೆ 7.30
ನೇರಪ್ರಸಾರ: ಸೋನಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್/ಸೋನಿಲಿವ್
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