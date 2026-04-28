"ವೈಭವ್​ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕುರಿತು ದೊಡ್ಡ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಶೂಟರ್ ಮನು ಭಾಕರ್; ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ಭಾರೀ ಆಕ್ರೋಶ!!

ವೈಭವ್​ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ತಾರೆ ಮನು ಭಾಕರ್​ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಮನು ಭಾಕರ್ ಮತ್ತು ವೈಭವ್​ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 28, 2026 at 5:26 PM IST

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೈಫಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್‌ನ (NRAI) 75ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಡಬಲ್ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಮನು ಭಾಕರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಭಟಿಸುತ್ತಿರುವ 15 ವರ್ಷದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಾರೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಕುರಿತು ಮನು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಾಯ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಮನು, ವೈಭವ್​ ಅವರ ಕುರಿತು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್​ ಆಗಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಶೂಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ಮನು ಭಾಕರ್, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಶೂಟರ್ ಎಂಬ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷ ವೈಭವ್​ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮೂಲಕ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವಾಗ ವೈಭವ್ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಯ್ತು.

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಶಾಂತತೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಮನು, ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಿದ್ದರೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಒಡನಾಟವಿದ್ದರೆ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಲೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಜನರಿದ್ದರೇ 6 ಅಥವಾ 60 ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ವಯಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ ಸಂಖ್ಯೆ​ ಅಷ್ಟೇ ಎಂದು ಮನು ತಿಳಿಸಿದರು. ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಿಕ್ಕರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವರು ಭಾರತೀಯಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನ ಮುಂದಿನ ದೊಡ್ಡ ತಾರೆಯಾಗಿ ಮಿಂಚಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ಇತರ ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಅದೇ ಮಟ್ಟದ ಗಮನ ಅಥವಾ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಕುರಿತು ಇತರ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಅದೆ ಎಂದಾದರೂ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗೆ ಶೂಟರ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆಯೇ?" ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್​ ರೈಡರ್ಸ್​ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೋಯ್ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಸಹ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಲಿಂಪಿಕ್​ ಡಬಲ್ ಪದಕ ವಿಜೇತೆಗೆ ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಅವರ ಸಾಧನೆಗೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಮಾಡಿದ ದೊಡ್ಡ ಅಪಮಾನ ಎಂದು ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ, ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಪಾದಕರು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಾಧಕಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ ಅವರು, ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ವೈಭವ್ಗೆ ಮನು ಭಾಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ, ಆಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಡಿ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಈ ವರ್ಷ ದಿಂದ 2028ರ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ಗೆ ಅರ್ಹತಾ ಪಂದ್ಯಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಮನು ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2024ರ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಈ ಈವೆಂಟ್‌ಗಳು ಆವರಿಗೆ ಪದಕಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಮನು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ (ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ) ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ.

