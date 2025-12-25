ETV Bharat / sports

ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ವಜನಪಕ್ಷಪಾತ, ಅಕ್ರಮಗಳು 2014ಕ್ಕೆ ಕೊನೆ, ಈಗ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಂದಲೂ ಉನ್ನತ ಸಾಧನೆ: ಮೋದಿ

ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವ 'ಸಂಸದ್ ಖೇಲ್ ಮಹೋತ್ಸವ'ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ವರ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

PM MODI SANSAD KHEL MAHOTSAV
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ (PTI)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 25, 2025 at 7:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: "2014ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ತಂಡಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಅಕ್ರಮ, ಸ್ವಜನಪಕ್ಷಪಾತವನ್ನು ದಶಕದ ಹಿಂದೆಯೇ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮಕ್ಕಳೂ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಯ ಮೂಲಕ ಉನ್ನತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು" ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು.

ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವ 'ಸಂಸದ್ ಖೇಲ್ ಮಹೋತ್ಸವ'ವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ವರ್ಚುಯಲ್ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ, "ಸಂಸದ್​ ಖೇಲ್​ ಮಹೋತ್ಸವದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಆಧಾರಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನಾತ್ಮಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

ನೆಪೋಟಿಸಮ್​ 2014ಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ: "2014ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು, ತಂಡಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ, ಸ್ವಜನಪಕ್ಷಪಾತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ, ಈಗ ಆ ಕೆಟ್ಟ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಕೊನೆಗೊಂಡಿವೆ. ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮಕ್ಕಳೂ ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

"2014ರ ಮೊದಲು 1,200 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದ ಕ್ರೀಡಾ ಬಜೆಟ್‌ ಅನ್ನು 3,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ತಲಾ 25,000ರಿಂದ 50,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಮಾಸಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

"ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಸ್ವಂತ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಗೆಲುವಿನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದರ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಘನತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದ್ದೀರಿ. ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು. ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು. ಕ್ರೀಡೆ ಕೇವಲ ಕಲಿಕೆಯ ಭಾಗವಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ದೇಹ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲ" ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮೀರಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು: "ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆಯಿಂದಲೂ, ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮೀರಿ ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯುವತಿಯರೂ ಹಿಂದೆ ಬೀಳದೆ ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಅವಿರತವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದರು.

"ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಇಂದು, ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಪರಿಮಿತವಾಗಿವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳ ಆಯೋಜನೆ: "2030ರಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, 2036ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಾಗಿವೆ. ಇದರ ನಂತರ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಭಾರತದ ಕಡೆ ಕಣ್ಣರಳಿಸಿ ನೋಡಲಿದೆ" ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

ಸಂಸದ್ ಖೇಲ್ ಮಹೋತ್ಸವ ಎಂದರೇನು?

  • ಉದ್ದೇಶ- ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿರುವ ಕ್ರೀಡಾ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಉತ್ಸವ.
  • ಗ್ರಾಮ, ಬ್ಲಾಕ್, ವಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
  • ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಟಗಳು, ಫುಟ್ಬಾಲ್, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಸೇರಿವೆ.
  • ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ, ನಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟ ಮತ್ತು ಗೋಣಿ ಚೀಲ ಓಟಗಳಂತಹ ಮೋಜಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನೂ ಇದು ಹೊಂದಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

NEPOTISM
PM MODI
INDIA SPORTS CULTURE
ಸಂಸದ್ ಖೇಲ್ ಮಹೋತ್ಸವ
PM MODI SANSAD KHEL MAHOTSAV

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.