ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್: ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮಣಿಸಿದ ನೇಪಾಳ
ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳ ತಂಡ ಐದು ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.
Published : September 25, 2026 at 5:39 PM IST
ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಪುರುಷರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳ ತಂಡ ಬಲಿಷ್ಠ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 102 ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ, ನೇಪಾಳ 18ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿತು. ನೇಪಾಳ ಪರ ಸಂದೀಪ್ ಜೋರಾ 34 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಪೌಡೆಲ್ 33 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿ, ದೀಪೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಇರಿ 15 ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು.
ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಪರ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಫೈಸಲ್ ಶಿನೋಜಾಡಾ ಮತ್ತು ನಜೀಬುಲ್ಲಾ ಜದ್ರಾನ್ ಮಾತ್ರ ತಲಾ 30 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು, ನಂಗೆಯಾಲಿಯ ಕರೋಟಿ 17 ರನ್ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಮೂವರು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟರಗಳು ಎರಡಂಕಿ ಸ್ಕೋರ್ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಫ್ಘಾನ್ ಅಲ್ಪಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕುಸಿತು ಕಂಡಿತು. ನೇಪಾಳ ಪರ, ಕುಶಾಲ್ ಭುರ್ತೆಲ್ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಲಲಿತ್ ರಾಜವಾನ್ಸಿ 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 13 ರನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತರು.
ಕಳಪೆ ಆರಂಭ ಪಡೆದ ನೇಪಾಳ: 103 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ನೇಪಾಳ ತಂಡಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಕುಶಾಲ್ ಭುರ್ತೆಲ್ ಡಕೌಟ್ ಮತ್ತು ಆಸಿಫ್ ಶೇಖ್ 2 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಂಡವೂ ಕೇವಲ 12 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತ್ತು. ನಂತರ ಬಂದ ಕುಶಾಲ್ ಮಲ್ಲಾ ಸಹ 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 9 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರು.
ಏಳನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 31 ರನ್ಗಳಿಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ, ಅಫ್ಘಾನ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದಂತೆ ತೋರುತ್ತಿತ್ತು, ಬಳಿಕ ಒಂದಾದ ಸಂದೀಪ್ ಜೋರಾ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಪೌಡೆಲ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿನಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಿದರು. ಪೌಡೆಲ್ 32 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 33 ರನ್ ಮತ್ತು ಜೋರಾ 35 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 34 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ನಾಯಕ ದೀಪೆಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಇರಿ 15 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನೇಪಾಳ 18 ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರಿತು.
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಎರಡು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ, ಮತ್ತು ಈ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ ನೇಪಾಳ ಕೂಡ ಎರಡು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೆಚ್ಚಿನ ರನ್ ರೇಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ, ಈ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ನಡುವೆ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜಪಾನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೂನ್ಯ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾವ ತಂಡ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಮೂರು ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ, ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಈ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ತಂಡ ಭಾರತವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಸೆ.28 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.
ತಂಡಗಳು - ನೇಪಾಳ: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಕ್ರಮ್, ಹಾಸನ ಈಸಖಿಲ್, ಕರೀಂ ಜನತ್, ದರ್ವಿಶ್ ರಸೂಲಿ (ನಾಯಕ), ನಜೀಬುಲ್ಲಾ ಜದ್ರಾನ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಶಾಕ್ (ವಿ.ಕೀ), ಫೈಸಲ್ ಶಿನೋಝಾದ, ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅಹ್ಮದ್ಝೈ, ಫರಿದೂನ್ ದಾವೂದ್ಝಾಯಿ, ನಂಗೆಯಾಲಿಯಾ ಖರೋಟಿ, ಅರಬ್ ಗುಲ್ ಮೊಮಂಡ್, ಇಸ್ಮತ್ ಆಲಂ, ಇಮ್ರಾನ್ ಮಿರ್, ಫರ್ಮಾನುಲ್ಲಾ ಸಫಿ, ಖಾಲಿದ್ ತನಿವಾಲ್.
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ: ಕುಶಾಲ್ ಭುರ್ತೆಲ್, ಆಸಿಫ್ ಶೇಖ್ (ವಿ.ಕೀ), ರೋಹಿತ್ ಪೌಡೆಲ್, ಗುಲ್ಸನ್ ಝಾ, ದೀಪೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಐರಿ (ನಾ), ಕುಶಾಲ್ ಮಲ್ಲ, ಲೋಕೇಶ್ ಬಾಮ್, ಸಂದೀಪ್ ಜೋರಾ, ಕರಣ್ ಕೆ.ಸಿ. ಸಂದೀಪ್ ಲಮಿಚಾನೆ, ಲಲಿತ್ ರಾಜಬಂಶಿ, ಸೋಂಪಾಲ್ ಕಾಮಿ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಲಾ, ನಂದನ್ ಯಾದವ್, ಆರಿಫ್ ಶೇಖ್.
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