ETV Bharat / sports

9 ತಿಂಗಳು ಬಳಿಕ ಇಂದು ಅಖಾಡಕ್ಕಿಳಿಯಲಿರುವ ಭಾರತ ​ಜಾವೆಲಿನ್​ ಸ್ಟಾರ್ ನೀರಜ್​!!

ಭಾರತದ ಜಾವೆಲಿನ್ ತಾರೆ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಸುಮಾರು ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಇಂದು ದೋಹಾ ಡೈಮಂಡ್ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ನೀರಜ್​ ಚೋಪ್ರಾ
ನೀರಜ್​ ಚೋಪ್ರಾ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 19, 2026 at 1:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಭಾರತದ ಜಾವೆಲಿನ್ ತಾರೆ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಸುಮಾರು ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ದೋಹಾ ಡೈಮಂಡ್ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಬಾರಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪದಕ ವಿಜೇತರಾದ ಅವರು ಕಳೆದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೋಕಿಯೊದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ಗೆ ಮೊದಲು ಬೆನ್ನಿನ ಗಾಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು.

ಬಳಿಕ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ನೀರಜ್​ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದೀರ್ಘ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಅವರು ಆಟಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದು, ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ರುಮೇಶ್ ತರಂಗ ಪತಿರಗೆ ಅವರಿಂದ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರೋಮ್ ಡೈಮಂಡ್ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ 92.62 ಮೀಟರ್ ದೂರಕ್ಕೆ ಜಾವೆಲಿನ್​ ಎಸೆಯುವ ಮೂಲಕ ರಮೇಶ್​ ತರಂಗ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ನೀರಜ್ ದೋಹಾ ಡೈಮಂಡ್ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ 90.23 ಮೀಟರ್ ದೂರಕ್ಕೆ ಜಾವೆಲಿನ್​ ಎಸೆದು, 90 ಮೀಟರ್ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಪುನರಾಗಮನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

ತಮ್ಮ ಪುನರಾಗಮನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನೀರಜ್, "ಟೋಕಿಯೊದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ಗೆ ಮೊದಲು ನನಗೆ ಬೆನ್ನಿನ ಗಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅದು ವರ್ಷದ ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಗಾಯದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ನಾನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಅದು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರವಲ್ಲ ಎಂದು ನಂತರ ನನಗೆ ಅರಿವಾಯಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ." ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೋಹಾ ಮೈದಾನದ ಜಾವೆಲಿನ್​ ಎಸೆತಗಾರರಿಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಎಸೆತಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನೀರಜ್​ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 90 ಮೀಟರ್ ಗಡಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಜಾವೆಲಿನ್​ ಎಸೆದಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀರಜ್ ಆ ಎಸೆತವನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.

ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿರುವ ಸ್ಟಾರ್​ ಆಟಗಾರರು?: ಇಂದು ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಜಾವೆಲಿನ್​ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಜ್​ ಚೋಪ್ರಾ ಜೊತೆ ಹಾಲಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕೆಶೋರ್ನ್ ವಾಲ್ಕಾಟ್, ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಂಡರ್ಸನ್ ಪೀಟರ್ಸ್, ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ರುಮೇಶ್ ಪತಿರಗೆ, ಟೋಕಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ವಿಜೇತ ಜಕುಬ್ ವಾಡ್ಲೆಜ್ ಮತ್ತು ಕೀನ್ಯಾದ ತಾರೆ ಜೂಲಿಯಸ್ ಯೆಗೊ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ.

ನೀರಜ್​ಗೆ ಪ್ರಬಲ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲಿರುವ ಆಟಗಾರರು

ರುಮೇಶ್ ಪತಿರಗೆ: ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಜಾವೆಲಿನ್​ ಎಸೆತಗಾರ ರಮೆಶ್ ಪತಿರಗೆ ರೋಮ್ ಡೈಮಂಡ್ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅವರು 92.62 ಮೀಟರ್ ದೂರಕ್ಕೆ ಜಾವೆಲಿನ್​ ಎಸೆದು ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ 90 ಮೀಟರ್ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಮೊದಲ ಜಾವೆಲಿನ್ ಎಸೆತಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಆಂಡರ್ಸನ್ ಪೀಟರ್ಸ್: ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಶತ್ರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ, ಗ್ರೆನೇಡಿಯನ್ ಆಟಗಾರ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ 80 ಮೀಟರ್ ಎಸೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ರಬಾತ್ ಡೈಮಂಡ್ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರು ದಾಖಲೆಯ 86.08 ಮೀಟರ್​ ದೂರಕ್ಕೆ ಭರ್ಜಿ ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಬ್ಬರು ನೀರಜ್​ಗೆ ಪ್ರಬಲ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ

ಕೆಶಾರ್ನ್ ವಾಲ್ಕಾಟ್: 2025ರ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ 88.16 ಮೀಟರ್ ಎಸೆತದೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ವಾಲ್ಕಾಟ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಮೂರು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ 85 ಮೀಟರ್ ಗಡಿ ದಾಟಲು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರೋಮ್ ಡೈಮಂಡ್ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ 83.45 ಮೀಟರ್ ಎಸೆತದೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಋತುವಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಇವರನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IND vs AFG: ಮೂರನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ವೇಗದ ಬೌಲರ್​ ಕಣಕ್ಕೆ!!

TAGGED:

DOHA DIAMOND LEAGUE
NEERAJ CHOPRA RECORD
DOHA DIAMOND LEAGUE TIMING
ದೋಹಾ ಡೈಮಂಡ್​ ಲೀಗ್
NEERAJ CHOPRA

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.