ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಿಡಿಲಾಘಾತ; ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಔಟ್
ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಜಾವೆಲಿನ್ ಎಸೆತಗಾರ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 29, 2026 at 3:20 PM IST
2026ರ ಏಷ್ಯನ್ ಕೂಟಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಜಾವೆಲಿನ್ ಆಟಗಾರ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ 2026ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಋತುವಿನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅವರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು ಸ್ವತಃ ನೀರಜ್ ಅವರೇ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ ನಂತರವೇ, ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಸೇರಿದಂತೆ 2026ರ ಉಳಿದ ಋತುವಿನಿಂದ ದೂರವಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ, "ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಲೌಸನ್ನೆ ಡೈಮಂಡ್ ಲೀಗ್ ನಂತರ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಪಾದದ ಗಾಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ ನಂತರ, ನಾನು ಋತುವಿನ ಉಳಿದ ಭಾಗದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿದೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಲಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿರುವುದು ದುಃಖಕರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಹಿನ್ನಡೆಗಳು ಪ್ರಯಾಣದ ಭಾಗವಾಗಿವೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಗಮನವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಬಲವಾಗಿ ಮರಳುವುದರ ಮೇಲೆ ಇದೆ" ಎಂದು ನೀರಜ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
August 29, 2026
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಹ್ಯಾಂಗ್ಝೌನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2023 ರ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರಜ್ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಜಾವೆಲಿನ್ ಅನ್ನು 88.88 ಮೀಟರ್ ಎಸೆದು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತರು. ಈ ಬಾರಿಯೂ ನೀರಜ್ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿದ್ದವು. ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಖಚಿತ ಪದಕ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀರಜ್ ಅವರ ಗಾಯವು ಆಘಾತಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಮರಳಿದ್ದ ನೀರಜ್: ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಗಾಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ದೋಹಾ ಡೈಮಂಡ್ ಲೀಗ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಮರಳಿದ್ದರು. ಅವರು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 85.69 ಮೀಟರ್ ಎಸೆಯುವ ಮೂಲಕ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಗ್ಲಾಸ್ಗೋ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ 85.83 ಮೀಟರ್ ದೂರಕ್ಕೆ ಜಾವೆಲಿನ್ ಎಸೆದು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೀರಾಜ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಲೌಸನ್ನೆ ಡೈಮಂಡ್ ಲೀಗ್ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ 88.05ರಷ್ಟು ದೂರಕ್ಕೆ ಜಾವೆಲಿನ್ ಎಸೆದಿದ್ದರು. ಇದು ಅವರ ಋತುವಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ನಡೆಯಲಿರುವ ಡೈಮಂಡ್ ಲೀಗ್ ಫೈನಲ್ಗೂ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ನೀರಜ್ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಭಾರತದ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಭಾರಿ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಚೋಪ್ರಾ ಕಳೆದ ಎರಡು ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು ಮತ್ತು 2020ರ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಅವರು ಪದಕ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಬಾರಿ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ