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ಕಾಮನ್​ವೆಲ್ತ್​ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ ನೀರಜ್​ ಚೋಪ್ರಾ!!

ದೋಹಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಡೈಮಂಡ್​ಲೀಗ್ ಜಾವೆಲಿನ್​​ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಜ್​ ಚೋಪ್ರಾ 4ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಕಾಮನ್​ವೆಲ್ತ್​ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ನೀರಜ್​ ಚೋಪ್ರ
ನೀರಜ್​ ಚೋಪ್ರ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 20, 2026 at 2:23 PM IST

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ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿದ್ದ ದೋಹಾ ಡೈಮಂಡ್​ ಲೀಗ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸ್ಟಾರ್​ ಜಾವೆಲಿನ್​ ಎಸೆತಗಾರ ನೀರಜ್​ ಚೋಪ್ರಾ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕಾಮನ್​ವೆಲ್ತ್​ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು 9 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಟೋಕಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ನಂತರ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೋಡಲು ಕಾತುರದಿಂದ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು 85.69 ಮೀಟರ್ ದೂರಕ್ಕೆ ಜಾವೆಲಿನ್​ ಎಸೆದು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಡಬೇಕಾಯಿತು.

ನೀರಜ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಫೌಲ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಎರಡನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ 82.77 ಮೀ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ 85.69 ಮೀ ಗೆ ಜಾವೆಲಿನ್​ ಎಸೆದರು. ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ 83.45 ಮೀಟರ್ ಗಳಿಸಿದ ನೀರಜ್ ಅವರ ಐದನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪ್ರಯತ್ನವು ಫೌಲ್ ಆಗಿತ್ತು. 90.23 ಮೀ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ನೀರಜ್ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ರುಮೇಶ್ ತರಂಗ ಪತಿರಗೆ 88.96 ಮೀಟರ್ ಎಸೆಯುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಮಾಜಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಗ್ರೆನಡಾದ ಆಂಡರ್ಸನ್ ಪೀಟರ್ಸ್ (86.38 ಮೀ) ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು, ನಂತರ ಅಮೆರಿಕದ ಕರ್ಟಿಸ್ ಥಾಂಪ್ಸನ್ (85.99 ಮೀ) 3ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಸಚಿನ್ ಯಾದವ್ ಈ ಬಾರಿ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಗಾಯದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ನೀರಜ್ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಮ್ಯಾಗ್ಲಿಂಗೆನ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿನ ಈ ಪ್ರಶಾಂತ ವಾತಾವರಣವು ತನ್ನ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಮತ್ತು ತಂತ್ರವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು ಎಂದು ನೀರಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೋಹಾದಲ್ಲಿನ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಮುಂಬರುವ ಎರಡು ಮೆಗಾ ಈವೆಂಟ್‌ಗಳಾದ ಗ್ಲ್ಯಾಸ್ಗೋ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನೀರಜ್ ಅವರಿಗೆ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಹತ್ವದಾಗಿತ್ತು.

ದೋಹಾ ಡೈಮಂಡ್ ಲೀಗ್ ಫಲಿತಾಂಶ

ರುಮೇಶ್ ತರಂಗ (ಶ್ರೀಲಂಕಾ) - 88.68 ಮೀ

ಆಂಡರ್ಸನ್ ಪೀಟರ್ಸ್ (ಗ್ರೆನಡಾ) — 86.38 ಮೀ

ಕರ್ಟಿಸ್ ಥಾಂಪ್ಸನ್ (ಯುಎಸ್ಎ) — 85.99 ಮೀ

ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ (ಭಾರತ) — 85.69 ಮೀ

ಆರ್ಥರ್ ಫೆಲ್ಫ್ನರ್ (ಉಕ್ರೇನ್) — 83.62 ಮೀ

ಜೂಲಿಯಸ್ ಯೆಗೊ (ಕೀನ್ಯಾ) - 82.22 ಮೀ

ಕ್ಯಾಶಾರ್ನ್ ವಾಲ್ಕಾಟ್ (ಟ್ರಿನಿಡಾಡ್ ಮತ್ತು ಟೊಬಾಗೊ) — 81.47 ಮೀ

ಜಕುಬ್ ವ್ಯಾಟ್ಲೆಚ್ (ಜೆಕ್ ) — 80.38 ಮೀ

ಅಹ್ಮದ್ ಸಮೇಹ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹುಸೇನ್ (ಈಜಿಪ್ಟ್) — 79.21 ಮೀ

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DOHA DIAMOND LEAGUE
NEERAJ CHOPRA IN DIAMOND LEAGUE
ದೋಹಾ ಡೈಮಂಡ್​ ಲೀಗ್​ 2026
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