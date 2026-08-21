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ಇಂದು ನೀರಜ್​ ಚೋಪ್ರಾ, ರುಮೇಶ್ ಪತಿರಾಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿ; ಪಂದ್ಯ ಸಮಯ, ನೇರಪ್ರಸಾರ ಮಾಹಿತಿ!!

ಭಾರತದ ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ ದಂತಕಥೆ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಇಂದು ಲೌಸನ್ನೆ ಡೈಮಂಡ್​ಲೀಗ್​​ನಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ, ಸಮಯ ಸೇರಿ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿವೆ.

ನೇರಜ್​ ಚೋಪ್ರಾ
ನೇರಜ್​ ಚೋಪ್ರಾ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 21, 2026 at 11:40 AM IST

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ಭಾರತದ ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ ದಂತಕಥೆ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಾರೆ ರಮೇಶ್ ಪತಿರಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿರುವ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ರುಮೇಶ್ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ವಿಜೇತ ಭಾರತದ ಜಾವೆಲಿನ್ ತಾರೆ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಇಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಲೌಸನ್ನೆ ಡೈಮಂಡ್ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕೇವಲ ಮೂರು ವಾರಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡೈಮಂಡ್​ ಲೀಗ್​ ಫೈನಲ್​ಗೆ ತಲುಪಲು ಚೋಪ್ರಾಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯ ಮಹತ್ವದಾಗಿದ್ದರೆ, ರುಮೇಶ್​ ಈಗಾಗಲೇ ಫೈನಲ್​ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದು ತಮ್ಮ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ರೋಮ್ ಡೈಮಂಡ್ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ರುಮೇಶ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಸೆತ 92.62 ಮೀಟರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಆಡಿರುವ ಒಂಬತ್ತು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ರುಮೇಶ್​ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಬೆನ್ನುನೋವಿನಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ದೋಹಾ ಡೈಮಂಡ್ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿದ ನೀರಜ್, 85.69 ಮೀಟರ್ ದೂರಕ್ಕೆ ಜಾವೆಲಿನ್​ ಎಸೆದು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರು.ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅವರು 85.83 ಮೀಟರ್ ದೂರಕ್ಕೆ ಭರ್ಜಿ ಎಸೆದಿದ್ದರೂ, ರುಮೇಶ್ (89.75 ಮೀಟರ್) ಚಿನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಹೊರನಡೆದರು.

ಇಂದು ಯಾರೆಲ್ಲ ಭಾಗಿ?: ಪೀಟರ್ಸ್ ಆಂಡರ್ಸನ್(ಗ್ರೆನಡಾ), ಕೆಶರ್ನ್ ವಾಲ್ಕಾಟ್ (ಟ್ರಿನಿಡಾಡ್ ಮತ್ತು ಟೊಬಾಗೊ), ವ್ಯಾಡ್ಲೆಜ್​ ಜಾಕುಬ್​, (ಜೆಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯ), ಮತ್ತು ಥಾಂಪ್ಸನ್ (ಯುಎಸ್ಎ) ಸಹ ಇಂದಿನ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಇತರ ತಾರೆಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ತನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ, ಹಾಲಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅರ್ಷದ್ ನದೀಮ್ ಲೌಸಾನ್ನೆ ಡೈಮಂಡ್ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಪ್ಯಾರಿಸ್​ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್​ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ವಿಜೇತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅರ್ಷದ್​ ನದೀಮ್​ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ತನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಲೌಸಾನ್ನೆ ಡೈಮಂಡ್ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಟಾಪ್​ 5ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡಯಲೇಬೇಕು: ಡೈಮಂಡ್​ಲೀಗ್​ ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋನಲ್ಲಿ, ಅಗ್ರ ಆರು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಥವಾ ಜಾಗತಿಕ ವೈಲ್ಡ್‌ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಇನ್ನೂಬ್ಬರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಡೈಮಂಡ್​ ಲೀಗ್​ನಲ್ಲಿ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಐದು ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಟಾಪ್​ 5ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರೂ ಫೈನಲ್​ಗೆ ತಲುಪಲಿದ್ದಾರೆ.

ಪಂದ್ಯ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮತ್ತು ಸಮಯ: ಲೌಸನ್ನೆ ಡೈಮಂಡ್ ಲೀಗ್ 2026 ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಡೈಮಂಡ್ ಲೀಗ್‌ನ ಅಧಿಕೃತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ರಾತ್ರಿ 11:52ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.

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LAUSANNE DIAMOND LEAGUE
JAVELIN THROW MATCH
ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ
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