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ಡೈಮಂಡ್ ಲೀಗ್ ಫೈನಲ್​ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ ಜಾವೆಲಿನ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ನೀರಜ್​ ಚೋಪ್ರಾ!!

ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಜಾವೆಲಿನ್ ಎಸೆತಗಾರ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ 2026ರ ಡೈಮಂಡ್​ ಲೀಗ್​ ಫೈನಲ್ಸ್​ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಡೈಮೆಂಡ್​ ಲೀಗ್​
ಡೈಮೆಂಡ್​ ಲೀಗ್​ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 28, 2026 at 4:07 PM IST

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ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಜಾವೆಲಿನ್ ಎಸೆತಗಾರ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ 2026ರ ಡೈಮಂಡ್ ಲೀಗ್ ಫೈನಲ್ಸ್​ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ನೀರಜ್ ಐದು ಅರ್ಹತಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅವರು ಅಗ್ರ-ಆರರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಫೈನಲ್ ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4 ಮತ್ತು 5 ರಂದು ಬೆಲ್ಜಿಯಂನ ಬ್ರಸೆಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಎರಡು ಡೈಮಂಡ್ ಲೀಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಒಟ್ಟು 12 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಜ್ಯೂರಿಚ್ ಡೈಮಂಡ್ ಲೀಗ್​ನಲ್ಲಿ ನೀರಜ್ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ರುಮೇಶ್ ತರಂಗ ಪಥಿರಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ 92.07 ಮೀಟರ್ ದೂರಕ್ಕೆ ಜಾವೆಲಿನ್​ ಎಸೆಯುವ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಇದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಥ್ರೋ ಆಗಿದೆ. ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರೋಮ್ ಡೈಮಂಡ್ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರು 92.62 ಮೀಟರ್ ದೂರಕ್ಕೆ ಎಸೆದು ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು.

ಈ ವರ್ಷ ಡೈಮಂಡ್ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ರುಮೇಶ್ ತರಂಗ ಪತಿರಾಜ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಟ್ಟು ಐದು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ 39 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಬತ್ ಡೈಮಂಡ್ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ 85.97 ಮೀಟರ್ ಎಸೆಯುವ ಮೂಲಕ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ವರ್ಷ ಅವರು ನಾಲ್ಕು ಇತರ ಡೈಮಂಡ್ ಲೀಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪತಿರಾಗೆ 89.75 ಮೀಟರ್ ಎಸೆಯುವ ಮೂಲಕ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು, ಆದರೆ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ 85.83 ಮೀಟರ್ ಎಸೆಯುವ ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟರು. ಈಗ, ಡೈಮಂಡ್ ಲೀಗ್ ಫೈನಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಬ್ಬರು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನು ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ದೋಹಾದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಡೈಮಂಡ್ ಲೀಗ್ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು 85.69 ಮೀಟರ್ ಎಸೆಯುವ ಮೂಲಕ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ನಂತರ ಅವರು ಆಗಸ್ಟ್ 21 ರಂದು ಲುಸೈಲ್ ಡೈಮಂಡ್ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಋತುವಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ 88.05 ಮೀಟರ್ ಎಸೆಯುವ ಮೂಲಕ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

ಡೈಮಂಡ್ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ?

ಪ್ರತಿ ಡೈಮಂಡ್ ಲೀಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ, ಅಗ್ರ ಎಂಟು ಜಾವೆಲಿನ್ ಎಸೆತಗಾರರಿಗೆ ಅವರ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅರ್ಹತಾ ಪಂದ್ಯಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಎಲ್ಲಾ ಈವೆಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ, ಅಗ್ರ ಆರು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನೀರಜ್ ದೋಹಾ ಡೈಮಂಡ್ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ 5 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಲೌಸನ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ 7 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು, ಇದು ಅವರ ಒಟ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನು 12ಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿತು. ಈ ಅಂಕಗಳು ಅವರು ಫೈನಲ್ ತಲುಪಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವು.

ಫೈನಲ್​ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ 6 ಆಟಗಾರರು

ಡೈಮಂಡ್ ಲೀಗ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಆರು ಆಟಗಾರರು ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ರುಮೇಶ್ ತರಂಗ ಪತಿರಾಗೆ 39 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಗ್ರೆನಡಾದ ಆಂಡರ್ಸನ್ ಪೀಟರ್ಸ್ 35 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಟ್ರಿನಿಡಾಡ್ ಮತ್ತು ಟೊಬಾಗೋದ ಕೆಶೋರ್ನ್ ವಾಲ್ಕಾಟ್ 23 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಕರ್ಟಿಸ್ ಥಾಂಪ್ಸನ್ 20 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ, ಕೀನ್ಯಾದ ಜೂಲಿಯಸ್ ಯೆಗೊ 13 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನ, ಭಾರತದ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ 12 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

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