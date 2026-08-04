ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಂದು ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲು ಸಜ್ಜಾದ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ!!
ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಜಾವೆಲಿನ್ ಎಸೆತಗಾರ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಯಾವಾಗ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.
Published : August 4, 2026 at 4:15 PM IST
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ನ ಗ್ಲಾಸ್ಗೋದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟಾರ್ ಜಾವೆಲಿನ್ ಎಸೆತಗಾರ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆಗಸ್ಟ್ 21 ರಂದು ಲೌಸೇನ್ ಡೈಮಂಡ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಡೈಮಂಡ್ ಲೀಗ್ ಫೈನಲ್ಸ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು ನೀರಜ್ ಆಶಿಸಿದರೆ ಲೌಸೇನ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಅವರಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರಲಿದೆ.
ಡೈಮಂಡ್ ಲೀಗ್ ಫೈನಲ್ಸ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4 ಮತ್ತು 5 ರಂದು ಬ್ರಸೆಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನೀರಜ್ ಇನ್ನೂ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ರಬಾತ್ ಮತ್ತು ರೋಮ್ ಲೆಗ್ಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಅವರು ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ದೋಹಾ ಡೈಮಂಡ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ 85.69 ಮೀಟರ್ ಎಸೆತದೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ನೀರಜ್ ಡೈಮಂಡ್ ಲೀಗ್ ಫೈನಲ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು, ಅವರು ಮುಂಬರುವ ಲೌಸೇನ್ ಲೀಗ್ ಅಥವಾ ಜ್ಯೂರಿಚ್ ಲೀಗ್ (ಆಗಸ್ಟ್ 27ಕ್ಕೆ) ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಾದರೂ ಬಲವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
🚨 Neeraj Chopra to compete in Lausanne DL after CWG silver; faces Pathirage, Nadeem pic.twitter.com/lBnxZI6MNM— India Live (@IndiaLiveIN) August 4, 2026
ಲೌಸೇನ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅರ್ಷದ್ ನದೀಮ್, 2026ರ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ರುಮೇಶ್ ತರಂಗ, ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕೆಶೋರ್ನ್ ವಾಲ್ಕಾಟ್ (ಟ್ರಿನಿಡಾಡ್ ಮತ್ತು ಟೊಬಾಗೊ), ಜರ್ಮನಿಯ ಥಾಮಸ್ ರೋಹ್ಲರ್ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮತ್ತು ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಂಡರ್ಸನ್ ಪೀಟರ್ಸ್ (ಗ್ರೆನಡಾ) ಅವರಿಂದ ಕಠಿಣ ಸವಾಲು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ನೀರಜ್, ರುಮೇಶ್ ತರಂಗ (ಶ್ರೀಲಂಕಾ), ಅರ್ಷದ್ ನದೀಮ್ (ಪಾಕಿಸ್ತಾನ), ಕೆಶೋರ್ನ್ ವಾಲ್ಕಾಟ್ (ಟ್ರಿನಿಡಾಡ್ ಮತ್ತು ಟೊಬಾಗೊ), ಆಂಡರ್ಸನ್ ಪೀಟರ್ಸ್ (ಗ್ರೆನಡಾ), ಜೂಲಿಯನ್ ವೆಬರ್ (ಜರ್ಮನಿ), ಮತ್ತು ಕರ್ಟಿಸ್ ಥಾಂಪ್ಸನ್ (ಯುಎಸ್ಎ) ಮುಂತಾದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದರು.
ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀರಜ್ ಪ್ರದರ್ಶನ
2026ರ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎರಡು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಅಥ್ಲೀಟ್ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಋತುವಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ 85.83 ಮೀಟರ್ ಎಸೆತದೊಂದಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಭಾರತದ ಯುವ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಯಶ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ, ಅಂತಿಮ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ 85.41 ಮೀಟರ್ ಎಸೆದು ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು. ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ರುಮೇಶ್ ತರಂಗ ಪತಿರಗೆ 89.75 ಮೀಟರ್ ದೂರಕ್ಕೆ ಎಸೆದು ದಾಖಲೆಯ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು.
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