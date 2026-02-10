ಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್​: ನಮೀಬಿಯಾ ಮಣಿಸಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್​

ETV Bharat / sports

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್​ ತಂಡ 7 ವಿಕೆಟ್​ಗಳಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.

NED vs NAM Match: ಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ 10ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮೀಬಿಯಾ ಮತ್ತು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್​ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದವು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್​ ತಂಡ 7 ವಿಕೆಟ್​ಗಳಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ.

ಅರುಣ್​ ಜೇಟ್ಲಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮೀಬಿಯಾ ಕಳಪೆ ಆರಂಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಮೂರನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಾರೆನ್ ಸ್ಟೀನ್‌ಕ್ಯಾಂಪ್ (6) ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ 10ರನ್​ಗಳಿಗೆ ತಂಡದ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ನಂತರ ​ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಿಕೋಲ್ ಲಾಫ್ಟಿ - ಈಟನ್ ಮತ್ತು ಜಾನ್ ಫ್ರೈಲಿಂಕ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ 50ರ ಗಡಿ ದಾಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಬಳಿಕ ಲೋಗನ್ ವ್ಯಾನ್ ಬೀಕ್ 10ನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ 30 ರನ್​ಗಳಿಸಿದ್ದ ಜಾನ್ ಫ್ರೈಲಿಂಕ್ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮೀಬಿಯಾ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ 60ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತ್ತು.

ಬಳಿಕ ಲಾಫ್ಟಿ ಈಟನ್ 38 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 42 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಬಂದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಮಾಡಲು ವಿಫಲರಾದರು. ಜೆಜೆ ಸ್ಮಿತ್ 15 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 22 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು 150 ದಾಟಿಸಿದರು, ಮತ್ತು ನಮೀಬಿಯಾ ಅಂತಿಮವಾಗಿ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 156 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಪರ ಲೋಗನ್ ವ್ಯಾನ್ ಬೀಕ್ ಮತ್ತು ಬಾಸ್ ಡಿ ಲೀಡೆ ತಲಾ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

157 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿ ಪಡೆದ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮೈಕೆಲ್ ಲೆವಿಟ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒ'ಡೌಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೇವಲ 7 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರೆ, ಮೈಕೆಲ್ ಲೆವಿಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಬಾಸ್ ಡಿ ಲೀಡೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

ಮೈಕೆಲ್ ಲೆವಿಟ್ 15 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 28 ರನ್​ ಗಳಿಸಿ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು 46 ಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಮೂರು ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬೌಂಡರಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಲೆವಿಟ್ ಅವರನ್ನು ಟ್ರಂಪೆಲ್‌ಮನ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 50 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ನಂತರ ಬಸ್​ ದೆ ಲೀಡೆ (72), ಕಾಲಿನ್​ ಅಕ್ರೆಮನ್​ (32), ಸಕಾಟ್​ ಎಡ್ವರ್ಡ್​ (18) ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ 18 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್​ಗೆ 159 ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕಿ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ​

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್​: ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಎ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್​ ಈ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಪಾಕ್​ಗಿಂತಲೂ ರನ್​ ರೇಟ್​ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್​ +0.356 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪಾಕ್​ +0.240 ರನ್​ ರೇಟ್​ನೊಂದಿಗೆ 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

