ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ ಪಾಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್​ಗೆ ಸಿಧು ತಿರುಗೇಟು!

ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಟೀಕಿಸುತ್ತಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ಅಮೀರ್​ಗೆ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಜಿ ಪ್ಲೇಯರ್​ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ನವಜೋತ್​ ಸಿಂಗ್​ ಸೀಧು ಮತ್ತ ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ಅಮೀರ್
ನವಜೋತ್​ ಸಿಂಗ್​ ಸೀಧು ಮತ್ತ ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ಅಮೀರ್ (ANI and Getty Image)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 7, 2026 at 5:06 PM IST

IND vs NZ Match: ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಟೀಕಿಸುತ್ತಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಮೀರ್ ವಿರುದ್ಧ ನವಜೋತ್​ ಸಿಂಗ್​ ಸಿಧು ಚಾಟಿ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೂಪರ್ 8ರಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ತಂಡ ಸೋಲನುಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಮೀರ್​ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಸೂಪರ್​ -8ರಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ಗೆ ತಲುಪಿತ್ತು.

ಬಳಿಕ ಭಾರತ ಸಮಿಸ್​ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡು ಫೈನಲ್ ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿತು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಅಮೀರ್​ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸಿಧು ಕೌಂಟರ್​ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನು ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಮೀರ್ ಬರೆ ಸುಳ್ಳು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

"ಮೊದಲು ಅಮೀರ್​ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಮಿಸ್​ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಫೈನಲ್​ ತಲುಪುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದರು. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಫೈನಲ್​ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ಇದೀಗ ತಪ್ಪಾಗಿವೆ. ಈ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿವೆ. ನಂತರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಭಾರತವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ, ಆ ತಂಡ ಮನೆಗೆ ಹೋಯಿತು" ಎಂದು ಸಿಧು ಹೇಳಿದರು.

ಹಾಗಾಗಿ "ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಫೈನಲ್​ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.

ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಳೆ (ಭಾನುವಾರ) ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವ ಭಾರತ ತಂಡ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ತಂಡ ಚೊಚ್ಚಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕೆಂಬ ತವಕದಲ್ಲಿದೆ.

ಹೆಡ್​ ಟು ಹೆಡ್​ ದಾಖಲೆ: ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ತಂಡಗಳು ಇದುವರೆಗೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ 3 ಬಾರಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿವೆ. ಆದರೇ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡು ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 2007ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 10 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭಾರತ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತ್ತು. ನಂತರ 2016ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ತಂಡ 47 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಬಳಿಕ 2021ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ8 ವಿಕೆಟ್​ಗಳ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಭಾರತ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಈ ಮೂರು ಸೋಲಿಗೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಫೈನಲ್​; ನಾಳೆ IND vs NZ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ್​ ಶರ್ಮಾ ಔಟ್​?

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

