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ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2025 ಪ್ರಕಟ: 17 ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜುನ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಕನ್ನಡಿಗನಿಗೆ ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ!!

ಯುವಜನ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವಾಲಯವು 2025ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. 17 ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2025 ಪ್ರಕಟ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2025 ಪ್ರಕಟ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 18, 2026 at 4:10 PM IST

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ಯುವಜನ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವಾಲಯವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ತರಬೇತುದಾರರಿಗೆ ನೀಡುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಂದ 17 ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಮೂವರು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್, ಹಾಕಿ, ಚೆಸ್, ಶೂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಬಡ್ಡಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಸಹ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಮೂವರು ತರಬೇತುದಾರರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ ಐ. ಅರುಮನಾಯಗಮ್ ಅವರನ್ನು ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ (ಜೀವಮಾನ) ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ತರಬೇತುದಾರರನ್ನು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ (ಜೀವಮಾನ) ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯು ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಈ ವರ್ಷ ಮಾಜಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ (ನಿವೃತ್ತ) ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮಿಶ್ರಾ ನೇತೃತ್ವದ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ.

ಕನ್ನಡಿಗ ಐ.ಅರುಮಿನಾಯಗಂ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ: 1960ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್​ ಆಟಗಾರನಾಗಿದ್ದ ಕನ್ನಡಿಗ ಐ. ಅರುಮಿನಾಯಗಮ್ ಅವರಿಗೆ ಜೀವಮಾನ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಿಂಚಿನ ವೇಗ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಾಳಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಅರುಮಿನಾಯಗಮ್ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು. 1962ರ ಜಕಾರ್ತಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಅವರು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ನಂತರವೂ ಕೋಚ್​ ಆಗಿ ಸೇವೆಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಾರಿಗೆ? ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡವರನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಕಟಿಸಿವೆ. ನಿಯಮಿತ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್‌ ಕೋಚ್​ ಪರ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್, ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್‌ನ ಛೋಟೆ ಲಾಲ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಶೂಟಿಂಗ್‌ನ ನೇಹಾ ನಂದಕುಮಾರ್ ಚವಾಣ್ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜೀವಮಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್‌ ಕೋಚ್​ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಕುಸ್ತಿಯ ಕೋಚ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿ

ತೇಜಸ್ವಿನ್ ಶಂಕರ್ (ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್)

ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಜ್ಮಲ್ ವಿ (ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್)

ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗೋಸ್ವಾಮಿ (ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್)

ಟ್ರೀಸಾ ಜಾಲಿ (ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್)

ಪುಲ್ಲೇಲ ಗಾಯತ್ರಿ ಗೋಪಿಚಂದ್ (ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್)

ನರೇಂದ್ರ (ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್)

ವಿದಿತ್ ಸಂತೋಷ್ ಗುಜರಾತಿ (ಚೆಸ್)

ದಿವ್ಯಾ ಜಿತೇಂದ್ರ ದೇಶಮುಖ್ (ಚೆಸ್)

ಧನುಷ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ (ಕಿವುಡ ಶೂಟಿಂಗ್)

ಲಾಲ್ರೆಮ್ಸಿಯಾಮಿ (ಹಾಕಿ)

ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಪಾಲ್ (ಹಾಕಿ)

ಸುರ್ಜೀತ್ (ಕಬಡ್ಡಿ)

ಪೂಜಾ (ಕಬಡ್ಡಿ)

ರುದ್ರಾಂಶ್ ಖಂಡೇಲ್ವಾಲ್ (ಪ್ಯಾರಾ-ಶೂಟಿಂಗ್)

ಏಕ್ತಾ ಭಯಾನ್ (ಪ್ಯಾರಾ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್)

ಅರವಿಂದ್ ಸಿಂಗ್ (ರೋಯಿಂಗ್)

ಅಖಿಲ್ ಶಿಯೋರನ್ (ಶೂಟಿಂಗ್)

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ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2025
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