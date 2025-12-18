ಲೆಜೆಂಡರಿ ಬೌಲರ್ ಮೆಕ್ಗ್ರಾತ್ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಲಿಯಾನ್; ವಿಶ್ವದ ಆರನೇ ಬೌಲರ್ ಆಗಿ ದಾಖಲೆ!
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಆಶಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯ 3ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಬೌಲರ್ ನಾಥನ್ ಲಿಯಾನ್ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 18, 2025 at 11:25 AM IST
Nathan Lyon Record: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ನಾಥನ್ ಲಿಯಾನ್ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಲೆಜೆಂಡರಿ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಗ್ಲೆನ್ ಮೆಕ್ಗ್ರಾತ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಆಶಸ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಲಿಯಾನ್ ಅವರು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 6ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.
ಅಡಿಲೇಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೂರನೇ ಆಶಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಕ್ಗ್ರಾತ್ ಅವರ 563 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಲು ಲಿಯಾನ್ಗೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದವು. ಈ ವೇಳೆ 9ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಂದ ಲಿಯಾನ್ ತಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಓಲಿ ಪೋಪ್ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮೆಕ್ಗ್ರಾತ್ ದಾಖಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟಿದರು. ಇದೇ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬೆನ್ ಡಕೆಟ್ ಅವರನ್ನು ಬೌಲ್ಡ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ 564 ನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮೆಕ್ಗ್ರಾತ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದರು.
And with that absolute beauty, Nathan Lyon has passed Glenn McGrath for Test wickets! 564 😱#Ashes | #MilestoneMoment | @nrmainsurance pic.twitter.com/wTofukUsYD— cricket.com.au (@cricketcomau) December 18, 2025
ಇದೀಗ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಯಾನ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಶೇನ್ ವಾರ್ನ್ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವಾರ್ನ್ 708 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರೆ, ಲಿಯಾನ್ 564 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಕ್ಗ್ರಾತ್ 563 ವಿಕೆಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವದ 6ನೇ ಬೌಲರ್: ಲಿಯಾನ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವದ 6ನೇ ಬೌಲರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದವರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಲೆಜೆಂಡರ್ ಬೌಲರ್ ಮುತ್ತಯ್ಯ ಮುರಳೀಧರನ್ (800) ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೇ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಶೇನ್ ವಾರ್ನ್ (708), ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಜೇಮ್ಸ್ ಆಂಡರ್ಸನ್ (704), ಭಾರತದ ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ (619) ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಸ್ಟುವರ್ಟ್ ಬ್ರಾಡ್ (604) ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಉನ್ನತ ಬೌಲರ್ಗಳು ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಿಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಏಕೈಕ ಸಕ್ರಿಯ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
Glenn McGrath's reaction to Nathan Lyon passing him on the all-time Test wickets list was absolutely hilarious 🤣 #Ashes pic.twitter.com/1jTM06M8me— cricket.com.au (@cricketcomau) December 18, 2025
ಲಿಯಾನ್ ಕೊಂಡಾಡಿದ ಮೆಕ್ಗ್ರಾತ್: ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಬೌಲರ್! ನಾಥನ್ ಲಿಯಾನ್ ಈ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಹರು. ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬೆನ್ ಡಕೆಟ್ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಆ ಎಸೆತ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪರ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶೇನ್ ವಾರ್ನ್ ನಂತರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕಂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಪಿನ್ನರ್"ಎಂದು ಮೆಕ್ಗ್ರಾತ್ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದರು.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಅಡಿಲೇಡ್ ಓವಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಯಾನ್ ಇದುವರೆಗೆ 65 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಬೌಲರ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ದಕ್ಷಿಣ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಲಿಯಾನ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 'ಅವೆನ್ಯೂ ಆಫ್ ಆನರ್' ಎಂದು ವಿಶೇಷ ಫಲಕವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿತು.
From humble beginnings as a 23-year-old debutant in Galle 2011, to outright second on the list of all-time wickets taken for Australia in 2025.— cricket.com.au (@cricketcomau) December 18, 2025
This is Nathan Lyon's moment to savour 🐐https://t.co/mOwBV6VtCe
ಪಂದ್ಯದ ಹೈಲೈಟ್: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ 371 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಎರಡನೇ ದಿನ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 50 ಓವರ್ ವೇಳೆಗೆ 167 ರನ್ಗಳಿಗೆ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು 204 ರನ್ಗಳ ಹಿನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಆಶಸ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ ಈಗಾಗಲೇ 2-0 ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದರೇ ಸರಣಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.
