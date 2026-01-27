ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ನ್ಯಾಟ್ ಸಿವರ್ ಬ್ರಂಟ್
ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ನ್ಯಾಟ್ ಸಿವರ್ ಬ್ರಂಟ್ ಮೊದಲ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 27, 2026 at 10:31 AM IST
ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ 16ನೇ ಪಂದ್ಯ ಸೋಮವಾರ (ಜ.26) ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದವು. ಈ ಪಂದ್ಯವು ವಡೋದರಾದ ಕೋಟುಂಬಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ನ್ಯಾಟ್ ಸಿವರ್ ಬ್ರಂಟ್ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪರ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಬ್ರಂಟ್ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು. ಈ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಟ್ ಸಿವರ್ ಬ್ರಂಟ್ 57 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 100 ರನ್ ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 16 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಸೇರಿತ್ತು. WPL ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಟ್ ಸಿವರ್ ಬ್ರಂಟ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಶತಕ ಗಳಿಸಿಲ್ಲ.
ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಕೋರ್ಗಳು
100 ರನ್ - ನ್ಯಾಟ್ ಸಿವರ್ ಬ್ರಂಟ್ (ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್) vs ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು, 2026
99* ರನ್ - ಜಾರ್ಜಿಯಾ ವೋಲ್ (ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್) vs ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು, 2025
99 ರನ್ - ಸೋಫಿ ಡಿವೈನ್ (ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು) vs ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್, 2026
95* ರನ್ - ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ (ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್) vs ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್, 2024
96 ರನ್ - ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ (ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು) vs ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, 2026
ಪಂದ್ಯ ಫಲಿತಾಂಶ: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಬುತ ಪ್ರದರ್ಶ ನೀಡಿದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್15 ರನ್ಗಳಿಂದ ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಡೆ ಸತತ ಎರಡನೇ ಸೋಲನುಭವಿಸಿತು. ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ 199 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ನ್ಯಾಟ್ ಸಿವರ್ ಬ್ರಂಟ್ ಶತಕದಾಟವಾಡಿದರು. ಬ್ರಂಟ್ ತಮ್ಮ ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಬೌಂಡರಿಗಳಿಂದ 70 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದು ವಿಶೇಷ. ಹೇಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯುಸ್ ಸಹ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಇವರು 39 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 9 ಬೌಂಡರಿ ಸಹಾಯದಿಂದ 56 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಆರ್ಸಿಬಿ ಪರ ಲಾರೆನ್ ಬೆಲ್ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
Standout performances from our Game changers tonight ✨💙— Mumbai Indians (@mipaltan) January 26, 2026
Pick your Ashok Leyland Paltan's Player Of The Match 👉 https://t.co/2dyz4jjcUM pic.twitter.com/Dii5LH6qkE
ಇನ್ನು WPL 2026 ರಲ್ಲಿ ಸತತ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಎಡವಿತು. ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಮುಗ್ಗರಿಸಿತು. ಮುಂಬೈ ನೀಡಿದ 200 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ 35 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ತಂಡದ ಪರ ರಿಚಾ ಘೋಷ್ ಏಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರು. 50 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 90 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಸೋಲಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಅವರು ತಮ್ಮ ಈ ಆಕರ್ಷಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 10 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 6 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಇವರ ವಿಕೆಟ್ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಬಹುಬೇಗ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆರ್ಸಿಬಿ 15 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು.
First one felt so nice, we had to do it t̶w̶i̶c̶e̶ four times 😎 pic.twitter.com/6CZHF7sRri— Mumbai Indians (@mipaltan) January 26, 2026
ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಆಸೆಯನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮುಂಬೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಉಳಿದ ಎರಡು ಪ್ಲೇಆಫ್ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳು ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ.
