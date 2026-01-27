ETV Bharat / sports

ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್​ ಲೀಗ್​ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ನ್ಯಾಟ್ ಸಿವರ್ ಬ್ರಂಟ್

ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್​ ಲೀಗ್​ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್​ ನ್ಯಾಟ್ ಸಿವರ್ ಬ್ರಂಟ್ ಮೊದಲ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ನ್ಯಾಟ್ ಸಿವರ್ ಬ್ರಂಟ್
ನ್ಯಾಟ್ ಸಿವರ್ ಬ್ರಂಟ್ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 27, 2026 at 10:31 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್​ನ 16ನೇ ಪಂದ್ಯ ಸೋಮವಾರ (ಜ.26) ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದವು. ಈ ಪಂದ್ಯವು ವಡೋದರಾದ ಕೋಟುಂಬಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ನ್ಯಾಟ್ ಸಿವರ್ ಬ್ರಂಟ್ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪರ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಬ್ರಂಟ್​ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು. ಈ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಟ್ ಸಿವರ್ ಬ್ರಂಟ್ 57 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 100 ರನ್ ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 16 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್​ ಸೇರಿತ್ತು. WPL ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಟ್ ಸಿವರ್ ಬ್ರಂಟ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಶತಕ ಗಳಿಸಿಲ್ಲ.

ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಕೋರ್‌ಗಳು

100 ರನ್​ - ನ್ಯಾಟ್ ಸಿವರ್ ಬ್ರಂಟ್ (ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್) vs ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು, 2026

99* ರನ್​ - ಜಾರ್ಜಿಯಾ ವೋಲ್ (ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್) vs ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು, 2025

99 ರನ್​ - ಸೋಫಿ ಡಿವೈನ್ (ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು) vs ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್, 2026

95* ರನ್ - ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ (ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್) vs ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್, 2024

96 ರನ್ - ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ (ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು) vs ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, 2026

ಪಂದ್ಯ ಫಲಿತಾಂಶ: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಬುತ ಪ್ರದರ್ಶ ನೀಡಿದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್15 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಡೆ ಸತತ ಎರಡನೇ ಸೋಲನುಭವಿಸಿತು. ಟಾಸ್​ ಸೋತು ಮೊದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ 199 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ನ್ಯಾಟ್ ಸಿವರ್ ಬ್ರಂಟ್ ಶತಕದಾಟವಾಡಿದರು. ಬ್ರಂಟ್ ತಮ್ಮ ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಬೌಂಡರಿಗಳಿಂದ 70 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದು ವಿಶೇಷ. ಹೇಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯುಸ್ ಸಹ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಇವರು 39 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 9 ಬೌಂಡರಿ ಸಹಾಯದಿಂದ 56 ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಆರ್​ಸಿಬಿ ಪರ ಲಾರೆನ್​ ಬೆಲ್​ 2 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

ಇನ್ನು WPL 2026 ರಲ್ಲಿ ಸತತ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಪ್ಲೇಆಫ್‌ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಎಡವಿತು. ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಮುಗ್ಗರಿಸಿತು. ಮುಂಬೈ ನೀಡಿದ 200 ರನ್​ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ 35 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ವಿಕೆಟ್​ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ತಂಡದ ಪರ ರಿಚಾ ಘೋಷ್ ಏಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರು. 50 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 90 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಸೋಲಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಅವರು ತಮ್ಮ ಈ ಆಕರ್ಷಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ 10 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 6 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಇವರ ವಿಕೆಟ್​ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳು ಬಹುಬೇಗ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು.​ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆರ್​ಸಿಬಿ 15 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು.

ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಆಸೆಯನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮುಂಬೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಉಳಿದ ಎರಡು ಪ್ಲೇಆಫ್ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳು ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ವಿರುದ್ಧ ಉಳಿದ 2 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ತಿಲಕ್​ ವರ್ಮಾ ಔಟ್​

TAGGED:

RCB
NAT SCIVER BRUNT
MI
WPL 2026 RECORDS
WPL 2026

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.