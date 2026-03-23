ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಐಪಿಎಲ್ ಸೇರಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ; ನಖ್ವಿ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೊಹ್ಸಿನ್ ನಖ್ವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 23, 2026 at 1:46 PM IST
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ 2026 ಆರಂಭವಾಗುವ ಮುನ್ನ , ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗೇ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರು ಪಿಎಸ್ಎಲ್ನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದು ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಸಿಬಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೊಹ್ಸಿನ್ ನಖ್ವಿ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪಿಎಸ್ಎಲ್ ತೊರೆದು ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಸೇರುವ ಆಟಗಾರರು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ದಾಸುನ್ ಶನಕ ಪಿಎಸ್ಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಹೋರ್ ಖಲಂದರ್ಸ್ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಸ್ಯಾಮ್ ಕರನ್ ಗಾಯದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದು ಇದೀಗ ಅವರ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಶನಕ ಅವರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಶನಕ ಈ ಹಿಂದೆ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದರು. 2023 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಪರ ಆಡಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.
ಪಿಸಿಬಿ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದೇಕೆ?: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರನೊಬ್ಬ ಪಿಎಸ್ಎಲ್ ತೊರೆದು ಐಪಿಎಲ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಎರಡನೇ ಘಟನೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಬ್ಲೆಸಿಂಗ್ ಮುಜರಬಾನಿ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಜೊತೆಗಿನ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ತೊರೆದು ನಂತರ ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಸೇರಿದರು. ಲೀಗ್ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ತಂಡದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಪಿಸಿಬಿಯನ್ನು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ದೂಡಿವೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಕಾರ್ಬಿನ್ ಬಾಷ್ ಪಿಎಸ್ಎಲ್ ತೊರೆದು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಮೊಹ್ಸಿನ್ ನಖ್ವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ, ಪಿಸಿಬಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳಾಗಿವೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಸತತ ಎರಡನೇ ವರ್ಷವೂ ಪಿಎಸ್ಎಲ್, ಐಪಿಎಲ್ಗೂ ಮೊದಲೇ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪಿಎಸ್ಎಲ್ ಮಾರ್ಚ್ 26 ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು ಐಪಿಎಲ್ ಮಾರ್ಚ್ 28 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅನೇಕ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ಐಪಿಎಲ್ ಅನ್ನೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಟಗಾರರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿಲು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಐಪಿಎಲ್ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಲವು ತೋರುತ್ತಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್ನೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕಗಳ ಘರ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ನಖ್ವಿ, ಕೆಲವೇ ಆಟಗಾರರು ಮಾತ್ರ ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅನೇಕ ಉತ್ತಮ ಆಟಗಾರರು ಪಿಎಸ್ಎಲ್ಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಐಪಿಎಲ್ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಪಿಎಸ್ಎಲ್ ನಡೆಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಅವಕಾಶವಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ದಾಸುನ್ ಶನಕ ಮತ್ತು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮುಜರಬಾನಿ ಜೊತೆಗೆ, ಹಲವಾರು ಇತರ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರು ಸಹ ಪಿಎಸ್ಎಲ್ನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಆಟಗಾರರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದು, ನಿರಂತರ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಲೀಗ್ ಸಿದ್ಧತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿವೆ.
