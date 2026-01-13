WPL ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ನಂದಿನ ಶರ್ಮಾ ಯಾರು?
ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಬೌಲರ್ ನಂದಿನಿ ಶರ್ಮಾ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 13, 2026 at 5:33 PM IST
WPL 2026: ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (WPL)ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪಡೆದ ನಾಲ್ಕನೇ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ನಂದಿನಿ ಶರ್ಮಾ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ 2026ರ ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿಎಲ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ನಂದಿನಿ ಶರ್ಮಾ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ (DC) ಬೌಲರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
WPL ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಇಸ್ಸಿ ವಾಂಗ್ (ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್), ಗ್ರೇಸ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ (UP ವಾರಿಯರ್ಸ್) ಮತ್ತು ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ (UP ವಾರಿಯರ್ಸ್) ಮಾತ್ರ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಇಸ್ಸಿ ವಾಂಗ್ UP ವಿರುದ್ಧ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಗ್ರೇಸ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ಡೆಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
Talk about that for a last over! 😍— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) January 11, 2026
Nandni Sharma now has the most wickets in an over in #TATAWPL 😎
Relive her blitz ▶️ https://t.co/XoNRyWLfTh #KhelEmotionKa | #DCvGG | @DelhiCapitals pic.twitter.com/Nw1Q1J5cNf
WPLನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದವರು
- ಇಸ್ಸಿ ವಾಂಗ್ - ಮುಂಬೈ vs ಯುಪಿ, ನವಿ ಮುಂಬೈ, 2023
- ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ - ಯುಪಿ vs ವಿರುದ್ಧ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್, ದೆಹಲಿ 2024
- ಗ್ರೇಸ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ - ಯುಪಿ vs ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು 2025
- ನಂದಿನಿ ಶರ್ಮಾ - ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ vs ಗುಜರಾತ್, ನವಿ ಮುಂಬೈ
ನಂದಿನಿ ಶರ್ಮಾ ಯಾರು? ಚಂಡೀಗಢದ 24 ವರ್ಷದ ನಂದಿನಿ ಶರ್ಮಾ ನವಿ ಮುಂಬೈನ ಡಾ. ಡಿ.ವೈ. ಪಾಟೀಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಅದ್ಭುತ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 33 ರನ್ಗಳಿಗೆ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರು, WPLನಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಎರಡನೇ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಂದಿನಿ ಚಂಡೀಗಢದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶೀಯ T20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ನಂದಿನಿ, 2026ರ WPL ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಇವರನ್ನು ₹20 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿತು.
🚨 𝐇𝐚𝐭-𝐭𝐫𝐢𝐜𝐤 𝐀𝐥𝐞𝐫𝐭 🚨— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) January 11, 2026
Nandni Sharma, you beauty 👌 #TATAWPL's 4th hat-trick 🫡
Updates ▶️ https://t.co/owLBJyAIzb #TATAWPL | #KhelEmotionKa | #DCvGG | @DelhiCapitals pic.twitter.com/Crnlx2PW5I
ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಂದಿನಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದ ನಂತರ, ನಂದಿನಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ, "ನಾನು ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಯೋಜನೆ ಸರಳವಾಗಿತ್ತು. ಸ್ಟಂಪ್ನಿಂದ ಸ್ಟಂಪ್ಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದೊಂದೆ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ಶಫಾಲಿ ಮತ್ತು ಜೆಮಿಮಾ ನಾನು ಎಸೆದ ಪ್ರತಿ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ನಿರೀಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ತಂಡದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ನನಗೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
