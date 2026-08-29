ಬಲಿಷ್ಠ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮಣಿಸಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಶಿಶು ನಮೀಬಿಯಾ!!
ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮೀಬಿಯಾ ತಂಡ ಬಲಿಷ್ಠ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ.
Published : August 29, 2026 at 11:48 AM IST
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಶಿಶು ನಮೀಬಿಯಾ ಬಲಿಷ್ಠ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ವಿಂಡ್ಹೋಕ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತ್ರಿಕೋನ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತಿಥೇಯ ನಮೀಬಿಯಾ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು 18 ರನ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿತು.
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನಮೀಬಿಯಾ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 163 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 145 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೂಯಿಸ್ 50 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 75 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು, ಆದರೆ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಮೀಬಿಯಾದ ರೂಬೆನ್ ಟ್ರಂಪೆಲ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಜೆಜೆ ಸ್ಮಿಟ್ ತಲಾ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರು.
He struck 75 with the bat, but Dewald Brevis also picked up a wicket against Namibia yesterday 😲pic.twitter.com/g8zmK4kSg2— Cricbuzz (@cricbuzz) August 29, 2026
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ 10 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ನಮೀಬಿಯಾ ಗೆದ್ದ ಎರಡನೇ ಟಿ20 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ತ್ರಿಕೋನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮೂರನೇ ತಂಡವಾಗಿದೆ.
ಫ್ರೈಲಿಂಕ್ - ಸ್ಟೀನ್ಕ್ಯಾಂಪ್ ಭರ್ಜರಿ ಆರಂಭ
ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಾಯಕ ಬ್ಜೋರ್ನ್ ಫೋರ್ಟುಯಿನ್ ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದ ನಮೀಬಿಯಾ ಪರ ಜಾನ್ ಫ್ರೈಲಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಲಾರೆನ್ ಸ್ಟೀನ್ಕ್ಯಾಂಪ್ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ನೀಡಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರು 9.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 84 ರನ್ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಫ್ರೈಲಿಂಕ್ 38 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ 60 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಸ್ಟೀನ್ಕ್ಯಾಂಪ್ 29 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 41 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ 15 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲೆ ನಮೀಬಿಯಾ 133 ರನ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿತ್ತು ಬಳಿಕ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಬೌಲರ್ಗಳು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು.
ಕೊನೆಯ ಐದು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡವು ಕೇವಲ 30 ರನ್ಗಳಿಗೆ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿತು. ಪ್ರೆನೆಲ್ಲನ್ ಸುಬ್ರಾಯೆನ್ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಫೋರ್ಟುಯಿನ್ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ 116 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ನಮೀಬಿಯಾ ಬಳಿಕ ನಿರಂತರ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು133 ರನ್ಗಳಿಗೆ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಉರುಳಿದವು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ನಾಯಕ ಗೆರ್ಹಾರ್ಡ್ ಎರಾಸ್ಮಸ್ 19, ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಬುಸ್ಸಿಂಗ್-ವೋಲ್ಶೆಂಕ್ 13 ಮತ್ತು ಟ್ರಂಪೆಲ್ಮನ್ 12ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು 163/9ಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು.
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕಳಪೆ ಆರಂಭ
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ 164 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕಳಪೆ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು, ಜೋರ್ಡಾನ್ ಹರ್ಮನ್ 7 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಲುವಾನ್-ಡ್ರೆ ಪ್ರಿಟೋರಿಯಸ್ 9 ರನ್ಗಳಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ 86 ಆಗುವ ವೇಳೆಗೆ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತು. ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರು ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೆವಿಸ್ ಅವರ ರನ್ ವೇಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಡೆಯಲು ಎದುರಾಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬ್ರೆವಿಸ್ 50 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 4 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 5 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 75 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.
🚨 MATCH RESULT 🚨— Proteas Men (@ProteasMenCSA) August 28, 2026
Despite a fighting innings from Dewald Brevis, #TheProteas fall short in the chase as Namibia secure an 18 run victory. 🇿🇦
A valiant effort from #TheProteas in the opening match of the T20I Tri-Series, but Namibia hold on to take the win. 🏏#Unbreakable pic.twitter.com/J4jqOd6ju7
ಬ್ರೆವಿಸ್ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವವರೆಗೂ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಭರವಸೆ ಜೀವಂತವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ 18ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನಮೀಬಿಯಾ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಡುಯೇನ್ ಜಾನ್ಸನ್ (17 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 25 ಔಟಾಗದೆ) ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು, ಆದರೆ ತಂಡವು 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 145/9 ಮಾತ್ರ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಜೆಜೆ ಸ್ಮಿಟ್ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದರು.
ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ನಮೀಬಿಯಾ: ಈ ಅದ್ಭುತ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ನಮೀಬಿಯಾ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಂತಹ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವನ್ನು T20 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸೋಲಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ತಂಡ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ನಮೀಬಿಯಾ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
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