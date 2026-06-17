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ದೈತ್ಯ ಬಿದಿರಿನ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ ಟ್ರೋಫಿಯ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ತಯಾರಿಸಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್​ ಪ್ರೇಮ ಮೆರದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು

ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ನೇಹಿತರ ನಡುವೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ಕಲ್ಪನೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು ಎಂದು ಜುಲುಮಾನೆನ್ ಜಮೀರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Nagaland Village Crafts Giant Bamboo FIFA World Cup Trophy
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ ಟ್ರೋಫಿ ಪ್ರತಿಕೃತಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 17, 2026 at 5:59 PM IST

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ತೇಜ್‌ಪುರ, ಅಸ್ಸಾಂ: ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಜ್ವರ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಆವರಿಸಿದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನಿತ್ಯವು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಮೊಕೊಕ್‌ಚುಂಗ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯಾದ ಉಂಗ್ಮಾ ತನ್ನ ಗಮನಾರ್ಹ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕರಕುಶಲತೆಯಿಂದ ಈಗ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹಳ್ಳಿಯ ಏಳು ಪುರುಷರ ಗುಂಪು ಬಿದಿರನ್ನು ಬಳಸಿ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯ 15 ಅಡಿ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.

ಸುಮಾರು 70 ಬಿದಿರಿನ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​​ 2026ರ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮೇಲಿನ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಬಿದಿರಿನ ಕರಕುಶಲತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ಬೇರೂರಿರುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ನೇಹಿತರ ನಡುವೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ಕಲ್ಪನೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು ಎಂದು ಜುಲುಮಾನೆನ್ ಜಮೀರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Nagaland Village Crafts Giant Bamboo FIFA World Cup Trophy,
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ ಟ್ರೋಫಿ ಪ್ರತಿಕೃತಿ (ETV Bharat)

ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರರೂ ಆಗಿರುವ ಜಮೀರ್, ಹಳ್ಳಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಹಬ್ಬದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ನಾವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನೋಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಕಾರಣ, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ತಾವೂ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಬಿದಿರನ್ನು ಬಳಸಿ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ರಚಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆವು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟ್ರೋಫಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಐಕಾನಿಕ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್​ ಟ್ರೋಪಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತಾಳ್ಮೆ, ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ತಜ್ಞರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಅಗತ್ಯ ಇರುವುದರಿಂದ ಉತ್ಸಾಹಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಈ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸುವುದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

Nagaland Village Crafts Giant Bamboo FIFA World Cup Trophy, Celebrating Football Passion
ದೈತ್ಯ ಬಿದಿರಿನ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ ಟ್ರೋಫಿಯ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ತಯಾರಿಸಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್​ ಪ್ರೇಮ ಮೆರದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು (ETV Bharat)

ನಿಖರವಾದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಿದಿರಿನ ಕರಕುಶಲತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿರುವ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರ ಸಹಾಯವನ್ನು ನಾವು ಕೋರಿದೆವು. ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ಜಮೀರ್ ಹೇಳಿದರು.

ಏಳು ಯುವಕರು ಈ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಅನೇಕ ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಇತರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಈ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದರು. ಇದು ನಿಜವಾದ ಸಮುದಾಯ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಮೀರ್​ ವಿವರಿಸಿದರು. ಸಹಯೋಗವು ತಲೆಮಾರುಗಳ ನಡುವಿನ ಬಲವಾದ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿತು. ಆದರೆ, ಯೋಜನೆಯು ಉಂಗ್ಮಾ ಗ್ರಾಮದ ರೋಮಾಂಚಕ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಜಮೀರ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಪೋಕ್ ಇಮ್ಸಾಂಗ್, ಕಿಲಾಂಗ್ ಜಮೀರ್, ಇಮೋಮೆರೆನ್, ಅಲೋಬಾ ಎಲ್ಕೆಆರ್, ತ್ಸುಕ್ನುಂಗ್ ಎಲ್ಕೆಆರ್ ಮತ್ತು ಮೇರಿ ಸೇರಿ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Nagaland Village Crafts Giant Bamboo FIFA World Cup Trophy
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ ಟ್ರೋಫಿ ಪ್ರತಿಕೃತಿ (ETV Bharat)

ಜರ್ಮನಿ, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ, ಬ್ರೆಜಿಲ್, ಸ್ಪೇನ್, ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವಾರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡಗಳನ್ನು ನಿವಾಸಿಗಳು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ತಂಡಗಳು ಗೆದ್ದಾಗ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತಂಡವು ಆತಿಥೇಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾದ ಅಮೆರಿಕ, ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಸಿಕೊದ ಪೋಸ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ನೆಚ್ಚಿನ ತಂಡದ ಟಿ-ಶರ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ಗೆ ಅದರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಮೀರಿ, ಬಿದಿರಿನ ಟ್ರೋಫಿಯ ಮೂಲಕ ಉಂಗ್ಮಾ ಗ್ರಾಮವು ಸೃಜನಶೀಲತೆ, ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಮೊಕೊಕ್ಚುಂಗ್ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಉಂಗ್ಮಾವನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು 1,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಆವೊ ನಾಗಾ ಜಾನಪದದ ಪ್ರಕಾರ, ಆವೊಸ್ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ತಾಯ್ನಾಡಿನ ಚುಂಗ್ಲಿಯಿಮ್ಟಿಯಿಂದ ವಲಸೆ ಬಂದ ನಂತರ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಆರಂಭಿಕ ವಸಾಹತುಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಗ್ಮಾ ಕೂಡ ಒಂದು. ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಇದು ಆವೊ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.

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TAGGED:

FIFA 2026
NAGALAND FOOTFALL WORLD CUP FEVER
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