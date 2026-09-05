ವೈಭವ್ಗಾಗಿ ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾಳೆ; ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್!!
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನೋಡಲೆಂದೆ ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಕೃಷ್ಣಮಾಚಾರಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 5, 2026 at 8:44 PM IST
ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಕೃಷ್ಣಮಾಚಾರಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಾರತದ ಯುವ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ (Vaibhav Suryavanshi) ಅವರನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅಸಾಧಾರಣ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ವೈಭವ್ ಸಲುವಾಗಿಯೆ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿ (Duleep Trophy) ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ತಮ್ಮ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಕೃಷ್ಣಮಾಚಾರಿ, "ವೈಭವ್ ಅವರ ಆಟ ಅಸಾಧಾರಣ. ಅವರನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು. ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳೆಸಿಕೊಂಡರೆ ಈ ಯುವಕ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಆಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತರುತ್ತಾನೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅವರೇ ಕಾರಣ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕೂಡ ವೈಭವ್ ಆಡುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೆ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾಳೆ.
The century partnership between Vaibhav Sooryavanshi and Abhimanyu Easwaran. pic.twitter.com/DeRCSvvgkb— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) August 31, 2026
ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಅನುಮಾನಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ? ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಆಡಬಹುದು. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ, ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ರೆಡ್-ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಹೇಳಿದರು.
ದಾಖಲೆ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟ ವೈಭವ್
ನಿನ್ನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ (South Africa) ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ ಲುವಾನ್-ಡ್ರೆ ಪ್ರಿಟೋರಿಯಸ್ (Luan Dre Pretorius) ನಮೀಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಅದ್ಭುತ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಪೂರ್ಣಸದಸ್ಯ ತಂಡದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಪ್ರಿಟೋರಿಯಸ್ 20 ವರ್ಷ ಮತ್ತು 161 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಆಫ್ಘನ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಹಜ್ರತುಲ್ಲಾ ಜಜೈ (20 ವರ್ಷ, 337 ದಿನಗಳು) ಹೊಂದಿದ್ದರು.
ಈಗ, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಈ ದಾಖಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೈಭವ್ ಪ್ರಸ್ತುತ 16 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರುವ ಅವರು ಮುಂಬರುವ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದರೆ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಾಖಲೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಲವಾದ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.
15-YEARS OLD VAIBHAV SOORYAVANSHI - THE HISTORY MAKER. 🙇🔥 pic.twitter.com/WZ2OW2TtQD— Tanuj (@ImTanujSingh) September 1, 2026
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ವೈಭವ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೋನ್ ವಿರುದ್ಧ 92 ಮತ್ತು 40 ರನ್ಗಳ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಡಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ವೈಭವ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಮಿಂಚುವ ಮೂಲಕ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಈ 15 ವರ್ಷದ ಬ್ಯಾಟರ್ನ ಅಗಾಧ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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