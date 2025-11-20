ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ
ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮುಷ್ಫಿಕರ್ ರಹೀಮ್ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು.
Published : November 20, 2025 at 5:40 PM IST
BAN vs IRE Test: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮುಷ್ಫಿಕರ್ ರಹೀಮ್ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಗೆ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು 47 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 1-0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ.
ನಿನ್ನೆ ಢಾಕಾದಲ್ಲಿ ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡವು ಮುಷ್ಫಿಕರ್ ರಹೀಮ್ ಮತ್ತು ಲಿಟನ್ ದಾಸ್ ಅವರ ಶತಕಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 476 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಲಿಟನ್ ದಾಸ್ 8 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 4 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 128 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಗ್ರ ಸ್ಕೋರರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಮುಷ್ಫಿಕರ್ ರಹೀಮ್ 5 ಬೌಂಡರಿಗಳೊಂದಿಗೆ 106 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.
A memorable 100th Test match for Mushfiqur Rahim 🤩#BANvIRE 📝: https://t.co/QQFF4o47EB pic.twitter.com/a0Vd0YS9FM— ICC (@ICC) November 20, 2025
100ನೇ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ 11ನೇ ಆಟಗಾರರಾದರು. ಈ ಹಿಂದೆ, ಜಾವೇದ್ ಮಿಯಾಂದಾದ್, ರಿಕಿ ಪಾಂಟಿಂಗ್, ಗ್ರೇಮ್ ಸ್ಮಿತ್, ಹಾಶಿಮ್ ಆಮ್ಲಾ, ಜೋ ರೂಟ್ ಮತ್ತು ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ರಂತಹ ಹೆಸರಾಂತ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು 99 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಮುಷ್ಫಿಕರ್ ರಹೀಮ್, ಎರಡನೇ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಒಂದು ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮುಷ್ಫಿಕರ್ ಶತಕ ಬಳಿಕ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೊತ್ತು ನಿಲ್ಲದೇ 106 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು.
A gritty century for Mushfiqur Rahim in his 100th Test match 😍💪#BANvIRE 📝 : https://t.co/mGNtnRan1A pic.twitter.com/X997VMfkEB— ICC (@ICC) November 20, 2025
100ನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಆಟಗಾರರು:
- 104 ರನ್ - ಕಾಲಿನ್ ಕೌಡ್ರೆ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್) vs ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಎಡ್ಜ್ಬಾಸ್ಟನ್, 1968
- 145 - ಜಾವೇದ್ ಮಿಯಾಂದಾದ್ (ಪಾಕಿಸ್ತಾನ) vs ಭಾರತ, ಲಾಹೋರ್, 1989
- 149 - ಗೋರ್ಡನ್ ಗ್ರೀನಿಡ್ಜ್ (ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್) vs ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಸೇಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್, 1990
- 105 - ಅಲೆಕ್ ಸ್ಟೀವರ್ಟ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್) vs ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್, ಓಲ್ಡ್ ಟ್ರಾಫರ್ಡ್, 2000
- 184 - ಇಂಜಮಾಮ್-ಉಲ್-ಹಕ್ (ಪಾಕಿಸ್ತಾನ) vs ಭಾರತ, ಬೆಂಗಳೂರು, 2005
- 120 & 143* - ರಿಕಿ ಪಾಂಟಿಂಗ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ) vs ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಸಿಡ್ನಿ, 2006
- 131 - ಗ್ರೇಮ್ ಸ್ಮಿತ್ (ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ) vs ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ದಿ ಓವಲ್, 2012
- 134 - ಹಾಶಿಮ್ ಆಮ್ಲಾ (ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ) vs ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಜೋಹಾನ್ಸ್ಬರ್ಗ್, 2017
- 218 - ಜೋ ರೂಟ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್) vs ಭಾರತ, ಚೆನ್ನೈ, 2021
- 200 - ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ) vs ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್, 2022
- 106 - ಮುಶ್ಫಿಕರ್ ರಹೀಮ್ (ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ) vs ಐರ್ಲೆಂಡ್, ಮೀರ್ಪುರ್, 2025
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೊದಲ ಆಶಸ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇಲೆವೆನ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಆಸೀಸ್!