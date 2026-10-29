ಮುಂಬೈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ: ತಂಡ ತೊರೆದ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿಯ ಟ್ರೋಫಿ ವಿಜೇತ
ಐಪಿಎಲ್ 2027ಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯಾ ತಂಡ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
Published : October 29, 2026 at 4:45 PM IST
ಐಪಿಎಲ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ತಂಡ ಐದು ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ (MI) ಗುರುವಾರ ತಮ್ಮ ಕೋಚಿಂಗ್ ವೃಂದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಸೇವೆಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಲಸಿತ್ ಮಾಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಸ್ ಮಾಂಬ್ರೆ ಮತ್ತು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಕಾರ್ಲ್ ಹಾಪ್ಕಿನ್ಸನ್ ಇಂದು ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಗಳಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಹೇಲಾ ಜಯವರ್ಧನೆ ಬದಲಿಗೆ ಕೀರನ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್ ಹೊಸ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಮಾಲಿಂಗ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ದೀರ್ಘ ಸಂಬಂಧದ ಪ್ರಮುಖ ಅಧ್ಯಾಯದ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
Mumbai Indians today announced that Lasith Malinga, Paras Mhambrey and Carl Hopkinson will be moving on from their respective roles in the men’s team coaching setup, thanking each of them for their commitment, contribution and service to the franchise. Their commitment, the relationships they have built and the memories they have helped create will always be part of our journey. We wish each of them the very best in their future endeavours. https://t.co/iQhgBABx2W— Mumbai Indians (@mipaltan) October 29, 2026
ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ದಂತಕಥೆಯ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಮುಂಬೈ ತಂಡವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 2011ರಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಟಿ20 ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆಟಗಾರನಾಗಿ ನಿವೃತ್ತರಾದ ನಂತರ, ಅವರು 2018ರಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ (ಮೆಂಟರ್) ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. 2024ರ ಐಪಿಎಲ್ (IPL) ಸೀಸನ್ಗೆ ಮುನ್ನ, ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದ ಶೇನ್ ಬಾಂಡ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಾಲಿಂಗ ಅವರನ್ನು ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ನಡುವೆ ಅವರು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೋಚ್ ಆಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ವೇಗಿ ಪ್ಯಾರಸ್ ಮಾಂಬ್ರೆ ಎರಡು ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ನವೆಂಬರ್ 2021 ರಿಂದ ಜುಲೈ 2024 ರವರೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು. ಮಾಜಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಕಾರ್ಲ್ ಹಾಪ್ಕಿನ್ಸನ್ 2025ರ ಋತುವಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
A champion in Blue and Gold, a legend in our hearts. Thank you for being a part of our story, Slinga Malinga. 💙🥹 https://t.co/b3CLlmFBOo— Mumbai Indians (@mipaltan) October 29, 2026
ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಪ್ರಮುಖ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು, "ತಂಡ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಲಸಿತ್, ಪರಾಸ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಲ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಇವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೊಸಬರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಮುಂಬೈ ಹುಡುಕಾಟ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ಎಂಐ ತಂಡ IPL 2027ರ ಋತುವಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹೊಸ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ನೊಂದಿಗೆ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದೆ.