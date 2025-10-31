ETV Bharat / sports

ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್​ ತೊರೆಯಲು ಮುಂದಾದರೇ ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ?; ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?​

ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ ಐಪಿಎಲ್​ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತೊರೆದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್​ ರೈಡರ್ಸ್​​ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮುಂಬೈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದೆ.

ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ
ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ (IANS)
IPL 2026 Rohit Sharma Team: ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯ ಇಂಡಿಯನ್​ ಪ್ರೀಮಿಯರ್​ ಲೀಗ್​ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ಸ್ಟಾರ್​ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಐಪಿಎಲ್ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿವೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ, ಅವರು ಮುಂದಿನ ಸೀಸನ್‌ಗೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತೊರೆದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಸೇರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.

ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರೋಹಿತ್ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಇದೀಗ ಅವರು ಮುಂಬೈ ತೊರೆದು ಮುಂದಿನ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ ಪರ ಆಡಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರಲಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪೋಸ್ಟ್​ ಇದಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡಿದಂತಿದೆ. ಇನ್ನು ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡಾ ನೀಡಿದೆ.

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್​: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 202ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಏಕದಿನ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಮತ್ತು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ರೋಹಿತ್‌ಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಕೂಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅಚ್ಚರಿ ಎಂದರೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕೆಕೆಆರ್​ ರೋಹಿತ್ ಕುರಿತು​ ಪೋಸ್ಟ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಇದೇ ವೇಳೆ, ಕೆಕೆಆರ್​ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ನೆಟಿಜನ್ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, 'ರೋಹಿತ್ ಕೆಕೆಆರ್‌ಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ?' ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗೆ ಕೆಕೆಆರ್ 'ಖಚಿತ ವಿಶ್ವದ ನಂ.1 ಏಕದಿನ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್' ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರೋಹಿತ್​ ಮುಂಬೈ ತೊರೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರಲಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹರಾಜನ್ನು ಕಾಣಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ರೋಹಿತ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂಬೈ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಈ ಸುದ್ದಿ ವೈರಲ್​ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಸಹ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿತು. "ನಾಳೆ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತೆ ಉದಯಿಸುತ್ತಾನೆ ಇದು ನಿಶ್ಚಿತ. ಆದರೆ (K)night (ನೈಟ್)​ ಉದಯಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಅಸಾಧ್ಯ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮುಂಬೈ ಲೋಗೋ ಹೊಂದಿರುವ ರೋಹಿತ್ ಅವರ ಫೋಟೋವನ್ನು ಸಹ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಕೆಕೆಆರ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ (K)night ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ರೋಹಿತ್ ಕೆಕೆಆರ್‌ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗೊಂದಲವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿದೆ.

ರೋಹಿತ್​ IPL ದಾಖಲೆ: ಶರ್ಮಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ನಾಯಕನಾಗಿಯೂ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಐದು ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ 2013, 2015, 2017, 2019 ಮತ್ತು 2020ರಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿದೆ. 2011ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಸೇರಿದ ರೋಹಿತ್ 14 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅದೇ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ, ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರೋಹಿತ್ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ, ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಯಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕಳೆದ ಎರಡು ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಿನಿಂದ, ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಜೆಮಿಮಾ; ಭಾರತೀಯರ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಧೂಳೀಪಟ!

MUMBAI INDIANS
IPL 2026
KKR
ROHIT SHARMA IPL 2026 TEAM
ROHIT SHARMA

