ಹರ್ಮನ್​ಪ್ರೀತ್​ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಶರಣಾದ ಗುಜರಾತ್​ ಜೈಂಟ್ಸ್​; ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್​ಗೆ ಎರಡನೇ ಗೆಲುವು​

WPL 2026: ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (WPL) 2026ರ ಆರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡ ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಏಳು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ 192 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಮುಂಬೈ 19.2 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿತು. ಮುಂಬೈ ಪರ ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್, ಅಮನ್‌ಜೋತ್ ಕೌರ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಲಾ ಕ್ಯಾರಿ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು.

193 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಕಳಪೆ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಜಿ ಕಮಲಿನಿ (13) ಬಹುಬೇಗ ಪೆವಿಲಿಯನ್​ ಸೇರಿದರು. ನಂತರ ಹೇಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂಸ್ 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 22 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ಪವರ್‌ಪ್ಲೇ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ, ಮುಂಬೈ 2 ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 48 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ 3ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕಕ್ಕೆ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದ ಅಮನ್‌ಜೋತ್ ಕೌರ್ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. 26 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ಬೌಂಡರಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 40 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 72 ರನ್‌ಗಳ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಇನ್ನು ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜೀವದಾನ ಪಡೆದ ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್, ಜೈಂಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಐದನೇ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ನ್ಯಾಟ್ ಸಿವರ್-ಬ್ರಂಟ್ ನಂತರ WPL ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 1,000 ರನ್‌ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಎರಡನೇ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ನಂತರ ನಿಕೋಲಾ ಕ್ಯಾರಿ 23 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಬೌಂಡರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಜೇಯ 38 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಕೊನೆಯ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಗೆಲುವಿನ ಹೊಡೆತದೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರು. ಅವರು 43 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 71 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗುಳಿದರು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಅವರಿಗೆ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಮೊದಲು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಜೈಂಟ್ಸ್ ಪವರ್‌ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 62 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಫೋಟಕ ಆರಂಭವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಸೋಫಿ ಡಿವೈನ್ ಎಂಟು ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್​ ಸೇರಿದರು, ಆದರೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕನಿಕಾ ಅಹುಜಾ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಗುಜರಾತ್‌ನ ರನ್​ವಗವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡರು.

ಪವರ್‌ಪ್ಲೇ ನಂತರ ಅಮೆಲಿಯಾ ಕೆರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್​ ತಂಡದ ರನ್​ ಓಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್​ ಹಾಕಿದರು. ಮೂನಿ ಅವರನ್ನು 33 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು, ನಿರ್ಣಾಯಕ 42 ರನ್‌ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುರಿದರು. ಆಶ್ಲೀ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ 11 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 20 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಗುಜರಾತ್ 10 ಓವರ್​ ವೇಳೆಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 99 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಕನಿಕಾ ಅವರ (35) ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ 11ನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.

ಪಂದ್ಯದ ಗತಿ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು. ಗುಜರಾತ್ ಪರ 14 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 11 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಆಯುಷಿ ಸೋನಿ ಅವರನ್ನು 16ನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲಾಯ್ತು. ಭಾರತಿ ಫುಲ್ಮಾಲಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತಿರುವು ನೀಡಿದರು. ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮೂಲಕ ಮೂರು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಮೂರು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ 15 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 36 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.

ಜಾರ್ಜಿಯಾ ವೇರ್‌ಹ್ಯಾಮ್ 43 ರನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು. ಗುಜರಾತ್ ಕೊನೆಯ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ 23 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಐದು ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 62 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ 5 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ 192 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು.

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರ್:

ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್: 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 192/5

ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್: 19.3 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 193/3

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

