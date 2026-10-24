ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದ ಪೊಲಾರ್ಡ್
ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಕೀರನ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್ ನೇಮಕ ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 24, 2026 at 10:45 AM IST
Mumbai Indians New Head Coach: ಐಪಿಎಲ್ 2027ಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನ ಮಾಜಿ ದಂತಕಥೆ ಕೀರನ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆ. ಪೊಲಾರ್ಡ್ ಈ ಹಿಂದೆ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು ಇದೀಗ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಮಾಜಿ ದಂತಕಥೆ ಮಹೇಲ ಜಯವರ್ಧನೆ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಪೊಲಾರ್ಡ್ ಅವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 2022 ರಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗುವ ಮೊದಲು ಪೊಲಾರ್ಡ್ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರವೂ ಅವರು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಪೊಲಾರ್ಡ್ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಕುರಿತು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, "ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿರುವ ಕೀರನ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್ ಅವರ 16 ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ" ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ.
Mumbai Indians elevate Kieron Pollard as Head Coach A defining figure in MI’s success, the remarkable 16-year association of Kieron Pollard within the #OneFamily enters a new chapter. Read more - https://t.co/ORZz4gruIr https://t.co/BMI38BYH1f— Mumbai Indians (@mipaltan) October 24, 2026
ಪೊಲಾರ್ಡ್ ಅವರನ್ನು ಕೋಚ್ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಮಾಲಕಿ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, "ಪೊಲಾರ್ಡ್ 22 ವರ್ಷದ ಯುವಕನಾಗಿ ಮುಂಬೈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದರು. ಕಳೆದ 16 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಹಲವು ಮರೆಯಲಾಗದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಎಂಐ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗವಾಗಿದೆ - ಪೊಲಾರ್ಡ್
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರುವ ಪೊಲಾರ್ಡ್, "ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಗೌರವದ ಸಂಗತಿ. ಮುಂಬೈ ತಂಡ ನನ್ನ ಜೀವನ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಈ ತಂಡದ ಜೊತೆಗಿನ ನನ್ನ ಒಡನಾಟ ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ತರಬೇತುದಾರನಾಗಿ ಈ ಪ್ರಯಾಣದ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ತಂಡ ನನಗೆ ನೀಡಿರುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
LLORD's legacy from player to coach was built brick by brick! 🧱 https://t.co/HKwRt3HKdP— Mumbai Indians (@mipaltan) October 24, 2026
ಪೊಲಾರ್ಡ್ ಐಪಿಎಲ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಹೀಗಿದೆ
2010ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಮೂಲಕ ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಪಾದರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಕೀರನ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್ ಅಂದಿನಿಂದ ಮುಂಬೈ ತಂಡ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ತಂಡದ ಪರ ಆಡಿಲ್ಲ. ಐಪಿಎಲ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು 189 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ 28.67ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 147.32 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 3,412 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 87 ರನ್ ಅವರ ಐಪಿಎಲ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 16 ಅರ್ಧಶತಕ ಸಹ ಸೇರಿವೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು 31.59 ಸರಾಸರಿ ಮತ್ತು 8.79 ಎಕಾನಮಿ ದರದಲ್ಲಿ 69 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನವೆಂದರೆ 44 ರನ್ಗಳಿಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿರುವುದಾಗಿದೆ.
“Pollard joined Mumbai Indians as a young 22-year-old and, over the past sixteen years, has become an integral part of our family. As a player, he gave us many unforgettable moments, and as a coach, he has continued to share his experience, passion and deep understanding of the game. We are delighted to see him take on this new responsibility as Head Coach. Polly knows what it means to wear the MI jersey and what it takes to play for the Paltan. I am confident that he will bring the same commitment, belief and determination to this role. I wish him every success as he leads the team into its next chapter.” - Mrs. Nita M. Ambani— Mumbai Indians (@mipaltan) October 24, 2026
ಐದು ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಪೊಲಾರ್ಡ್
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಪೊಲಾರ್ಡ್ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮುಂಬೈ ನೊಂದಿಗೆ 5 ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರ ಗೆದ್ದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಾಗಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಪೊಲಾರ್ಡ್ 2 ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಟಿ20 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಗೆದ್ದ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಪರ 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ಕೆಲವೇ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಪೊಲಾರ್ಡ್ ಸಹ ಒಬ್ಬರು. ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ 2023ಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಲೀಗ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
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