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ವಿಂಬಲ್ಡನ್ 2026! ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್​ ಫೈನಲ್​​ ತಲುಪಿದ ಮುಚೋವಾ, ನೊಸ್ಕೋವಾ: ಸಂಜೆ ಜೊಕೊವಿಕ್​ vs ಸಿನ್ನರ್​ ಫೈಟ್!!

ಗುರುವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಜೆಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಾದ ರೋಲಿನಾ ಮುಚೋವಾ ಮತ್ತು ಲಿಂಡಾ ನೊಸ್ಕೋವಾ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಫೈನಲ್​ಗೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.

ಕರೋಲಿನ್​ ಮುಚೋವ ಮತ್ತು ಲಿಂಡ ನೋಸ್ಕೋವಾ
ಕರೋಲಿನ್​ ಮುಚೋವ ಮತ್ತು ಲಿಂಡ ನೋಸ್ಕೋವಾ (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 10, 2026 at 11:11 AM IST

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ಜೆಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಾದ ಕರೋಲಿನಾ ಮುಚೋವಾ ಮತ್ತು ಲಿಂಡಾ ನೊಸ್ಕೋವಾ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಚೋವಾ ಕೊಕೊ ಗೌಫ್ (ಯುಎಸ್ಎ) ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರೆ, ನೊಸ್ಕೋವಾ ಕೊಸ್ಟ್ಯುಕ್ ಅವರ ವಿರುದ್ದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 2009ರ ಬಳಿಕ ಒಂದೇ ದೇಶದ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ವಿಂಬಲ್ಡನ್​ನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್​ಗೆ ತಲುಪಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಸೆರೆನಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್​ ಮತ್ತು ವಿನಸ್​ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್​ ಸಿಂಗಲ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್​ ತಲುಪಿದ್ದರು.

ಪಂದ್ಯದ ಹೈಲೈಟ್ಸ್​: ಮೊದಲು 10ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಮುಚೋವಾ 6-2, 1-6, 7-6 (12-10) ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ 7ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಕೊಕೊ ಗೌಫ್ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಮುಚೋವಾ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಡಿದರು, ಪ್ರಬಲ ಸರ್ವ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ 4-1 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದರು ಕೊನೆವರೆಗೂ ಇದೇ ಆವೇಗವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡ ಅವರು ಮೊದಲ ಸೆಟ್​ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಎರಡನೇ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೌಫ್ ಬಲವಾದ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿದರು, ತಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಸೆಟ್​ ಅನ್ನು 1-6 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು.

ಮೂರನೇ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲೂ ಗೌಫ್ ತನ್ನ ಆವೇಗವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಪುಟಿದೆದ್ದ ಮುಚೋವಾ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಟೈ-ಬ್ರೇಕ್‌ಗ್​ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಟೈ-ಬ್ರೇಕ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಗೌಫ್ 9-8ರ ವೇಳೆ ಸರ್ವ್ ಬ್ರೇಕ್​ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಆದರೆ ಆ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ನಂತರ 10-9ರ ವೇಳೆ, ಮುಚೋವಾ ಮ್ಯಾಚ್-ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸಹ ಕೈಚೆಲ್ಲಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಮುಂದಿನ ಮ್ಯಾಚ್-ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯ ಎರಡನ್ನೂ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದರು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಮುಚೋವಾ 3 ಏಸ್‌ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 32 ವಿಜೇತ ಶಾಟ್​ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದರು. 2 ಡಬಲ್ ಫಾಲ್ಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 35 ಅನ್‌ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಎರರ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಗೌಫ್ ಸೋಲಿನ ಬೆಲೆ ತೆತ್ತರತ.

ನೊಸ್ಕೋವಾಗೆ ಗೆಲುವು!

ಮತ್ತೊಂಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೊಸ್ಕೋವಾ, ಮಾರ್ಟಾ ಕೋಸ್ಟ್ಯುಕ್ (ಉಕ್ರೇನ್) ಅವರನ್ನು 6-4, 6-4 ಸೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಎದುರಾಳಿಯ ಸರ್ವ್ ಅನ್ನು ಮೂರು ಬಾರಿ ಮುರಿದು, ನೊಸ್ಕೋವಾ ಸುಲಭ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಅವರು ಪಂದ್ಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಐದು ಏಸ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 22 ವಿಜೇತ ಶಾಟ್​ಗಳನ್ನು ಆಡಿದರು.

ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೊಸ್ಕೋವಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಫೈನಲ್​ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಮುಚೋವಾ ಮತ್ತು ನೊಸ್ಕೋವಾ ಶನಿವಾರ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಜೆಕ್ ಮಹಿಳೆಯರು ಪರಸ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ಪುರುಷರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿನ್ನರ್‌ - ಜೊಕೊವಿಕ್ ಮುಖಾಮುಖಿ

ಇಂದು ಸಂಜೆ 7.40ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೈಟಲ್ ಫೇವರಿಟ್‌ಗಳಾದ ಜಾನಿಕ್ ಸಿನ್ನರ್ (ಇಟಲಿ) ಮತ್ತು ನೊವಾಕ್ ಜೊಕೊವಿಕ್ (ಸೆರ್ಬಿಯಾ) ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಸೆಣಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಗರ್-ಅಲಿಯಾಸಿಮ್ (ಕೆನಡಾ) ವಿರುದ್ಧ ಐದು ಗಂಟೆಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಡೆದ ಕಠಿಣ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದ 39 ವರ್ಷದ ಜೊಕೊವಿಕ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಸಿನ್ನರ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೇಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಿಯರು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೆಡ್-ಟು-ಹೆಡ್ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿನ್ನರ್, ಜೊಕೊವಿಕ್ ವಿರುದ್ಧ 6-5 ಅಂತರದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನೊವಾಕ್ ಗ್ರಾಸ್​ ಕೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ 2-1 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಮಿಸ್​ನಲ್ಲಿ, ಜರ್ಮನ್​ನ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಜ್ವೆರೆವ್ ಅವರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ನ ಆರ್ಥರ್ ಫೆರಿ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

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